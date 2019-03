Ce s-a descoperit in apartamentul in care a locuit Van Gogh la Londra

Lucrari de renovare la locuinta londoneza din Hackfoard Road 87, adresa la care a stat pictorul olandez Vincent Van Gogh, au permis descoperirea unor acuarele, o carte de rugaciune si un contract de asigurare ascunse sub podeaua camerei. Aceste descoperiri ar putea sa faca lumina asupra noii sale vieti in Anglia in 1873 si 1874.

Un contract, o carte de rugaciuni datand din 1867 precum si acuarele au fost regasite int-run loc ascuns din podea. Este un miracol ca in interiorul acestui mic imobil de doua etaje sa ramana intact atunci cand a fost bombardat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial de fortele militare germane. Martin Bailey, un expert in Van Gogh, a declarat pentru CNN ca artistul a trait la adresa 87 Hackfoard Road intre 1873 si 1874 pe cand lucra ca asistent la galeria Goupil. "Van Gogh avea 20 de ani cand a sosit si trecerea prin Londra l-a influentat profund", a explicat el. Si, potrivit istoricului de arta, "ar fi fost putin probabil ca el sa devina artist, daca nu ar fi lucrat intr-o galerie de arta londoneza".

A fost gasita o brosura religioasa intitulata "A Penny Pocket Book of Prayers and Hymns" (1867), precum si vechi documente administrative intre care un certificat de asigurare al unui imobil pe numele Ursula Loyer. Aceste documente afectate de timp sunt in curs de restaurare pana cand vor putea fi descifrate. Poate ca vor putea dezvalui informatii imedite despre viata lui Van Gogh la Londra. Tabloul pictat de Van Gogh cu locuinta din Hackford Road 87 a fost cumparat la licitatie in 2012 pentru suma de 565.000 de lire sterline, adica 650.000 de euro.

Proprietarii, Jian Wang si Alice Childs, vor sa pastreze ultimele amintiri din epoca in care Van Gogh locuia acolo. Ei au ambitia de a face din acest loc istoric un centru al artistilor si o galerie. Un fel de fundatie care sa ajute artistii fara resurse financiare. Vincent Van Gogh, nascut in 1853 la Zundert, intr-o familie de pastori si comercianti de arta, a pictat peste 800 de tablouri. Considerat cel mai mare pictor al Olandei, dupa Rembrandt, Vincent Van Gogh a vandut o singura panza in timpul vietii sale, insa operele sale sunt tranzactionate in zilele noastre la preturi uriase.