Cercetatorii au descoperit de ce sunt atrasi de oameni tantarii care transmit virusuri periculoase

Femele de tantari care transmit febra dengue si virusul Zika repereaza oamenii datorita unui receptor cu ajutorul caruia simt acidul lactic din transpiratia umana, au descoperit cercetatorii americani, relateaza vineri AFP.

Matthew DeGennaro, neurogenetician la Universitatea Florida din Miami, si colegii lui au identificat o gena numita IR8a, fara de care tantarii pierd o mare parte din capacitatea lor olfactiva. Tantarii mutanti, care nu au aceasta gena, au fost de doua ori mai putin atrasi de oameni decat tantarii salbatici, conform experimentelor realizate pe 14 persoane. Oamenii de stiinta au publicat joi in revista Current Biology cercetarile realizate pe tantarii Aedes aegypti, care transmit Zika, febra dengue si febra galbena.

De zeci de ani se stie ca tantarii sunt atrasi de transpiratie si de acidul lactic (in plus fata de caldura si de dioxidul de carbon expirat de oameni), insa cercetatorii nu au stiu pana acum mecanismul genetic si molecular exact. "Am cautat receptorul pentru acid lactic din anii 1960", a declarat profesorul DeGennaro. Teoretic, am putea acum sa incercam sa blocam aceasta cale olfactiva la tantari cu un produs chimic sau echivalentul unui parfum pentru a deveni aproape invizibila pentru antenele insectelor (unde sunt localizate principalele organe olfactive), a spus el. Insa, fabricarea acestei substante ramane o provocare. "Va dura ani, insa am facut intr-adevar un pas inainte", a mai spus Matthew DeGennaro.