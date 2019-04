VAR și-amar!...

Modești cum suntem, ne-am obișnuit treptat să ne mulțumim cu (mai) puțin și în materie de performanțe sportive. Nu e deci de mirare că selecționerul Contra și-a luat la rost criticii după papara suedeză și, prezentându-și in extenso pedigree-ul de antrenor cu 7 ani de-acasă, și-a felicitat mândru elevii pentru victoria cu ferocii fotbaliști din Insulele Feroe! Şi Simona Halep se declară mulțumită de propriul joc până hăt, în semifinalele de la Miami Open, ba și încântată de colaborarea cu coach-ul Dobre, privindu-l ca pe un fel de Cahill dâmbovițean, după ce l-a certat ca la ușa cortului (ca și pe Darren!), pentru simplul fapt că îi dă dreptate și când nu are.

Or, în condițiile astea, mai poți să zici ceva, când constați că până și Bianca Andreescu - făcută harcea-parcea de estonianca Anett Kontaveit - abandonează la Miami și iese la plajă în bikini, fericită că din primul ei milion (de canadiancă) își va împlini visul de a-și cumpăra o geantă Vuitton?! Numai Roger Federer nu se arată niciodată satisfăcut și - fără să aștepte dezvelirea statuii care i s-ar cuveni cu vârf și îndesat pe toate marile arene de tenis ale lumii - câștigă en fanfare cel de-al 101-lea turneu al său, de parcă n-ar avea aproape 38 de ani și exact patru copii acasă!

Aici, la noi acasă, se petrec întâmplări pre-electorale de mai mare hazul (sau necazul), de care nu scapă nici meciurile din Play-off-ul Ligii I, zguduite de falsul „Dosar al mitei", invocat complet aiurea la întâlnirea dintre Astra și FCSB, urmată de noile dezvăluiri ale lui Cornel Dinu, potrivit cărora SRI-ul și-ar fi băgat coada până și în fotbal! Nu știu ce va spune Dan Petrescu, proaspăt revenit din China la favorizații de la Cluj, dar încep să-l înțeleg pe Gigi Becali, care susţine că fără arbitri străini, Steaua lui nu are șanse de izbândă. Duminică seară, cel puțin, s-a confirmat sută la sută...

Am fost pe Arena Națională, la derby-ul FCSB-iştilor cu craiovenii, un meci frumos, cu tribune semi-pline, cu galerii incandescente la ambele peluze și cu multe goluri, dar şi cu gafe colosale ale arbitrului Ovidiu Hațegan, asistat și mai jenant de tușierii Sovre și S. Gheorghe. La pauză, scorul era 2-2, dar cavalerul Hațegan se făcuse deja de baftă, fiind suspectat de orbul găinilor, după ce a validat aiurea câte un gol pentru ambele echipe (Man - în min.30, respectiv Cicâldău - min. 45).

Tribunele dădeau în clocot, dar ce a urmat va intra cu siguranță în antologia erorilor de arbitraj: în minutul 54, servit excelent de Junior Morais, Benzar înscrie pentru 3-2, iar fluieraşul Haţegan validează golul, indicând repunerea mingii de la centru. După câteva secunde însă, o dă la-ntors, sfătuindu-se cu Gheorghe-tușierul și anulând golul steliștilor, pe motiv de ofsaid! Care ofsaid nici vorbă să fi fost, după cum aveau să o demonstreze, fără dubiu, reluările video. Cele ale televiziunii, de pe micile ecrane, pentru că în campionatul nostru n-a ajuns sistemul VAR, de arbitraj video, promis de federație pentru această primăvară. Cu alte cuvinte, FRF s-a arătat deschisă pentru implementarea sistemului, dar s-a spălat pe mâini de orice responsabilitate, aruncând pisica moartă în curtea Ligii Profesioniste, chit că în subordinea federației există și Colegiul Arbitrilor, unde Hațegan e musai să dea socoteală acum.

Dar cum nimeni nu l-a văzut în tribună pe tovarășul Burleanu, care n-o fi aflat că în toate campionatele de top din Europa (Serie A, La Liga, Bundesliga și Ligue 1) sistemul VAR e deja implementat, sunt slabe speranțe că fotbalul nostru va face prea curând acest pas. În concluzie, FCSB rămâne cu victoria cu 3-2 în fața Craiovei (Gnohéré - în min.71), iar suporterii români rămân cu Burleanu, cu Contra și cu pedigree-ul lui, plus mândria că am nimicit Insulele Feroe. VAR și-amar de noi!

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)