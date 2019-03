Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, protestatarul #Rezist care l-a apostrofat pe Valer Dorneanu

Informații mai puțin cunoscute despre Marian „Ceaușescu" au aparut in presa. În vârstă de 50 de ani, Marian Moroșanu a fost unul dintre tinerii care au luptat la Revoluție, participând activ și la Mineriadă. Din cauza loviturilor primite la Mineriadă, acesta susține că a rămas cu un handicap.

El a fost arestat la Mineriada din 13-15 iunie 1990 și acuzat, la fel ca dictatorul Nicolae Ceaușescu în '89, de subminarea economiei naționale, informa presa din România, în 2015. În cele din urmă, Tivilic a fost eliberat.

„Când am intrat în greva foamei la Jilava, mi-au arătat acuzaţiile şi mandatul de arestare. Încadrarea mea era la maximum 15 ani pentru subminarea economiei naţionale. Pe spatele mandatului scria: «A nu fi lăsat liber. Reprezintă un foarte mare pericol social» Ulterior, încadrarea a fost schimbată în infracţiune de ultraj, de distrugere şi de pătrundere frauduloasă într-o instituţie publică. Ulterior am fost judecat în stare de libertate şi condamnat la 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare", preciza „Ceauşescu", pentru Ziarul Ring.

Despre Tivilic, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu dezvăluia că a fost „primul tânăr care a intrat în Comitetul Central, deschizând practic porțile clădirii pentru alungarea lui Ceaușescu".