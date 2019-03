A murit Scott Walker, considerat o enigmă şi una dintre cele mai influente figuri din istoria rockului

Scott Walker s-a remarcat ca parte a grupului The Walker Brothers Scott Walker, una dintre cele mai enigmatice şi influente figuri din istoria rockului, a murit la vârsta de 76 de ani, a confirmat casa de discuri 4AD pentru BBC.

Muzicianul de origine americană, stabilit în Marea Britanie, este cunoscut pentru piese precum „Make It Easy On Yourself", „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" şi „Joanna" şi este considerat o influenţă pentru artişti ca David Bowie şi Jarvis Cocker. „Timp de o jumătate de secol geniul omului născut Noel Scott Engel a îmbogăţit viaţa a mii de oameni", se arată în comunicatul casei de discuri 4AD.

Cauza morţii nu a fost încă dezvăluită, potrivit The Guardian. Scott Walker a devenit celebru la jumătatea anilor 1960, odată cu grupul The Walker Brothers, iar mai apoi, în 1967, şi-a început cariera solo, lansând o serie de materiale discografice - de la „Scott I" până la „Scott IV" - considerate drept „unele dintre cele mai aventuroase şi îndrăzneţe albume pop din istorie". Muzica lui, cu influenţe psihedelice şi experimentale, a explorat teme precum dragostea şi moartea. Mai târziu, Scott s-a mutat la periferia scenei muzicale cu o serie de albume din ce în ce mai experimentale, printre care „Tilt" (1995) şi „The Drift" (2006), în care reflecta la amanta lui Mussolini, masacrul de la Srebrenica şi atentatele de la 11 septembrie.

În 2017, BBC a organizat un concert-tribut Proms pentru artist la Royal Albert Hall. Walker, „unul dintre cei mai respectabili inovatori", după cum l-a numit 4AD, a colaborat şi cu artişti ca Nick Cave şi Pulp. Scott Walker a lansat opt albume cu The Walker Brothers, a scris muzică de film şi a lansat 14 albume solo de studio, cel mai recent fiind „Soused" (2014), pentru care a colaborat cu trupa experimentală de metal Sun O.