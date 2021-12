Veterinarul Albert Bourla de la Pfizer profețește: "Viața normală doar pentru cei care se vor vaccina anual dar după a 5-a doza!"

Albert Bourla, directorul general al Pfizer, de specialitate veterinar spune că viața va reveni la normal în decurs de un an, dar nu și pentru cei care nu se vaccinează regulat. Daca la finele lui 2021 se introduce doza a 3-a, in 2022 se prevad inca doua doze pana la sfarsitul anului... După care nu se stie, vom vedea.

Invitat în cadrul emisiunii ABC This Week cu George Stephanapoulos, Albert Bourla a fost întrebat când prevede sfârșitul pandemiei. "În decurs de un an, cred că vom putea reveni la o viață normală", a spus Bourla, deși a precizat foarte clar că această afirmație este valabilă doar pentru cei care sunt pregătiți să își facă regulat vaccinurile de rapel împotriva coronavirusului. "Nu cred că acest lucru înseamnă că nu vor mai veni variantele în continuare", a adăugat Bourla. "Și nu cred că acest lucru înseamnă că ar trebui să ne putem trăi viața fără să ne facem vaccinuri, practic", a mai spus el, apreciind ca poate fi vorba de doua tulpini anuale, una "de primavara" si "una de iarnă".

Bourla, care veterinar fiind este obisnuit cu rapelurile anuale de la animale, a spus că "cel mai probabil scenariu" este "revaccinări anuale" din cauza apariției de "noi variante". Cand s-a referit la "revaccinari anuale" a apreciat ca persoanele supuse riscurilor ar trebui sa faca rapeluri din 6 in 6 luni, cel putin, asta după ce EMA a recomandat pentru cei trecuti de 65 de ani sa fie (re)imunizati din 3 in 3 luni. In SUA, de pildă, FDA a aprobat până acum doza a treia doar pentru persoanele în vârstă și "persoanele cu risc ridicat", in schimb, in Israel s-a inceput vaccinarea cu doza a 4-a.

Retorica lui Bourla este similară cu cea susținută de directorul general al Moderna, Stephane Bancel, care a declarat săptămâna trecută că și persoanele mai tinere vor trebui să facă vaccinuri de rapel cel puțin odată la trei ani, ca sa-si asigure "o imunizare indelungata". Asta cu toate ca indiferent de varsta s-a observat in studii ca numarul de anticorpi neutralizanti scade vertiginos in primele 3 luni de la doza, iar in 6 luni ajung la un nivel care nu mai asigura protectie. Se pune, deci, intrebarea, de ce "la tineri" vaccinul tine 3 ani si la cei in varsta doar 3 luni?

Acest lucru subliniază încă o dată modul în care se creează o societate cu două niveluri, în care doar cei care se supun vaccinurilor regulate se vor putea bucura de un stil de viață relativ normal. Pentru cei care refuză în continuare să se vaccineze, călătoriile, angajarea și activitățile de bază sau de agrement vor continua să fie limitate, lăsându-i într-o stare de facto de izolare pe termen nelimitat.