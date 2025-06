Multinaționalele cu afaceri de miliarde și profit declarat în România 0 - Asta nu este afacere, este hoție!

Deontologii din Coaliția Toxică de Guvernare ne spun că nu putem taxa multinaționalele, pentru că speriem, vezi Doamne, capitalul. Ei bine, am făcut rost de o listă cu multinaționalele din România care au cifre de afaceri de miliarde și miliarde de lei în ultimul an și care au toate un lucru în comun: au profit declarat zero.

Așadar, avem E.ON, spre exemplu, cu cifra de afaceri de peste 13 miliarde de lei pe an, profit zero. La fel și Enel Energie SA, cu o cifră de afaceri de peste 5 miliarde de lei, profit zero. Același lucru îl observăm și la MET România Energy SA, care are cifra de afaceri de peste 5 miliarde de lei, și Enel Energie Muntenia SA, aproape 5 miliarde de lei, Delgaz, Nis Petrol, și altele, care se apropie de un miliard, și toate raportează profit zero. Deci pe partea de energie, cele mai mari firme au profit zero, cifra afaceri miliarde.

Mergând mai departe, la retailing: Carrefour, Unilever, Havi Logistics plătesc toate zero impozit pe profit. Profi avea cifre de afaceri de 12 miliarde, profit zero. Și uite, dom'le, cum totuși, cu profitul ăsta inexistent, Mega Image a decis, punând la bătaie o sumă foarte mare, să achiziționeze Profi.

Avem și alte categorii mai departe, cum ar fi firmele de asigurări: Strabag, Asirom Vienna Insurance. Strabag are aproape un miliard cifră de afaceri. Ei au profit, totuși, de 4 milioane, adică undeva la 0,4%.

Vodafone, Orange și Telekom, giganții din telecomunicații, raportează profit zero.

Există multe, multe alte exemple, variind de la industria auto, la cea farmaceutică și chiar cea IT, toate marile companii raportând profit zero, la cifre de afaceri de miliarde de lei. Lista o anexez la finalul articolului, o puteți citi integral.

Ne întrebăm retoric de ce mai stau firmele astea străine în România dacă nu reușesc de atâția ani cu cifre enorme de afaceri să facă profit, măcar un leu, doi lei?! De ce nu pleacă înapoi la ei acasă sau merg pe alte piețe? Răspunsul e limpede: pentru că ei sunt cei care se impun, coloșii ăștia impun puterea. De aceea a trebuit să iasă Nicușor Dan preșelinte, de aia avem în continuare Coaliția Toxică la guvernare, care ne tratează ca pe niște sclaveți. Ne impun nouă biruri, sărăcesc românii, afacerile românești mor, pensionarii mulți dintre ei mor de foame, unul din trei români sunt în risc de sărăcie, conform Eurostat. Uite de aia suntem în situația asta, pentru că toți banii, bănetul, e aici, e plecat în alte țări și în buzunarele acționarilor!

Lumea deja știe, stimați guvernatori ai României, de chestiunea asta, pentru că le zic eu, le zice Petrișor Peiu, le zic și alți politicieni și analiști, doar că românii nu au curajul să iasă în stradă pentru asta. Asta e problema lor, dar istoria nu vă va ierta și nici vă va uita.

Andrei Gușă