A început să se râdă de Nicușor Dan, de la Chișinău la Bruxelles!

După vizita de la Chișinău a lui Nicușor Dan, a urmat cea de la Odessa și, prin intermediul unor prieteni din zona de analiză sau din presa moldovenească (pe mulți i-am cunoscut în 2010, când am condus campania electorală acolo), mi s-a adus la cunoștință această informație, sigur, prin multe glume presărate, dar ea, pe fond, este o informație extrem de negativă la adresa României, că jurnaliștii de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, atenție (în culise), s-au distrat copios de cât de caraghios este Nicușor Dan.

Sigur că da, i-au analizat și limba engleză înainte, pentru că fuseseră obligați să vadă ce a declarat la întâlnirea cu regele Spaniei din România și jurnaliștii de la Chișinău mi-au comunicat că n-au văzut în viața lor un lider care să vorbească mai prost limba engleză și ei mi-au spus: „Domnule Gușă, vorbește chiar mai prost decât Ion Iliescu" - Ion Iliescu era campion la vorbit prost limba engleză. Deci acest așa-zis „fost olimpic", care a învățat în străinătate și care nu știe nici franceză, eu nu știu ce limbă a învățat ăsta în Franța acolo, zice-se că în engleză, dar parcă cum vorbește engleza, nu cred că a înțeles nimic, pare un impostor. Dar, pentru cei din exterior, el este caraghios. Tot la fel, acum câteva zile, un jurnalist de investigații britanic, vechi amic care a venit să mă viziteze (avea niște interese, interese justificate, jurnalistice), mi-a povestit că, trecând de la Bruxelles, înainte să ajungă în România, a stat, de asemenea, de vorbă cu diverșii corespondenți ai marilor trusturi de presă, care sunt acreditați la Parlamentul European.

Și amicul ăsta, britanic, englez, mi-a spus că cele mai multe glume se fac pe seama României din cauza acestui președinte caricatural pe care îl avem. Mi-a dat și detalii, poate că la un moment dat o să le povestesc sau, cine știe, poate că o să-l invit pe el să fac o cronică, pentru că s-a și apucat să sape, în calitate de jurnalist de investigații, la fundația lui Nicușor Dan, ca să zic așa, să vadă ce este în această fundație - nu e nicio amenințare, dar se întâmplă, cred că sunt mai mulți investigatori care fac lucrurile astea, e firesc atunci când ești președinte de țară. Dar ca să conchid, prieteni, se râde de România din cauza președintelui ales, să mă scuzați, de către un prea mare număr de idioți utili. Eu nu zic că a câștigat, pentru că știți eu sunt convins că a câștigat George Simion, dar, totuși, acest Nicușor Dan a fost votat de câteva milioane. A câștigat, n-a câștigat, a fost votat. Și revin: deci dacă se râde de la Chișinău, la Bruxelles, bineînțeles că și la Londra, ca să închidem cu continentul european, vă dați seama cam cum este considerat acest individ, așezat în fruntea României, la Moscova sau la Washington. Când citește Trump rapoartele despre Nicușor Dan, cred că nu se poate opri din râs. Iar când vede Putin că este amenințat de către Nicușor Dan al României, nu știu ce face, poate râde sau poate nici nu ia în seamă sau poate chiar nu mai consideră deloc România, dacă vede că a fost în stare să-și aleagă un asemenea președinte.

Ieri, am avut ocazia să bat cu piciorul centrul Bucureștiului, inclusiv Parcul Cișmigiu, acest București, administrat în ultimii patru ani de către acest Nicușor Dan, și am înțeles mult mai bine de această dată că ne paște un dezastru național. Și o să vă spun de ce. Eu rareori ies de aici, din zona de nord, și când vin la București cu treburi, vin la radio, fac emisiunea și în această zonă de nord mă întâlnesc. Și aici nu e așa mult de umblat, sigur că e aglomerație. Mai departe nu mă duc. În centrul Bucureștiului n-am fost de foarte mulți ani. Peste cinci ani. Fraților, este jale. Trotuarele sunt crăpate și cu noroi. Borduri nu prea mai există. La îmbinarea dintre trotuare și carosabil sunt doar cârpituri, fie cu ciment, fie cu bitum. Groaznic. Cresc și buruieni în centrul Bucureștiului. Sunt multe clădiri dezafectate pe bulevarde, și pe Calea Victoriei, și pe Magheru. Peste tot. Când treci pe lângă aceste clădiri, un miros puternic de urină veche te lovește drept în frunte; trece prin nări și drept în frunte te lovește. Praf. După ce m-am plimbat, am pus mâna așa pe față (sigur că era și trafic), dar mi-am dat seama că am praf pe față, în centrul Bucureștiului.

M-am dus în Cișmigiu, locul în care mergeam deseori înainte, ce să mai vorbesc despre copilărie - era mirajul călătoriei mele la București, unde aveam rude, să mă duc cu barca în Cișmigiu. Restaurantele într-o stare deplorabilă, puturoase. Toate trotuarele desfundate. Alea care erau cu dale, dalele scoase, te împiedicai; cele care erau cu bitum, aveau niște crevase de-astea mari în bitum acolo. E limpede că nu s-a mai făcut nimic. Crengi, gunoaie, bănci rupte, cișmele care nu mergeau, în Cișmigiu! Deci cișmele fără apă. Sigur, lumea să mai plimba pe acolo, că era umbră și era cald afară. Ăsta este Bucureștiul pe care l-a lăsat în urmă Nicuşor Dan. Și probabil că România nu va arăta diferit, pentru că cei care l-au impus la putere, cu complicitatea românilor, sunt reprezentanți ai Factorului Extern, cum spun eu, „asasinii economici internaționali", care nu puteau să se îndestuleze dacă nu exista în fruntea țării un om cu o asemenea încărcătură negativă, pentru că să fii președinte caraghios tot negativ este, un om care nu este stăpân pe sine, un om foarte ușor de intimidat, un om foarte ușor de marionetat. De-aia am spus că, în spatele acestui amuzament de gafele lui Nicuşor de la Chișinău la Bruxelles, se află, de fapt, o viitoare acțiune tragică de devalizare a statului român.

Cozmin Gușă