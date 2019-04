DIICOT a finalizat ancheta in dosarul Sky News: "Traficantii de arme romani", trimisi in judecata

Trei persoane - Aurelian Mihai Szanto, Attila Csaba Pantics si Levente Pantics - acuzate ca au participat la filmarea reportajului pentru postul de televiziune britanic Sky News, in care apareau ca traficanti de arme, au fost trimisi joi in judecata de procurorii DIICOT.

Acuzatiile: constituire a unui grup infractional organizat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si comunicarea de informatii false. Cei trei au dubla cetatenie, romana si maghiara. In cazul lui Stuart Ramsay si a altor doi jurnalisti britanici, procurorii DIICOT au constituit un nou dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si comunicarea de informatii false.

Potrivit DIICOT, cei implicati in acest caz au initiat si constituit un grup infractional organizat, in scopul savarsirii infractiunilor de comunicare de informatii false si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.

Reportajul Sky News

Televiziunea britanica Sky News a difuzat, in 7 august, un reportaj despre care a spus ca a fost filmat in Romania, realizat de jurnalistul Stuart Ramsay, in care presupusi traficanti le prezinta jurnalistilor arme pe care ar fi intentionat sa le vanda.

"Nu exista nici un subterfugiu. Stiau ca suntem o organizatie de presa care vrea sa ilustreze ca obtinerea unei arme este relativ usoara si credeau ca le vom cumpara (...).

Ideea este ca nu le pasa cine suntem, atat timp cat eram dispusi sa platim. Pe parcursul intalnirii, au spus clar ca vor vinde oricui: spargator de banci, criminal in masa sau terorist, nu faceau nicio distinctie", au scris jurnalistii de la Sky News.

Procurorii DIICOT sustin ca a fost un scenariu pus la cale de catre jurnalistii britanici.

"Faptele au fost savarsite in cursul lunii iulie 2016, pe teritoriul Romaniei, fiind initiate/concepute in Marea Britanie in cursul lunii aprilie 2016 de catre jurnalisti si angajati ai unui post de televiziune britanic, pe fondul pregatirilor necesare realizarii, pe teritoriul Romaniei, a unei anchete jurnalistice referitoare la traficul ilicit de arme militare ce s-ar desfasura in mod uzual, sub protectia si cu ingaduinta autoritatilor nationale", arata DIICOT, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.

Planul jurnalistilor

Anchetatorii precizeaza ca scenariul asa-zisei "anchete jurnalistice", regia si filmarile au fost imaginate si executate cu sprijinul si participarea nemijlocita a celor trei conationali, a caror prezenta, implicare si sustinere a demersului initiat de sus-numitii cetateni britanici au fost esentiale pentru atingerea finalitatii urmarite de catre acestia in demersul lor.

Demersul jurnalistilor britanici ar viza afectarea securitatii nationale a Romaniei prin raspandirea in mass-media internationala a unor stiri/date/informatii false "de natura a afecta/submina eforturile autoritatilor si diplomatiei romanesti de pozitionare a Romaniei atat in cadrul Uniunii Europene cat si la nivelul organismelor internationale din care face parte, ca membru/partener loial si responsabil, angajat atat in lupta impotriva terorismului, cat si a celorlalte forme de criminalitate, ca parte a unui efort colectiv de asigurare a securitatii globale in general si a securitatii Uniunii Europene in special".

Romania, tara vulnerabila

DIICOT mai explica si ca intregul reportaj al jurnalistilor de la Sky News era de fapt pentru a prezenta Romania ca o tara nesigura si vulnerabila, "nu doar pe dimensiunea asigurarii securitatii frontierelor de stat, ci mai ales pe cea care vizeaza securitatea granitelor exterioare ale Uniunii Europene in zona flancului estic unde traficantii de arme isi desfasoara activitatea in mod nestingherit pe fondul incapacitatii/complicitatii autoritatilor nationale de a face fata fenomenului, fapte ce pun sub semnul intrebarii nu doar realitatea angajamentelor asumate de Romania in plan international, ci si determinarea statului roman de a se pozitiona ca membru loial si responsabil in arhitectura generala a Uniunii Europene".

"Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca, dincolo de orice indoiala rezonabila, actiunile suspectilor - cetateni britanici, care au premeditat impreuna cu inculpatii cetateni romani de etnie maghiara plasmuirea unui reportaj fals in integralitatea lui, nu in scopul informarii corecte a publicului, ci al proiectarii deliberate in constiinta publicului a unei stari de fapt imaginare, in care Romania reprezinta un teritoriu propice traficului international de armament si o vulnerabilitate activa pentru tarile Uniunii Europene", acuza DIICOT.

Situatia din Marea Britanie

Anchetatorii mai arata ca motivat prin raportare la considerente de ordine publica, refuzul autoritatilor britanice de a da curs solicitarilor autoritatilor romane de acordare a asistentei juridice internationale in materie penala, necesara desfasurarii instructiei penale fata de jurnalistii britanici, "plaseaza intr-o lumina noua demersul ziaristilor britanici de afectare a securitatii nationale a Romaniei".

In acelasi sens, demersul pe care atat Ambasada Romaniei in Marea Britanie, cat si Consiliul National al Audiovizulului (CNA) din Romania l-au intreprins pe langa autoritatea de reglementare din domeniul comunicatiilor din Marea Britanie, OFCOM, referitor la continutul reportajului Criminal Gang Selling Military Weapons, in care se prezinta presupusi traficanti de arme romani, s-a soldat cu constatarea ca postul de televiziune nu a falsificat si nici nu a inscenat informatiile prezentate si, prin urmare, nu a incalcat reglementarile britanice, mai explica DIICOT.

"De altfel, postul de televiziune britanic s-a pozitionat public in favoarea sustinerii neconditionate a documentarului privind presupusii traficanti de arme din Romania, reluand pe parcursul mai multor zile difuzarea asa-zisei investigatii jurnalistice realizate de catre suspectul Stuart Ramsay, in sensul ca acesta si echipa sa au oferit un material solid privind vanzarea de arme in Romania, iar postul de televiziune sustine in totalitate acest material", conchide DIICOT.