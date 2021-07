Vezi de ce dosarele din carton sunt in continuare utilizate pentru organizarea actelor

Chiar daca in ultima perioada se vorbeste tot mai mult despre digitalizarea documentelor, fie cele ce trebuiesc trimise catre diferite autoritati sau cele contabile ce sunt detinute de catre societatile comerciale, dosarele ocupa un loc important in ponderea suporturilor fizice folosite pentru pastrarea acestora intr-un loc sigur si organizat in acelasi timp pentru o perioada indelungata, mai ales ca majoritatea acestor acte trebuiesc tinute un interval semnificativ.

Fie cu sina, plic sau simple, fiecare are diferite intrebuintari si le vom detalia separat in randurile ce urmeaza pentru a stii cu exactitate ce fel de dosare va sunt necesare in functie de obiectivele pe care le urmariti, iar preturile pot sa difere in general influentate de calitate culori sau de brandul pe care il au imprimat.

Daca alegeti dosare colorate din carton sunt foarte utile deoarece puteti diferentia cu usurinta continutul ce se afla in ele dupa culorile lor, astfel va este mai usor si mai la indemana sa le arhivati intr-un biblioraft de aceiasi culoare spre exemplu si siti din prima ce se poate afla in ele fara sa fiti nevoiti sa le rasfoiti sau sa le inscriptionati cum se intampla de obicei cu majoritatea acestora, asadar indiferent de nuanta aleasa le veti putea asorta chiar si cu obiectele din birou ba mai mult, o varietatea mai mare de culori va paote schimba starea de spirit, facandu-va mai productivi.

Cele clasice cu coperta alba semilucioasa sau chiar gri in culoarea cartonului interior sunt variantele economice pentru aceasta categorie de produse, fiind mult mai ieftine decat cele mentionate anterior, se folosesc in mod special pentru punerea documentatiei uzuale sau mai ales atunci cand trebuie sa depuneti diferite tipuri de acte la anumite institutii ale statului, in functie de necesitati acestea se impart in diferite modele.

Dosar cu sina, poate cel mai popular si cunoscut astfel de produs, folosit in majoritatea institutiilor atunci cand sunteti nevoiti sa depuneti anumite acte sau documente pentru a primii avize, are dispus pe interior o sina metalica in care se poate stoca o cantitate insemnata de documente in functie de necesitati, ca fiecare prezinta pe coperta loc special pentru inscriptionarea continutului.

Sub denumirea de plic se gasesc acele dosare in care se pot pune foile fara a fii nevoie de vre-o perforare a acestora cu ajutorul perforatoarelor, ca in cazul primelor mentionate, astfel actul ramane intact, iar capacitatea este de cateva sute, avand trei aripioare pentru asambalrea acestuia.

De incopciat, poate de multe ori ati auzit aceasta denumire si nu ati stiut cu exactitate la ce se refera, pe langa sina interioare pentru punerea hartiilor, prezinta pe lateralul lor o parte metalica ce are rolul de a se putea prinde in bibliorafturi mai ales pentru departamentul contabil este foarte util, deoarece poate tine situatiile organizate. Acestea, la randul lor au doua feluri de coperta fie intreaga ce poarta denumirea de 1/1 sau jumatate 1/2, astfel incat cu ajutorul celei de a doua se poate vizualiza cu exactitate si continutul primei pagini.

Pentru a avea o selectie cat mai usoara si eficienta in alegerea de dosare din carton simple sau colorate va trebuii sa stii mai intai pretul acestora pentru a va putea forma o idee asupra costurilor ce le implica produsele de birotica si papetarie pentru biroul vostru, fie ca este cel de acasa sau clasic.

Pretul incepe de la 0.35 bani pentru modelele economice, in functie de modelul acestora pot ajunge pana la aproximativ 3 lei daca optati pentru dosare de carton colorate de la branduri renumite, pe langa notorietatea marcii, calitatea materialelor este una deosebita, net superioara, iar coloratura este una aplicata in masa, ce se va asorta cu orice stil al biroului, indiferent de meseria pe care o practicati.

Organizarea unui birou este foarte importanta pentru a mentine productivitatea in timpul lucrului la un nivel ridicat este indicata alegerea de articole potrivite pentru orice moment, iar pentru acestea aveti nevoie de o mica lista pentru a face alegerea optima a obicetelor cu care veti lucra.

Astfel daca esti nevoit sa scrii foarte mult, fie completand forumulare tipizate pentru diferitele activitati comerciale din timpul zilei sau preluand comenzi, puteti incerca o varietate mare de pixuri, acestea sunt diversificate, iar recomandate sunt cele cu gel, deoarece au o scriere fluenta si precisa, fie ca preferati scrisul mai gros sau unul subtire, veti gasi cu siguranta ceea ce cautati intr-un magazin de papetarie

Care sunt avantajele utilizari dosarelor din carton ?

In mare parte este vorba de siguranta pe care o ofera documentelor ce se afla in interiorul acestora, fie ca sunt declaratii, acte oficiale sau alte tipuri din aceasta sfera, se pot mentine in siguranta pentru o perioada lunga de timp, neexistand riscul de a se degrada dintr-o multitudine de motive.

Este recomandat sa aveti informatiile importante, dar si contractele si actele intr-un format fizic, iar pentru a le pastra in cele mai bune conditii indicat este sa folositi astfel de dosare, indiferent de tipul lor, chiar daca trebuie doar sa trimiteti acestea intre diferitele departamente sau pastrate pe un termen mare, iar documentele contabile trebuiesc stocate in formatul fizic pe o perioada de aproximativ opt ani, astfel fac din aceste produse unele extrem de utile, mai ales ca preturile sunt unele moderate pentru astfel de produs, in cazul folosiri de dosare colorate au avantajul de a putea crea o paleta vizuala mai ampla si mult mai frumoasa.

Acestea se pot utiliza in general si cu alte produse pentru organizare, de exemplu alonjele din plastic ajuta la arhivarea unui numar redus de foi, in functie de capacitatea pe care o au, folositi intotdeauna markere permanente cu varf subtire pentru a inscriptiona continutul dosarelor, deoarece in cazul depozitarii in locuri nepotrivite scrisul se poate deteriora sau sa dispara.