Alegeri in Coreea de Nord: Iata cum voteaza Kim Jong Un

In Coreea de Nord sunt alegeri parlamentare si toata tara e in sarbatoare. Imaginile lasa impresia unui eveniment de anvergura la care participa liderul suprem al Coreii de Nord. Votul obligatoriu pentru candidati unici si cu un rezultat dinainte stiut inseamna ca scrutinul este doar un motiv pentru adunari populare, muzica si dans. In realitate insa, Kim Jong Un mergea sa voteze in alegerile pentru parlamentul local, numit Adunarea Suprema a Poporului.

Procesul electoral este insa mai mult teatru. Votul este obligatoriu pentru toti cetatenii care au cel putin 17 ani. Pe buletinul de vot apare un singur nume, nu exista stampile sau ceva de bifat iar intregul vot inseamna ca cetatenii iau buletinul de pe masa si il introduc intr-o urna aflata la vedere. In acest fel se confirma, mai degraba decat se aleg, cei 700 de parlamentari.

Si asta pentru ca, in absenta unei mize, cel mai mare efort este dedicat programelor artistice organizate la sectiile de votare. Rezultatele dinainte stiute sunt prezentate in cateva zile, dupa ce intai se anunta prezenta impresionanta la urne. Acum 5 ani a fost de 99,97%. Cativa cetateni nu au putut vota din cauza problemelor de sanatate, desi in Coreea de Nord exista o gluma ca in ziua alegerilor nimeni nu moare si toata lumea se simte bine.