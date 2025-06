După francezi, ne-au păcălit și olandezii cu avioanele F-16 "gratis". Ne costă cam 180 milioane euro pe an sa le intretinem

Olanda face un gest "frumos" și ne dă "gratis" 18 avioane F-16. Avioanele olandeze, scoase din uz în 2023, au vîrsta între 55 și 35 de ani, cele mai tinere. Aflate la baza de la Fetești, ele vor fi utilizate pentru antrenarea piloților ucraineni.

De ce nu i-a antrenat direct Olanda? De ce nu a livrat avioanele Ucrainei - cum a făcut deja cu alte 24 F-16 relativ recent - ca să fie antrenați ucrainenii la ei acasă? Răspunsul e unul singur: întreținerea unui F-16 se ridică la cîteva milioane de dolari pe an, cam 5-6, dar poate atinge chiar 10 milioane, funcție de vechime și uzură, cele mai vechi fiind și cel mai scump de întreținut. Milioane pe care le plătește țara deținătoare. Adică România. Iar asta dupa ce si Franta ne-a pacalit sa le cumparam de 700 de milioane de euro niste rachete cu raza foarte scurta de actiune, pentru infanterie. Nimeni nu mai foloseste astfel de rachete in razboiul cu drone si rachete hipersonice. Infanteria intr-o armata nu mai conteaza deloc in razboiul modern. Asa ca francezii in loc sa le arunce la cos ni le-au vandut noua.