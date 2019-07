Zi de foc in Justitie! Ministrul Justitiei a publicat rapoartele GRECO

Ana Birchall, ministru al Justitiei, a facut publice rapoartele GRECO. Romania a inregistrat progrese insuficiente in combaterea coruptiei, transmite Grupul Statelor contra Coruptiei (GRECO), exprimand preocupare privind reformele din sistemul judiciar, in special asupra refuzului Bucurestiului de a desfiinta Sectia speciala de investigare a magistratilor.

GRECO regreta lipsa progreselor Romaniei in privinta masurilor de combatere a coruptiei. Romania a inregistrat foarte putine progrese in implementarea masurilor de combatere a coruptiei in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, precum si in abordarea preocuparilor generate de controversata reforma a justitiei, anunta Grupul Statelor contra Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei (CoE), in doua rapoarte publicate astazi.

"Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat oficial Secretariatului Executiv al Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) decizia Guvernului Romaniei de a autoriza publicarea celor doua rapoarte privind Romania: "Raportul de follow-up la Raportul ad-hoc privind Romania" si "Raportul interimar de conformitate din cadrul rundei a patra de evaluare privind Romania". Urmare a propunerii GRECO, s-a convenit publicarea rapoartelor sus-mentionate in data de 9 iulie 2019, la ora 11:00 (ora Romaniei)", potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei. Rapoartele vor fi publicate simultan, in limba romana si in limba engleza, pe paginile web ale Ministerului Justitiei (www.just.ro), respectiv GRECO (greco">www.coe.int/greco).

Perceptia publica privind un nivel redus al coruptie in anumite tari ar putea fi inselatoare, arata GRECO intr-un raport publicat pe 25 iunie, care face referire si la seria de recomandari adresate unor tari precum Romania si Polonia. In raportul sau anual, GRECO analizeaza masurile pe care le-au luat cele 49 de state membre impotriva coruptiei in 2018, in special in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In cazul Romaniei, raportul GRECO noteaza ca a fost facuta o serie de recomandari privind reformele justitiei.