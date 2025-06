....sau de ce este bine să ai oleak de studii de Teologie în contextul propagandei de război și dacă tot e ff la modă tema dezinformării, de ce nu, este bun și un excurs pe tema asta, aparent numerologică.

Când îți apare brusc cifra fixă sau în jur de 40 în mass media, e un lucru bun să ne îndoim din prima, deoarece anumite cifre nu apar degeaba de sanchi ci sunt cu utilizare simbolică și cu pedale vechi, reactivate subliminal. La modă a fost în aceste zile cifra 40 lansată de Zelenski, absolut întreaga presă mondială a ventilat-o. 40 de aeronave atomice distruse etc, o treime a Flotei aero parte a Triadei nucleare de răspuns atomic a Rusiei distrusă, asta cu o zi înainte de "negocierile de pace". Mai mult cică, Operațiunea SpiderWeb deși ar fi durat peste un an și a implicat sute de oameni ar fi fost cu totul necunoscută americanilor deși CIA se află în Ucraina de peste un deceniu. Râzi de mori.

O să adaug ce zice AI-ul și/sau generalul Flynn al SUA pe tema asta, ceva mai la urmă. Cine nu știe cine e generalul Flynn să renunțe la lectura asta chiar acum, să citească doar de la Digi, Radu Tudor și Mândruță. Pentru cine are memorie un alt consângean de-al lui Zelinski a lansat cifra de 40 de bebeluși decapitați - asta a făcut înconjurul lumii via mass-media, tot fără nicio verificare, ca și acum la Zelenski 40. Evident s-a dovedit ulterior că era o minciună dar asta nu a mai contat cifra abominației oribile a decapitărilor bebelușilor fix 40, a rămas întipărită în mințile a miliarde de oameni consumatori ai "știrilor".

În limba rusă - și ucraineană, că e aceeași limbă pe alocuri stricată cu alte imprumuturi, numeralul 40 se numește sorok, și la noi este fix la fel pronunția, există expresia "i-a venit sorocul", adică i-a venit termenul, rândul, asta i-a fost soarta etc. Sorok din rusă/ucraineană ar fi de origine turcică și nu are nicio legătură cu numeralul četıre (4) și se referă la un termen standard sau la o cantitate standard - 40 de unități. După milenii de condiționare a miliarde și miliarde de oameni cu "adevăruri biblice" cineva isteț s-a gândit să folosească acest tip de condiționare ventilând cifre anume luate din "panoplia" fie a Vechiului Testament fie a Noului Testament și pe alocuri se mai bagă și ceva Cabala sau vechi resorturi culturale din zone total diferite ale lumii.

Există nu doar un tipar biblic al numărului 40 - posturile de 40 de zile din calendar - postul Crăciunului și postul Paștelui sau praznicul legat de deces - la 40 de zile sau trimiterea la Sfinții 40 de mucenici. În Noul Testament, Isus (YHV, numele original, evreii scriau în consoane, numele de IIsus este o transliterare greacă) a fost ispitit 40 de zile și 40 de nopți, au trecut 40 de zile între înviere si înălțare. În Vechiul Testament, după ce sângerosul lor Dzeu care ucidea prunci în masă a nimicit (și) pământul a aranjat ca ploaia să cadă 40 de zile și 40 de nopți. După ce Mozes aka Moise a ucis un egiptean, a fugit în Madian, unde a petrecut 40 de ani în pustiu. Același asasin Moise a fost pe Muntele Sinai 40 de zile și 40 de nopți și tot killerul asta a mijlocit pentru Israel timp de 40 de zile și 40 de nopți (Deuteronomul).

Era super șmecher Mozes ăsta aka Moise - a trăit de trei ori câte 40 de ani: 40 de ani ca prinț și comandant egiptean, 40 de ani de ciobănie în Madian, și 40 ani de peregrinaj prin pustiu în fruntea lui Israel. Iscoadele israelite ale lui Mozes au petrecut 40 de zile spionând Canaanul. Israeliții au rătăcit timp de 40 de ani (Deuteronomul). Înainte de izbăvirea prin Samson, Israelul a slujit filistenilor vreme de 40 de ani (Judecătorii). Goliat a batjocorit armata lui Saul vreme de 40 de zile înainte ca David să sosească și să-l ucidă. Când Ilie a fugit de Izabela, a călătorit 40 de zile și 40 de nopți până la Muntele Horeb.

Legea specifica un număr maxim de lovituri pe care îl putea primi un om pentru un lucru rău săvârșit, punând limita la 40 - tot Deuteronomul. Pavel a fost pedepsit în sinagogi cu „40 de lovituri fără una", adică 39 de lovituri, de cinci ori. 40 de zile a fost și timpul de așteptare al lui Noe, de când i s-a oprit Arca în Munții Ararat unde a fost ciordită de proto-armeni. Pasajul biblic din Lev asociază numărul de 40 de zile cu ideea de „izolare" și purificare cu privire la perioada de lăuzie pentru femeia care năștea un băiat. Ulterior termenul de Carantina drag nouă tuturor din timpul măreței pandemii a Ayatolahului Arahat, vine din Veneția dominată de negustorii evrei. În Republica Veneția, unde inițial perioada de izolare a vaselor care ancorau era de o lună mai apoi s-a extins la 40 zile (quarantena) perioada ceea ce devenit un standard european din timpul marilor epidemii, Carantina denumind orice perioadă de izolare sanitară. Pot să mai adaug dar căutați și singuri care aveți cărți.

Recurența anumitor cifre în spatiul public poate avea mai multe explicații (o să scriu cândva de cifra 200 de morți ce apare în mii de știri pe Planetă cu privire la orice, inundații, pandemie etc) - de exemplu numărul 40 îl simboliza pe zeul sumerian (creator) Enki, fix același număr și la „Ali-Baba și cei 40 de hoți". Găsim în cultura persană numărul 40 (čehel) ce era folosit adesea ca echivalent pentru „mulți". Pentru a denumi un obiect foarte strălucitor, persanul spunea čehel čerağ „40 de lămpi".

Când ceva se distrugea complet, se spunea că „se face în 40". În hinduism, cea mai obișnuită rugăciune era „Cele 40 de strofe" (Hanuman Chalisa). De asemenea, există perioada celor 40 zile de post (Mandala Kalam). În literatura tamilă, numerele 40 (nāṟpatu) și 400 (nāṉūṟu) aveau semnificație specială. Multe opere sunt formate din 40 poeme. - am citat de la un super lingvist, Florin Laiu.

Așadar după ce am facut volte și tururi lingvistico-culturale-biblice să revenim la oile noastre, pardon, aeronavele atomice distruse de profetul Zelenski în numar de fix 40. Iată ce am obținut din interogarea via AI a tuturor surselor existente până acum. Pentru a lămuri cifra lansată public - 40, cifra biblica zelenskiană am făcut apel la Grok în loc de Vechiul Testament.

Întrebare:

"câte aeronave atomice au fost belite în fantastica operațiune Spiderweb?"

Ce a zis AI:

Conform surselor disponibile, Operațiunea „Spiderweb" lansată de Ucraina pe 1 iunie 2025 a vizat mai multe baze aeriene rusești, iar numărul aeronavelor avariate sau distruse confirmate vizual variază în funcție de rapoarte. Pe baza informațiilor din surse credibile, inclusiv imagini din satelit și declarații oficiale:

Numărul aeronavelor confirmate vizual:

Un număr de aproximativ 8 aeronave au fost confirmate vizual ca fiind distruse sau avariate, conform imaginilor din satelit și rapoartelor OSINT (Open-Source Intelligence).

Modelele confirmate:. La baza aeriană Belaya (regiunea Irkutsk): 1 Tu-95MS distrus, 1 Tu-22M3 distrus, 1 Tu-95MS avariat. Alte surse menționează că operațiunea a afectat și alte aeronave, inclusiv A-50, Tu-95MS, și Tu-22M3 la bazele Olenya, Diaghilevo și Ivanovo, dar numărul exact al aeronavelor avariate în aceste locații nu a fost confirmat.

Detalii suplimentare:

Surse ucrainene, inclusiv SBU, susțin că peste 40 de aeronave au fost lovite în total, dar confirmările vizuale (prin imagini din satelit sau video) indică un număr mai mic, de aproximativ 8 aeronave distruse sau avariate. Imaginile din satelit furnizate de compania americană Umbra Space pentru baza Belaya confirmă distrugerea a cel puțin 3 Tu-95MS și 1 Tu-22M3, plus un Tu-95MS avariat. Aceste informații se bazează pe rapoartele disponibile până la data de 3 iunie 2025.

Am mers mai departe si am apelat si la DeepSearch. Mi-a răspuns în 57 de secunde. Atât i-ar fi luat oricărui jurnalist de pe Planetă dintre cei care au publicat gogoșica lui Zelenski șefu celor 40 de hoți.

Researching operation details:

The request is about aircraft damaged in Ukraine's "Spiderweb" operation against Russia, including models. OSINT analysts confirmed 13 Russian aircraft were damaged in Operation Spiderweb. "The Insider confirms 13 aircraft damaged, including four Tu-95 and four Tu-22M3 at Belaya, plus five at Olenya air base." DW article confirms 13 aircraft were visually damaged: 8 Tu-95, 4 Tu-22M3, and 1 An-12 DW. The Guardian mentions satellite images showing at least three Tu-95MS and one Tu-22M3 destroyed, plus one Tu-95MS damaged at Belaya. For visually confirmed damages, I'm sticking with OSINT reports showing 13 aircraft: 8 Tu-95, 4 Tu-22M3, and 1 An-12. An-12 is a transport aircraft, not a strategic bomber, but the question includes all aircraft, so it's relevant.

None of the sources provide visual confirmation for A-50 damage; they're all based on Ukrainian claims. Ukraine claimed over 40 aircraft were hit, including A-50, but only 13 have visual proof like satellite images. This should answer the question accurately, focusing on visually confirmed damages. The evidence leans toward the damaged models being Tu-95, Tu-22M3, and An-12, with specific numbers: 8 Tu-95, 4 Tu-22M3, and 1 An-12. There is controversy, as Ukraine claims over 40 aircraft were hit, including A-50, but only 13 are visually confirmed by OSINT analyses. OSINT methodologies involved cross-referencing satellite imagery, such as those from Umbra Space, with video footage, ensuring high reliability and providing a solid basis for this number.

Incheiat. Si punct. Pardon, cu o zi inainte sa mă apuce pe mine verificările biblico-jurnalistice generalul Flynn, care cu siguranță nu a avut nevoie de Grok, DeepSearch si AI a avansat cifra de 12 aeronave. Cam de patru ori mai mică decât cifra lui Zelenski. Ca principiu putem asuma ideea că absolut orice vine din acea zonă trebuie demultiplicat cu 4. Asta dacă tot ne preocupăm de dezinformare, propaganda etc. In rest recomand tuturor lecturi extinse din Biblie, pentru a vă obișnui cu ideea de fakenews si pentru a vă fortifica neuronii cu privire la basmele actuale, la zi, ventilate de "sursele oficiale".

Despre chestia cu 200, altădată, chiar e fascinant să observi sterotipurile dezinformărilor, pe intervale temporale și geografice largi - concluzia pripită ar fi că absolut orice se publică pe Mapamond este trecut printr-un "filtru" al minciunii deliberate, mi-e greu să ajung cu analiza atât de departe, cine și cum are asemenea "butoane" să intoxice la nivel planetar întreaga omenire. Oricum, e cineva priceput, cu multă carte, nu pot decât să admir o asemenea capacitate, înclin să cred că este un om nu AI, un tip fantastic de doxat, mi-ar fi plăcut să îl cunosc, Marshall McLuhan, preferatul lecturilor mele din tinerețe și singurul canadian care a contat vreodată în istoria culturii și a comunicației cred că l-a cunoscut.

George Roncea