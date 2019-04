A XVI-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală la Romexpo, in perioada 11-13 aprilie 2019

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie organizeaza, in perioada 11-13 aprilie 2019, conferinta anuala, cel mai important for national ce vizeaza activitatile specifice domeniului sau de activitate. Si in acest an, de la tribuna din Romexpo, vor conferentia cei mai experimentati si mai titrati specialisti in sectoarele de recuperare medicala generala, recuperare neurologica, dar si in segmentul balneo. Sunt asteptati numerosi invitati din tara si strainatate.

A XVI-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală

București, 11 - 13 Aprilie 2019

Centrul Expoziţional ROMEXPO

Program Ştiinţific

ZIUA I - 11 Aprilie 2019

10:00 - 11:00 Deschiderea oficială comună

Înscrierea participanţilor

11:30 - 13:30 Actualităţi de balneologie şi balneoterapie

Moderatori: Horia Lăzărescu, Lucian Mirescu, Anatoli Covaleov

1. Strategii de dezvoltare a activităţii medicale de recuperare în staţiunile balneare în funcţie de profilul terapeutic al staţiunilor în contextul deţinerii preşedinţiei Uniunii Europene de către ţara noastră - o analiză SWOT- Horia Lăzărescu

2. Reacţiile fizico - chimice, stabilitatea şi efectul terapeutic al sulfului în unele ape minerale - Mădălina Cosmoiu, Liana Gheorghievici, Iulia Pompei, Isabel Ghiţă, Horia Păunescu

3. Abordări intra-disciplinare ale patologiilor complexe - prezentări din cazuistica Clinicii Grand Eforie Nord - Consuela Brăilescu, Anatoli Covaleov, Dan Neagoe

4. Beneficii terapeutice ale hidro- şi peloido-terapiei în patologia coloanei operate - Consuela Brăilescu, Anatoli Covaleov, Dan Neagoe

5. Beneficii terapeutice pe termen lung utilizând resursele Lacului Techirghiol pentru pacienţii cu sindroame dureroase lombare degenerative - Elena-Valentina Ionescu, Mădălina-Gabriela Iliescu, Andreea-Alexandra Lupu, Roxana-Elena Almăşan, Liliana-Elena Stanciu, Doiniţa Oprea, Iulia Belc, Dan-Marcel Iliescu

6. Efectul analgezic al unor fracţiuni izolate din Plantago spp. - Horia Lăzărescu, Isabel Ghiță, Horia Păunescu, Adelina Sorescu, Oana Andreia Coman

7. Factorii naturali de cură, adjuvanţi şi facilitatori informaţionali în patologia cardio-vasculară - Mihai Drăgoi, Adina- Octavia Duse, Otilia Tomulescu, Anca Dinu, Alin Petras, Andreea Vataman, Nicoleta Onica, Daniel Popa, Gino Gogulescu, Razvan- Gabriel Dragoi

8. Particularităţii nutriţionale ale microorganismelor condiţionat patogene din microbiota apelor minerale terapeutice - Gheorghievici Liana, Mădălina Cosmoiu, Isabel Ghiţă, H. Păunescu, G. Gheorghievici

9. De la mit la realitate - un peer-review asupra peloido-terapiei - Anatoli Covaleov, Consuela Brăilescu, Dan Neagoe

10. Istorie şi cifre - un secol de existenţă a Clinicii Grand- Eforie Nord - Anatoli Covaleov, Consuela Brăilescu, Dan Neagoe

11. Criterii de diagnostic diferenţial la pacienţii dispneeici - Dieter Fischbach, Horia Lăzărescu

12. Introducerea controlului calităţii apei terapeutice pentru îmbăiere în România - Mirescu Lucian, Truică Ion, Slavu Ben Alexandru, Butnaru Silviu

13:30 - 13:45 Simpozion „SC PERLA MOLDOVEI SRL - Conf. univ. dr. Dragoș Vespan, Lector univ. dr. Alina Vespan - Perla Moldovei - o combinație excepțională de pH și alcalinitate"

13:45 - 1430 PAUZĂ DE MASĂ

14:30 - 1630 Recuperarea medicală în afecţiunile neurologice (I)

Moderatori: Delia Cinteză, Simona Tarkan

1. Metodologia de recuperare medicală după accidentul vascular cerebral - evidenţe stiinţifice - Delia Cinteză, Simona Ruxandra Tarkan, Daniela Poenaru

2. Combaterea efectelor imobilizării prelungite la pacienţii cu boli cronice - Daniela Poenaru, Delia Cinteză, Andreea Ionescu

3. Tulburările de echilibru în boala Parkinson - evaluare şi tratament de recuperare. - Ioana-Simona Neagoie, Liliana Cioc, Renee Popovici, Ioana Hornea, Elena Popescu

4. Sindroamele Parkinson-Plus - întrebari şi răspunsuri - Victoriţa Suciu, Irina Petruşcă, Renee Popovici

5. Efectul antrenamentului ţintit asupra echilibrului şi instabilităţii posturale la pacienţii cu boala Parkinson - Ionela Oprea, Miruna Săndulescu, Cătălina Miu, Gabriela Potcovaru, Andreea Ionescu, Bogdan Angheluţă, Delia Cinteză

6. Mers patologic de cauză neurologică-serie de cazuri -Delia Cinteză, Miruna Săndulescu, Cătălina Miu, Ionela Oprea, Gabriela Potcovaru

7. Recuperarea medicală într-un caz de neurosifilis - Miruna Săndulescu, Cătălina Miu, Mirabela Dragomir

8. Tehnici ignorate în recuperarea medicală post accident vascular cerebral - posturarea - Delia Cinteză, Andreea Ionescu

9. Recuperarea medicală la o pacientă tânară cu coarctaţie de aortă, anevrism de aortă toracică şi accident vascular cerebral ischemic - Cătălina Miu, Miruna Săndulescu, Renee Popovici, Delia Cinteză

10. Prezentare de caz: Pacient cu disfuncţie locomotorie importantă în contextul unui cumul de patologii complexe - scleroză multiplă secundar progresivă, spondilită anchilozantă şi diabet zaharat complicat cu polineuropatie diabetică - Liliana Neacşu, Augustin Dima, Daniela Avramescu, Alexandru Cristea, Horia Lăzărescu

11. Complicaţii neurologice rare în spondilita ankilozantă -Provocări diagnostice şi terapeutice -Mirabela Dragomir, Sebastian Diaconescu

12. Antrenamentul ţintit funcţional în recuperarea mâinii post AVC - particularităţi de evoluţie la pacientul trombolizat - Iulian Zaifu, Cătălina Miu, Miruna Săndulescu, Ioana Hornea, Mirabela Dragomir, Delia Cinteză

16:30 - 16:45 SIMPOZION: SC ROMPHARM COMPANY SRL

Dr. Ferian Ciorabai - Soluţii vâscoelastice mereu în actualitate"

16:45 - 17:00 PAUZĂ

17:00 - 19:00 Progrese investigaţionale şi terapeutice în practica medicală de recuperare (injecţiile terapeutice şi ecografia musculoscheletală)

Moderatori: Georgiana Ozana Tache, Daniela Poenaru

1. Terapia regenerativă a tesuturilor intra şi periarticulare utilizând plasma autologă îmbogăţită cu plachete (A-PRP)-acţiune, indicaţii şi contraindicaţii, riscuri şi beneficii, evaluare - Georgiana Ozana Tache

2. Efectul administrării intraarticulare a soluţiilor vâscoelastice în patologia genunchiului - Augustin Dima, Alexandru Cristea

3. Efectele injectării toxinei botulinice în flexorii superficiali şi profunzi ai degetelor asupra functionalităţii membrului superior - Liliana Cioc, Ioana- Simona Neagoie, Irina Petruşcă, Miruna Săndulescu, Diana Manea,

Delia Cinteză

4. Injectarea de toxină botulinică în muşchiul cvadriceps femural-efecte asupra functionalităţii membrului inferior - Ioana-Simona Neagoie, Liliana Cioc, Mirabela Dragomir, Ioana Hornea, Delia Cinteză

5. Modalităţi terapeutice injectabile în epicondilita laterală - Daniela Poenaru

6. Rolul ecografiei în infiltraţiile musculoscheletale - Irina Petruşcă, Victoriţa Nadia Suciu, Liliana Simona Cioc, Renee Ioana Aurora Popovici, Mădălina Anghel

7. Provocări diagnostice în patologia genunchiului - Sebastian Diaconescu, Mirabela Dragomir

8. Unele aspecte privind patologia musculară la sportivi - Antonia Onaca, Anca Ionescu, Sebastian Diaconescu, Daniela Poenaru

9. Imagistica prin rezonanţă magnetică în afecţiunile vertebro-medulare - Ioana Hornea, Ioana Simona Neagoie

10. Diagnosticul ecografic în bursite - Delia Cinteză, Miruna Săndulescu, Cătălina Miu, Ionela Oprea, Gabriela Potcovaru

ZIUA II - 12 Aprilie 2019

10:00 - 12:00. Recuperarea medicală în patologia aparatului locomotor

Moderatori: Adriana Sarah Nica, Gilda Mologhianu

1. Tratamentul de recuperare al sindromului dureros în faza cronică a traumatismelor vertebro-medulare - Florina Ojoga, Brînduşa Ilinca Mitoiu, Delia Maria Clănţău

2. Implicațiile utilizării terapiei combinate crio-ultrasunete în recuperare - Mariana-Isabela Constantinovici, Adriana Sarah Nica, Ioana Ghiorghiu, Brînduşa Ilinca Mitoiu

3. Stilul de viaţă şi alimentaţia în recuperare - Ioana Ghiorghiu, Georgiana Păduraru, Alexandra Păunescu, Brînduşa Ilinca Mitoiu, Adriana Sarah Nica

4. Evaluarea deficitului cognitiv şi a tulburărilor psiho-comportamentale ale pacienţilor internaţi în Clinica III a INMFRB în cursul anului 2017 - Gabriela Marin, Elisabeta Georgescu, Adina Smadu, Delia Maria Clănțău, Adriana Sarah Nica

5. Recuperarea în patologia posttraumatică (postcombustională) de membre - o prezentare de caz - Ioana Ghiorghiu, Brînduşa Ilinca Mitoiu, Delia Maria Clănţău, Adriana Haisan, Adriana Sarah Nica

6. Eficienţa recuperării medicale în cazul unui pacient tânăr cu AVC şi artroplastie totală de şold bilateral - Șuteu Tana, Țonea Alexandra-Mihaela, Mologhianu Gilda

7. Rezultate ale programului de recuperare în periartrita scapulohumerală - Brînduşa Ilinca Mitoiu, Florina Ojoga, Delia Maria Clănţău, Ioana Ghiorghiu, Lili Meiu, Adriana Sarah Nica

8. Evaluarea electromiografică a leziunilor neurologice posttraumatice ale membrului superior - Lili Silvia Meiu, Brînduşa Ilinca Mitoiu,

Delia Maria Clănţău, Ioana Ghiorghiu, Sarah Adriana Nica

9. Actualităţi despre sarcopenia în recuperare - Ruxandra Gabriela Badiu, Roxana Nartea, Ioana Ghiorghiu, Adriana Sarah Nica, Brîndușa Ilinca Mitoiu

10. Analizând nivelul perceput de fericire al pacienților. Al doilea val de cercetare - Cristiana Lotrea, Adriana Sarah Nica, Brîndușa Mitoiu,

Ioana Ghiorghiu, Gilda Mologhianu

11. Vârstnicul şi potenţialul creativ- Mihaela Roco

12. Programe de recuperare multimodale pentru intervențiile de ligament încrucişat anterior - Gavril Gheorghievici, Cristian Ioan Stoica,

Emil Haritinian, Adriana Sarah Nica

12:00 - 12:15 SIMPOZION SC RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL - Conf.Dr. Gilda Mologhianu - Abordarea topică a durerii acute musculo-scheletale

12:15 - 12:30 PAUZĂ

12:30 - 14:30 Recuperarea medicală în patologia aparatului locomotor (I)

Moderatori: Augustin Dima, Magda Dragosloveanu

1. Un studiu randomizat controlat despre complianța la tratament a pacienților care se recuperează dupa o reconstrucție de ligament încrucișat anterior, folosind un dispozitiv medical de monitorizare la distanta, cu funcții vizuale 3D - Andrei Ioan Bogdan, Alin Voica, Alexandru Andrei Ivan

2. Factorii de risc, prevenția și recuperarea leziunilor musculare și a ligamentului încrucișat anterior la sportivi - metanaliză - Daniela Avramescu, Madga Dragosloveanu, Liliana Neacșu, Gheorghe Chiriți, Alexandru Cristea, Augustin Dima

3. Actualități în managementul herniei de disc lombare - Toma Papacocea, Ioana Anca Bădărău, Raluca Papacocea, Șerban Papacocea

4. Perspectiva recuperării în fractura distală de tibie şi peroneu. Prezentare de caz şi review privind implicaţiile clinice - D. Clănțău, A. Enășoiu, B. Mitoiu, F. Ojoga, A.S. Nica

5. Tratamentul luxației posterioare cronice ireductibile de umăr - Emil-George Haritinian, Luminița Gherasim, Nicolae Vintilă, Gavril-Lucian Gheorghievici

6. Proteza totală inversată de umăr: indicații și rezultate - Emil-George Haritinian, Luminița Gherasim, Nicolae Vintilă, Gavril-Lucian Gheorghievici

7. Elemente actuale ale programului de recuperare în patologia gleznei din fotbalul feminin de sală - Torje Anca Diana, Mitoiu Brînduşa

8. Sechele algo-disfuncționale mixte (post-osteomielită șold și posttraumatice), cu afectare radiculară cervicală - Dana Maria Dimulescu, Gheorghe Chiriți, Rodica Gabriela Scarlet, Horia Lăzărescu, Laurenția Drăghescu, Andreea Ramona Romila, Viorel Tuțu-Pața

9. Tratamentul de recuperare după leziunile tendoanelor flexoare ale mâinii - Laurenţia Drăghescu, Andreea Ramona Romila

10. Sindromul "Burnout" - factor de risc în dezvoltarea durerii musculo-scheletale? - teorie sau adevăr - Alexandru Cristea, Augustin Dima, Horia Lăzărescu

11. Importanţa aplicării corecte a programului de recuperare după entorsa de glezna în prevenirea instabilităţii cronice a gleznei - Andreea Ramona Romila, Laurenţia Draghescu

12. Sinteza din literatura de specialitate despre căderi - Gheorghe Chiriți, Dana Maria Dimulescu, Gilda Mologhianu, Horia Lăzărescu, Augustin Dima, Magda Elena Dragosloveanu, Alexandru Cristea, Daniela Avramescu

14:30 - 14:45 SIMPOZION: „SC REO MEDICAL APARATURA MEDICALA SRL - Lector Dr. Juan Castellano - Patology in shoulder. 3R Rehab system in Capsulitis retractil. (frozen shoulder)

14:45 - 15:45 PAUZĂ DE MASĂ

15:45 - 18:00 Recuperare medicală - VARIA (I)

Moderatori: Rodica Gabriela Scarlet, Lucia Neboisa Pripisi

15:45 - 16:00 SIMPOZION: "Gbo Medizintechnik AG Germania/AVN Romania" - Lector Maciej Dembkowski - HiTop - o terapie de top în managementul durerii

1. Regulile de bună practică de desfaşurare a studiilor clinice - Isabel Ghiţă, Horia Lăzărescu, Ion Fulga

2. Recuperarea funcţiilor estetice şi masticatorii prin restaurări minim invazive - review - Cristina Bodnar, Mădălina Dobre, Agop-Forna Doriana, Horia Lăzărescu, Topoliceanu Claudiu

3. Paracetamolul în analgezie - o abordare farmacodinamică - Horia Lăzărescu, Horia Păunescu, Isabel Ghiță, Florin Bogdan Epurea, Oana Andreia Coman

4. Sindromul vestibular periferic- Adina Palcu

5. Diagnosticul diferenţial al „ochiului roşu" - Lucia Neboisa Pripisi

6. Rolul L-carnitinei în organismul uman - Ion Apostol, Cristina Stoica, Paştepa Simona, Mocanu Mariana

7. Utilizarea nicotinei și cafeinei în modularea memoriei - Horia Lăzărescu, Isabel Ghiță, Horia Păunescu, Adelina Sorescu, Oana Andreia Coman

8. Cercetări experimentale privind efectele hipotermizant și anxiogen ale metamizolului sodic - Horia Lăzărescu, Horia Păunescu, Isabel Ghiță, Oana Andreia Coman, Ion Fulga

9. Efectele privării de somn asupra reactivității cardiovasculare la medicii rezidenți - Raluca Papacocea, Ioana Anca Bădărău, Ciornei Cătălina, Toma Papacocea, Răzvan Papacocea

10. SBS - sindromul clădirii bolnave, o răscruce în evaluarea din medicina ocupaţională modernă - Bogdan Alexandru Barbu, Zizi Niculescu, Laura Moise

Ziua III - 13 Aprilie 2019

10:00 - 12:00 Recuperarea medicală în bolile neurologice (II)

Moderatori: Gelu Onose, Cristina Daia

1. Succes recuperator într-un caz de paraplegie AIS/Frankel C prin polineuropatie axonală post tratament antineoplazic, la un pacient cu patologie agravată prin boală renală în stadiul final (de hemodializă cronică) - prezentare de caz - Alexandru George Stavrică, Luminița Nirlu, Laura Georgiana Popescu, Ana Carmen Albeșteanu, Andrada Mirea, Cristina Daia, Liliana Pădure, Gelu Onose

2. Beneficiile programului de recuperare la pacientul cu AVC în faza acută şi multipli factori de risc netrataţi - Adriana Sarah Nica, Georgiana Lidia Păduraru, Elisabeta Cezarina Georgescu, Maria Delia Clănţău

3. Particularități diagnostice în conexiune cu intervenții terapeutico-recuperatorii complexe la un caz de AVC cu mecanism lezional mixt - Cristina Cîmpeanu, Corneliu Toader, Alina Oana Băjenaru, Iulia Maria Nohai, Andreea Dumitrașcu, Gelu Onose

4. Demersuri complexe terapeutico-recuperatorii şi de îngrijiri cu rezultate de excepţie într-un caz de deosebită gravitate neurologică: stare vegetativă post traumatism cerebral grav - Cristina Daia, Liliana Pădure, Valentina Liliana Onose, Ana Maria Bumbea, Ioana Andone, Andrada Mirea, Maria Veronica Morcov, C. G. Morcov, Ștefana Croitoru,Gelu Onose

5. Paralizia facială periferică- management terapeutic complex interdisciplinar - review - Ana Maria Bumbea, Cristina Daia, Gelu Onose, Bogdan Stefan Bumbea, Otilia Rogoveanu, Rodica Trăistaru, Alesandra Florescu, Anca Emanuela Musetescu, Danut Visarion Caimac, Carmen Albu

6. Abordare multiplană, cu success terapeutico-recuperator, într-un caz rar de patologie neurologică: mutism akinetic - Cristina Daia, Andrada Mirea, Valentina Liliana Onose, Ana Maria Bumbea, Ioana Andone, Liliana Pădure, Maria Veronica Morcov, Cristian Gabriel Morcov, Alina Gherghiceanu, Gelu Onose

7. Relaxarea musculară - premisă a recuperării robotizate - Liliana Pădure, Andrada Mirea, Corina Sporea, A. Pintilie

8. Demersuri exhaustive terapeutico-recuperatorii de abordare a statusului complex și grav, consecutiv unei boli rare: porfirie acută intermitentă - Luminița Nirlu, Alexandru George Stavrică, Laura Georgiana Popescu, Ana Carmen Albeșteanu, Cristina Daia, Liliana Pădure, Andrada Mirea, Gelu Onose

9. Eficienta unui program de recuperare în cazul unui pacient cu leziune bilaterală de plex brachial - Georgiana Lazia, Natalia Ciuca, Ionut Cozma, Dana Maria Dimulescu, Adriana Sarah Nica

10. Importanța intervenției logopedice în disfagia orofaringiană de origine neurologică - Mădălina Marinel

12:00 - 12:15 SIMPOZION: „SC EVER NEURO PHARMA SA"

Carmen Firan - Terapia biologică în recuperarea motorie postAVC

12:15 - 12:30 SIMPOZION: „CHIMIMPORTEXPORT-PLURIMEX" Conf. Dr. Delia Cinteză - Efectul sinergic al asocierii MLC 601 cu reabilitarea medicală în recuperarea post-AVC

12:30 - 14:30 Recuperarea medicală la copii

Moderatori: Andrada Mirea, Daniela Poenaru

1. Evaluare comparativă a rezultatelor testelor de dexteritate utilizând două scale de evaluare recunoscute internațional, la pacienți cu paralizie cerebrală - Corina Sporea, Andrada Mirea, Gelu Onose, Liliana Pădure

2. Revistă sistematică și sintetică de literatură privind interrelații fiziologice între hormonii ce influențează funcțiile sexuale/ de reproducere și biologia osoasă, la pubertate și adolescență - Liliana Pădure, Gelu Onose, Andrada Mirea, Valentina Liliana Onose, Maria Veronica Morcov, Cristina Daia, Vlad Ciobanu, Ioana Andone, Cristian Gabriel Morcov

3. Standarde de îngrijire în amiotrofia musculară spinala - Andrada Mirea, Mădălina Leanca, Mihaela Axente, Florin Petru Grigoraș, George Iulian Marinescu, Mihail Dumangiu, Corina Sporea, Liliana Pădure

4. Diagnosticul diferențial și paticularitățile de tratament ale tulburărilor de mers în hemipareza spastică congenitală (paralizie cerebrală) și cea dobândită (post AVC) la copil și adolescent - prezentare de caz - Anca Irina Grigoriu, Raluca Petcu, Liliana Pădure

5. Strategii de diagnostic și management al bolilor genetice cu determinări neurologice în cadrul Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robanescu" - Liliana Pădure, Andrada Mirea, Mihaela Axente, Elena Silvia Popescu

6. Bolile congenitale rare - program de training pentru specialistii în sănătate axat pe dizabilităţi - Horia Lăzărescu, Daniela Poenaru, Augustin Dima, Dana Dimulescu, Gelu Chiriţi

7. Crearea unei retele naţionale multidisciplinare pentru pregătirea personalului medical specializat în managementul terapeutic al bolilor rare - Daniela Poenaru, Horia Lăzărescu, Augustin Dima, Dana Dimulescu, Gelu Chiriţi

8. Tulburările de statică vertebrală la copii - Mădălina Antonescu

9. Aspecte actuale în recupearea funcțiilor cavității orale alterate în perioada dentiției mixte - Andrei Kozma, Horia Lăzărescu, Andreea Dona Iordan Dumitru, Doriana Agop-Forna

14:30 - 15:30 PAUZĂ

15:30 - 17:30 Recuperare medicală - VARIA

Moderatori: Ana Maria Bumbea, Delia Cinteză

1. Boala cardiovasculară asociată patologiei degenerative articulare - principii terapeutice de recuperare fizical-kinetică- review - Ana Maria Bumbea, Cristina Daia, Gelu Onose, Bogdan Stefan Bumbea, Otilia Rogoveanu, Alesandra Florescu, Ionela Nicoleta Irimescu, Roxana Carmen Dumitrascu, Anca Emanuela Mustescu

2. Recuperarea seniorilor prin consiliere psihologică şi terapie ocupaţională în centrele rezidenţiale - Cerasela Maria Măciucă, Mirela Fiţa

3. Fibromialgia: actualităţi în fiziopatogenie şi decizii terapeutice - Alexandra Burlui, Anca Cardoneanu, Luana Macovei, Elena Rezus

4. Recuperarea medicală în vezica neurogenă la pacienţii cu traumatisme vertebromedulare - Delia Cinteză, Daniela Poenaru

5. Reeducarea respiratorie -parte integrantă a programului de recuperare medicală - Liliana Cioc, Simona Neagoie, Rene Popovici, Catalina Miu, Delia Cinteză

6. Fasciita plantară - importanţa exerciţiilor de stretching incluse în programul de recuperare medicală - Andreea Ramona Romila, Laurenţia Drăghescu, Rodica Gabriela Scarlet

7. Tulburările de echilibru de cauză vestibulară - Mădălina Georgescu

8. Evaluarea posturii în urma tratamentului cu gutiere și susținători plantari: 5 cazuri clinice - Cezar Ioniță, Alexandru Petre, Cosmin Stefanescu, Ioana Ghiorgiu, Adriana Sarah Nica

9. Studiu privind efectul tratamentului combinat cu toxina botulinică şi neuromodulare electrică periferică în managementul vezicii neurogene- Andrei Manu Marin, Delia Cinteză, Daniela Poenaru, Liliana Cioc, Ioana Simona Neagoie, Irina Petruşcă, Victoriţa Nadia Suciu, Sebastian Diaconescu, Miruna Săndulescu, Cătălina Miu, Mirabela Dragomir

10. Nutriția în programul de recuperare din apneea obstructivă în somn - Marina Ruxandra Otelea

11. Programul de recuperare medicală la o pacientă cu artroplastie de şold şi multiple comorbidităţi - Soare Codruta Maria, Tunaru Anca Zanfira, Solcan Sabrina Alexandra, Victorita Suciu

12. Principii de recuperare medicală în obstetrică şi ginecologie - antrenamentul planseului pelvin - Delia Cinteză, Daniela Poenaru, Andreea Ionescu, Anca Tudor

17:30 Închiderea lucrărilor Conferinţei

