Vezi ce ti-au prezis Ursitoarele la nastere, in functie de zodie

Se spune ca fiecare copil este vizitat la nastere de catre Ursitoare, spirite care ne stabilesc destinul inca din primele clipe de viata. Multi oameni s-au intrebat de-a lungul timpului ce anume le inspira sa prezica de bine unui copil si de rau altuia, insa se pare ca rolul acestor fiinte magice este strans impletit si cu astrologia, cu ziua si cu data nasterii. Asadar, descopera secretele Ursitoarelor si afla ce ti-au prezis atunci cand ai venit pe lume

Prezicerile Ursitoarelor in functie de zodia ta:

Berbec. Nativilor din Berbec li s-a prezis la nastere cumpene in destin, dar si putere de caracter ca sa treaca peste ele cu usurinta. De pe lista Ursitoarelor nu a lipsit in cazul acestor reprezentanti nici norocul. Poate de aceea, uneori, persoanele nascute sub influenta acestui semn zodiacal nu trebui sa miste nici macar un deget pentru a iesi din anumite situatii dificile. Parca le-ar pica ajutorul din cer.

Taur. Ursitoarele nu au fost la fel de darnice si cu reprezentantii zodiei Taur, asa cum au fost cu cei ai zodiei Berbec. Lor le-au prezis cele trei spirite magice multa munca si o viata presarata cu greutati. Nativii trebuie sa se dea si peste cap pentru a reusi ceea ce isi propun in viata. Insa vestea buna este ca ei au fost inzestrati cu multa determinare si curaj.

Gemeni. Ursitoarele au fost in toane bune atunci cand au venit in vizita la copiii nascuti sub acest semn astrologic. Ele i-au inzestrat pe cei mici cu simtul umorului si le-au urat o viata usoara si presarata cu multe bucurii, cei drept unele marunte. De asemenea, le-au dorit sa aiba mereu in jurul lor familia si prietenii, astfel ca rar se vor simti Gemenii singuri pe lume.

Rac. Din nefericire, Racii nu au fost la fel de norocosi atunci cand au sosit Ursitoarele la capul lor. Ele au „presarat" soapte de boala si de ghinion in dragoste. Atunci cand Racii vor fi mai aproape de persoana pe care si-o doresc, atunci se va intampla ceva si o vor pierde pentru totdeauna. Ei trebuie sa fie mereu atenti pentru a ocoli necazurile.

Leu. Leii au fost inzestrati din plin cu ambitie, mandrie si noroc la bani. Fie ca se vor putea bucura de avere inca din primii ani de viata, fie ca vor avea parte de ea ceva mai tarziu, luxul este presarat in destinul persoanelor nascute in zodia Leu. Prin urmare, nativii acestui semn din horoscop nu au prea multe motive sa se planga de ceea ce le-au prezis Ursitoarele atunci cand s-au nascut.

Fecioara. Celor nascuti in zodia Fecioara li s-a prezis la nastere ca vor fi firi aprige si de temut, insa ca nu vor avea prea multi prieteni adevarati in jurul lor. In calea lor nu au fost presarate nenorociri ori ghinioane mari, insa nu vor avea parte nici de un noroc rasunator, ci de mici reusite care nu le vor lipsi intreaga viata. Doar nativii putin mai lacomi s-ar putea plange de soarta lor.

Balanta. Doua dintre Ursitoare au venit cu voie buna la capul celor nascuti in zodia Balanta, insa ultima a prezis cateva cumpene grele in viata reprezentantilor. Prin urmare, oricat de buna ar fi viata lor, trebuie sa se astepte mereu la nenorociri si praguri greu de trecut. Vor avea parte de noroc si de multe bucurii, dar vor fi si loviti de necazuri. Nu des, insa vor fi unul ori doua destul de greu de suportat.

Scorpion. Cele trei fiinte magice au sosit la capul Scorpionilor puse pe fapte mari. Le-au urat nativilor succes profesional, dar si multa munca pentru a atinge cele mai inalte culmi. Si totusi, nu le-au urat si bani, asa ca, indiferent cat ar castiga nativii, nu se pot bucura prea mult de ei. Din pacate, nu putem vorbi despre aceeasi generozitate si pe plan amoros. Nativii traiesc pasiuni mari, insa mereu simt ca le lipseste ceva.

Sagetator. Daca te intrebi ce le-a fost ursit Sagetatorilor, afla ca au primit multe urari de bine. Curaj, ambitie, inteligenta si veselie, toate doar pentru acesti nativi nascuti intr-una dintre cele mai norocoase semne din horoscop. Reprezentantii au parte de intreg buchetul in viata lor: bani, noroc, frumusete si iubire.

Capricorn. Ursitoarele au fost darnice cu nativii acestei zodii atunci cand vorbim despre frumusete fizica si despre inteligenta. Cu toate acestea, nativii nu sunt prea norocosi in dragoste ori din punct de vedere financiar. Oricat de mult ar trage pentru a reusi pe cele doua planuri, parca ceva le pune piedici in cale, asa ca cu greu ajung aproape de obiectivele propuse.

Varsator. Varsatorilor li s-a urat la nastere originalitate, creativitate, inteligenta si noroc. Spre deosebire de alte zodii, ei nu trebuie sa se zbata prea mult pentru a reusi in viata. Pur si simplu li se aprinde un beculet in fata si sunt indrumati spre o oportunitate ce le poate aduce multe beneficii daca stiu sa profite la timp de ea.

Pesti. Din viata Pestilor nu lipsesc nici lucrurile bune, dar nici cele rele. Ursitoarele le-au prezist noroc la bani, dar ghinion in dragoste ori invers, niciodata nu le pot avea pe amandoua. Daca nativii stiu sa scoata ce este mai bun din acest echilibru, vor vedea viata cu alti ochi, altfel se vor afla de multe ori la limita de a cadea in prapastia depresiei.

Nu scapa nimeni de prezicerile Ursitoarelor, fie ele pozitive ori negative. Asa cred ca putem sa explicam mai usor de ce orice am face uneori, nu reusim sa rezolvam problemele care nu ne dau pace. Insa acesta este un motiv in plus pentru care ar trebui sa „stoarcem" la maxim norocul pe care il avem cateodata.