CNSAS verifica iar daca Augustin Lazar a colaborat cu Securitatea, dupa acuzatiile ca a fost "tortionar"

Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a decis, joi, reverificarea procurorului general Augustin Lazar in ceea ce priveste calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii comuniste, motivul fiind informatiile si elementele noi care au fost dezbatute in presa.

"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, Colegiul CNSAS, in sedinta de astazi, 04.04.2019, a decis reverificarea sa, pornind de la elementele noi care au fost dezbatute in mass-media", se arata intr-un comunicat al CNSAS. Pe de alta parte, CNSAS spune ca afirmatiile facute de Madalin Hodor - functionar public in cadrul Consiliului - cu privire la Augustin Lazar nu reprezinta punctul de vedere al institutiei, iar acesta nu are mandat de reprezentare din partea Colegiului CNSAS.

Amintim ca Antena3 l-a acuzat pe Augustin Lazar ca ar fi fost "tortionar" in perioada comunista, pentru ca a facut parte dintr-o comisie care decidea eliberarea unor detinuti si a respins o astfel de cerere primita din partea unui detinut politic. Cazul Iulius Filip, pus in discutie de Antena3, a fost consemnat in 1986, adica in urma cu 33 de ani. Apoi, Madalin Hodor, cercetator la CNSAS, a explicat intr-o postare pe Facebook ca acel Lazar pe care Iulius Filip l-a numit "tortionar" intr-un material video difuzat de Antena3 este lt. col. Gheorghe Lazar, nu Augustin Lazar, lucru confirmat si de "decizia definitiva de politie politica a lt. col. Lazar Gheorghe, seful biroului CI al Penitenciarului Aiud, publicata in Monitorul Oficial".