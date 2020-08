Zone de promenada sambata in Capitala. Mai multe strazi din centrul orasului vor fi accesibile doar pietonilor

Mai multe zone de promenada sunt instituite in fiecare sambata si duminica pe strazi din zona centrala a Capitalei, masura fiind valabila la fiecare sfarsit de saptamana, pana in 14 septembrie.

Conform Politiei Rutiere, pana in data de 14 septembrie, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 16.00 - 22.00, se restrictioneaza circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi din Municipiul Bucuresti:

* Zona 1: - Str. Polona (de la Bd. Dacia) - Str. A.D. Xenopol - Str. Dionisie Lupu - Str. C.A. Rosetti - Str. J.L. Calderon (de la Str. C.A. Rosetti) - Str. I.L. Caragiale - Str. Icoanei - Str. A. Vlaicu;

* Zona 2: Calea Victoriei (de la Bd. Regina Elisabeta) - Str. Domnita Anastasia - Str. Ing. A Saligny - Splai Independentei;

* S-a extins prin avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, pana la Calea Victoriei - Aleea Kretzulescu, cu posibilitatea traversarii prin str. Ion Campineanu si bd. Regina Elisabeta;

* Zona 3: Bd Eroilor - Bd. Eroii Sanitari - Piata Operei - Str. Dr. J. Lister - Str. Dr. Gr. Romniceanu - S-a desfiintat prin avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

* Zona 4: - Str. E. Quinet (de la Str. Academiei) - Str. Biserica Enei;

* Zona 5: - Bd. Dacia - Bd. N. Balcescu - Str. G. Enescu - Calea Victoriei;

* Zona 6: - Str. G. Enescu - Str N. Golescu - Calea Victoriei - Str. C.A. Rosetti - Bd. N. Balcescu.

* Zona 7: - Bd. Unirii (intre Piata Constitutiei si locala de vest a Pietei Unirii).

Restrictiile mentionate presupun instituirea regimului de "Zona pietonala" in aceste perimetre.

Totodata, restrictiile de circulatie privesc arterele din interiorul perimetrelor, fara a afecta circulatia de pe arterele care delimiteaza zonele, exceptie facand Calea Victoriei, intre Str. Eforie si Splaiul Independentei.

Ruta alternativa: - Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - Bd. Magheru - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Bd. I.C. Bratianu - Piata Unirii - Splaiul Independentei.