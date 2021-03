Verificari abuzive ale DSP Bucuresti la firme care isi au sediul in Ilfov

Sursele noastre din DSP Bucuresti ne-au informat ca Oana Nicolescu, director general al institutiei, este cea care a impus sa se facă o serie de controale abuzive, desi i s-a atras atentia din interiorul institutiei ca se incalca regulamentul.

De pildă, inspectorii au verificat in weekend-ul trecut Casa di David și Militari Residence care isi au sediul in Ilfov si nu in Capitala. In Ilfov fireste ca DSP Bucuresti nu are atributii, deci si-au depasit competentele zonale. Aceleasi surse ne mai spun ca sefa DSP Bucuresti doreste sa iasa in evidenta, actionand de cele mai multe ori după ureche sau la diverse "ponturi" date de diversi. Desi i s-a spus ca verificarile trebuie initiate de "cei din Ilfov" si eventual "in colaborare cu cei de la Bucuresti", Oana Nicolescu a spus ca activitatea e pe teritoriul Capitalei, chiar daca sediile sociale sunt in Ilfov, iar in Bucresti "sunt puncte de lucru". Chiar daca in principiu pare sa fie corect, totusi, regulamnetul nu permite astfel de verificari.