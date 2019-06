Vera Jourova, comisarul european pentu Justitie: Romania nu se afla in situatia activarii Articolului 7

Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, a declarat, astazi, ca Romania inca nu se afla in situatia in care ar putea fi activat Articolul 7,denumit si ''optiunea nucleara'', subliniind ca procedura este declansata intr-o situatie grava, atunci cand intr-un stat, are loc o incalcare sistematica a statului de drept.

In campania electorala, mai multi oficiali europeni au amenintat Romania cu activarea Articolului 7 pentru situatia din justitie. De asemenea Vera Jourova a precizat ca de la ultima sa vizita din Romania, lucrurile s-a schimbat in domeniul justitiei.

''Articolul 7 exista pentru momentele cand recunoastem ca situatia dintr-o tara este serioasa, cand este o incalcare sistematica a statului de drept. Nu suntem in aceasta situatie in Romania, in acest moment'', a declarat comisarul european pentru Justitie Vera Jourova.

Declaratiile au fost lansate la Palatul Parlamentului, la reuniunea ministeriala UE-SUA a ministrilor justitiei si afacerilor interne.

Premierul Viorica Dancila a declarat, saptamana trecuta, ca tara noastra nu se afla in situatia activarii Articolului 7.

„Am reluat dialogul constructiv cu oficialii de la Bruxelles- nu dorim sa oferim motive pentru posibile sanctiuni. Consider ca pericolul declansarii Articolului 7 in cazul Romaniei a trecut", a declarat Viorica Dancila, cu referire la mecanismul de sanctionare al Uniunii Europene.

Amintim ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat intr-o scrisoare trimisa pe 10 mai primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declansa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE ("optiunea nucleara") in cazul Romaniei daca modificarile la codurile penale vor intra in vigoare. Modificarile la codurile penale risca sa creeze "o impunitate de facto pentru infractiuni, inclusiv infractiuni de coruptie", arata Timmermans in scrisoare.