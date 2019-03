Razboiul Postacilor, un fel de Cambridge Miorytica! Cat plateste PSD pentru armata de soldati virtuali manciurieni

Informatii senzationale ne parvin despre organizarea postacilor de partid. Se stia de mai multa vreme ca partidele platesc postaci ca sa faca propaganda online, dar ceea ce nu se stia, cum sunt organizati acestia si care sunt sumele care se platesc pentru "armata" de soldati virtuali.

O istorie ar fi ca primele alegeri la care au contribuit masiv si postacii online au fost cele prezidentiale si parlamentare din 2004, unde liberalii au folosit pentru prima data o structura organizata, cu coordonatori, pentru influentarea mediului online. Acestia actionau pe forumurile politice si pe structuri incipiente ale retelelor de socializare precum Hi5. A fost o reusita, iar PSD, care a pierdut atunci alegerile a recunoscut ca a ignorat total mediul online. PSD avea sistemul "telefoanelor otravite" - o dezvaluire de la acea vreme a ziarului ZIUA - adica grupuri de "telefonisti" care sunau la familii din cartea de telefoane si incercau sa convinga sa voteze cu PSD, erau "activisti pe firul roșu".

In 2008, grupul din jurul lui Traian Basescu, pentru prima data cu implicarea serviciilor secrete (din laboratoarele lui Florian Coldea), intervine pe online si tot ziarul ZIUA dezvaluie ca acest nucleu incipient de 60 de postaci, organizati pe schimburi, intr-un sediu central din Bucuresti, este platit "mascat" de Elena Udrea cu bani de la Ministerul Dezvoltarii, printr-o firma de casa. Este pentru prima data si ca se penetreaza reteaua de socializare Facebook. Serviciile secrete ale lui Coldea alimentau cu documente compromitatoare la adresa opozitiei. Liberalii ajung pe locul doi in razboiul virtual, in timp ce PSD pierde din nou startul, organizarea lor pe net fiind in faze primare, considerand ca prezenta pe TV este prioritara. In 2009, la prezidentiale, Traian Basescu foloseste masiv mediul online si cu sprijinul serviciilor secrete obtine voturi estimate la 25% provenind din influencerii de pe net (forumuri si retele de socializare).

La alegerile locale si parlamentare din 2012, mediul online e folosit intensiv, dar apare in premiera o victorie a PSD, care intelege ca este necesara o organizare de top in domeniu. Pentru aceasta a apelat la specialisti din exterior, care au construit o prima retea suveica de conturi false. Sistemul este predat "la cheie" in 2013 pentru USL, numai ca destramarea aliantei face ca sistemul sa nu fie perfect functional in 2014, cand asistam la prima victorie prezidentiala determinata de Facebook, cele 1.000.000 de like-uri obtinute de Klaus Iohannis in numai 14 zile (record absolut, nici vedetele de la Hollywood ori rockstar-urile nefiind capabile de asemenea performanta).

Sistemul pentru Iohannis la interventia americana de tip Cambridge Analytica a fost creat de Vlad Tausence, un tanar talentat impreuna cu o echipa profesionista. Acestia au structurat Facebook dupa poli de putere, poli de influenta si "soldati" anonimi, ca si "agenti" racolati virtual, precum si "idiotii utili". Sistemul era si pe verticala si pe orizontala, un sistem tip piramida de putere. Din "nodurile" sistemului s-au influentat peste 1,5 milioane de utilizatori care au primit mesaje de tip subliminal, actionand dupa sistemul "fish-herd" (bancuri de pesti - este asemanatoare migratia de pe facebook, manipularea, precum coordonarea pestilor dintr-un banc de indivizi la apropierea pradatorilor). Acest sistem de tip Cambridge Analytica functioneaza numai cu o programare speciala a Facebook si sub coordonarea serviciilor secrete americane.

Interesant aici de spus ca in Scandalul Cambridge Analytica s-a consemnat decesul lui Dan Muresan (fiul fostului ministru Ioan Avram Muresan) in Africa de Sud, banuit de a fi fost eliminat de catre servicii, in vreme ce in Romania, in asa-zisul "Cambridge Miorytica", dupa alegerea lui Iohannis, se petrece un accident suspect de masina care duce la decesul omului "nr 2" din echipa lui Tausence, pe nume Ioan Dan Niculescu. Autoritatile nu gasesc insa vreo legatura intre cele doua evenimente, desi presa a consemnat aceasta moarte suspecta. Faptul insa atrage atentia ca mediul online devine decisiv in cursele electorale, devine o arma redutabila, dar si faptul ca jocul e deosebit de periculos, conducand, iata, la decese, cel putin in cazul lui Dan Muresan fiind o certitudine.

Deja dupa 2014 toate partidele importante ajung sa foloseasca mediul online. Este o lupta pe teritoriul Facebook intre PSD si PNL, dar mai ales cu USR, acest partid folosind exclusiv terenul de lupta din reteaua de socializare. In 2015, odata cu evenimentul de la Colectiv, sistemul isi arata eficienta si in a scoate lumea in strada, fireste, tot cu aportul pe manipulare a serviciilor secrete. (Se vede, de pilda, ca atunci cand serviciile nu sunt interesate, iar partidele nu au interese imediate, tentativele uzuale ale userilor de a se coaliza si de a determina miscari stradale nu sunt insotite de succes). Si Ordonanta 13 scoate lumea in strada, "poporul revolutionar", precum si "oamenii multinationalelor". De astfel de razboaie locale devin interesate si organizatiile lui George Soros, alte ONG-uri arondate la miscari oculte internationale, ca si serviciile de informatii externe.

La iesirea in strada a romanilor din 2015 (caderea lui Ponta) si ordonanta 13 (blocarea PSD), fortele externe experimenteaza noul tip de razboi, dupa cel care a fost denumit Hybrid (cel din Ucraina). Conform noii teorii, daca la cel hybrid folosesti forte exterioare care nu au o identificare interna, la noul tip de lupta locala, aduni mase din interior, pe retele de socializare, le manipulezi si folosesti acesti soldati locali in interesul fortelor externe de a darama guverne sau de a le administra corectii (gen: "a le arata pisica!"). Ceea ce s-a vazut la cele trei mari "iesiri in strada" din 2015 incoace. Pe plan extern, acest tip de razboi este denumit "Razboi manciurian", iar "soldatii" locali sunt denumiti "manciurieni" (Dupa mai vechea denumire a Candidatului Manciurian, un politician programat subliminal, care la o anumita comanda verbala secreta este determinat sa ucida.)

Acum vom dezvalui cu informatii din interior cum functioneaza reteaua PSD a postacilor (social media: facebook, instagram, mai putin twitter si snapchat). Organigrama pe orizontala si pe verticala - grupuri gen "celule", un grup are un sef si doi-trei subordonati care detin conturi false, in jur de 5-10 conturi de persoana. Grupurile/ celulele nu se cunosc intre ele (exact ca si celulele teroriste, daca una pica, altele duc misiunea mai departe), numai in Bucuresti sunt in jur de 100 de grupuri, arondate pe langa filialele psd, fiecare filiala controleaza printr-un coordonator de "propaganda online" in jur de 15-20 grupuri (organizarea pe verticala e politica, vezi Cazul Harabagiu, fostul sef al postacilor pesedisti).

La nivelul tarii sunt inca aproximativ 400 de grupuri, totalul fiind de 500. Astia sunt "polii de influenta" - aproximativ 1500 de persoane, alimentate cu informatii de la centrul politic, reteaua contruita in teritoriu. Contrurile false fac 5000 de "prietenii" si influenteaza direct 1000 de persoane/ cont, adica pana la 10.000 de persoane/ postac. Postacul e platit cu 250-300 de euro pe luna, daca e "pălmaș", cu 500 de euro daca e "avansat", iar seful grupului ia 700-800 de euro functie de pozitiei in teritoriu si difera de influenta. Seful politic (propaganda) al sefului de grup ia 1000 de euro. Cei de la centrul politic de la filiale ajung si la 1500 de euro. Banii sunt ca "salariu de baza".

Exista si premii/ eveniment - propagare de actiuni, dar si atacuri importiva opozirtiei, #rezist etc. Se premiaza de catre "seful-sefului" (pe linie politica) cu 50-250 euro per persoana functie de contributie. Fiecare sef de grupa raporteaza mai sus victoriile, acestea se analizeaza si se aproba premierea daca e cazul. Un calcul simplu arata ca PSD cheltuieste pentru plata postacilor rand in jur de 250.000 de euro, la care se aduga inca pe atat pentru postacii fidelizati, adica inca 250.000 de euro, iar pt sefi si sefi politici totalul e de aproximativ 450.000 de euro, cu prime cu tot se ajunge la rotunda cifra de un milion de euro pe luna. Asta fara campanie electorala unde primele cresc, e prevazut ca pentru 2019 cu tot cu cele doua episoade electorale, sa se cheltuiasta pe intregul an 15.000.000 de euro, adica mult mai mult decat incasarile din intreaga publicitate media romaneasca.

O mare parte din bani sunt bani negri, nu pot fi declarati cu carte de munca, mai ales pentru postacii de rand. Banii sunt obtinuti de la baronii locali, din comisioane de la afaceri cu statul. O alta parte provine din banii pe care statul ii da la partidele politice si unde PSD si-a aprobat pentru acest an o mare halca. In 2018 de pilda, PSD a avut la dispozitie 20 de milioane de euro de la bugetul statului pentru activitati de promovare, pentru acest an suma aproape s-a dublat, numai ca bugetul fiind blocat, pertidul inca nu poate folosi aceste resurse directe.