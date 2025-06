A început beleaua, în urmă cu câteva ore!

Era previzibil, SUA a dat indicații din timp reprezentanților săi din zonă să se bage sub mese și să aștepte. Nu a durat mult, Trump anunța cu câteva ore înainte de atacul Israelului asupra Iranului, la o conferință de presă, că își dorește să negocieze. Așadar de frăgezirea „negocierilor" cu Iranul urmeaza să se ocupe Israelul!

De vreo zece ani este anunțat războiul Israel - Iran, cu presiuni asupra SUA de către coloana a V a israeliană, care de fapt nu mai activează de multă vreme conspirat. Practic la nivel de vârf mediul militar, mass media, decizia politică, social media etc se află sub controlul israelian, deși ca minoritate evreii din SUA reprezintă un procent mic comparativ cu alte minorități etnice și religioase - exista pe X liste uriase pe toate domeniile precizate si nu numai, de Holiud nu e cazu sa mai pomenesc si nu o sa ma apuc eu acum sa fac culturalizare pe tema asta.

Dacă războiul Irak - Iran a durat vreo opt ani, acesta de acum se va sfârși foarte repede. Iranu este zero barat față de forțele combinate ale Israelui și SUA - chiar dacă autoritățile americane pretind că nu au niciun amestec este evident că baza logistică și militară a Israelului este SUA, sume imense de bani pentru armament sunt alocate de decenii de catre SUA exclusiv Israelului.

Iranul a ramas fara proxiuri, Siria pa!, Hezbolah si Hamas adio!, aliati reali bye-bey, iar sistemele antiaeriene S-300 de productie ruseasca au fost neitralizate la atacul anterior al aviatiei israeliene care s-a plimbat vreo 2.000 de kilometri prin zona iar acum se plimba ca voda prin loboda, deoarece Iranul practic nu mai are decat "praștii". Sustinerea Iranului de catre Rusia nu va exista, rusii nu sunt aliati cu nimeni decat cu interesele lor si atat, si pe chinezi ii privesc cu maxima ostilitate in pofida mieroaselor imbratisari. Desigur si China abia asteapta sa fie distrusa Rusia, si nu de azi de ieri, inca din vremea cand Moscova comunista era gata gata sa loveasca China comunista nuclear.

După bombardamentele de acum va urma cu siguranță încercarea de răsturnare a regimului de sonați musulmani din Iran, islamul este tot o religie iudaică, abrahamică, ca și iudeo-creștinismul, o secta adiacenta iudaismului, cu idoli evrei si Capo al sectei desigur tot evreu, insa o bună parte din lumea musulmană a început să patineze, deși musulmanii și evreii colaborează perfect cand e vorba de decapitat crestini, mai toate organizatiile criminale musulmane, de la Hamas la ISIS au fost creatia Israelului, și au fost nu doar infiltrare ci efectiv conduse la varf si sustinute financiar de serviciile israeliene.

Au avut nevoie de aceste organizatii teroriste cum au nevoie si in Romania de pretinse organizatii "legionare", in mare parte create fix de SRI-ul subordonat Mossadului, pentru a obtine legitimitatea unor contralovituri mult peste nivelul de risc al organizatiilor comice create tot de ei, contralovituri care se lasa in final cu ocuparea teritoriilor ravnite - bine, Romania este oricum ocupata, romanii sunt obisnuiti cu iobagia si slugarnicia inca din vremea fanariotilor, a otomanilor si apoi a sovieticilor ruso-evrei.

Cred ca este un lucru bun daramarea regimului musulman din Iran, persanii au din vechime cu totul si cu totul alta religie, alta tipologie umana, gena ariana si o cultura proprie bogata pe care iudeo-musulmanii au calcat-o sub papuci. Inca un lucru bun este ca razboiul inceput in partea aia de lume il va lasa fara aer pe Zelenski, practic doar Maia Sandu și Nicușor Dan sunt singurul său echipaj, un fel de Trio Do-Re-Mi, o troică de tot hazul. Mega afacere razboiul, dar nu pentru noi!

George Roncea