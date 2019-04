CSM sesizeaza Inspectia Judiciara in cazul anchetei deschise de Adina Florea lui Frans Timmermans

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat astazi sesizarea Inspectiei Judiciare cu privire la respectarea dispozitiilor legale si regulamentare in inregistrarea si solutionarea dosarului avand ca obiect plangerea formulata impotriva lui Frans Timmermans, prim vicepresedinte al Comisiei Europene.

Decizia a fost luata dupa ce ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata. In sedinta CSM, procurorul Cristian Ban a aratat ca sunt probleme cu privire la nelegalitatea inregistrarii acestui dosar si cu nelegalitatea solutiei. Procurorul a cerut sa se efectueze veriricari cu privire la respectarea dispozitiilor legale. Asta in contextul in care procurorul Adina Florea a deschis apoi a clasat o ancheta in cazul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cercetat pentru abuz in serviciu, fals intelectual, comunicarea de informatii false si constituirea unui grup infractional organizat.

Din punct de vedere juridic se punea problema daca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie este competenta sa-l cerceteze pe inaltul functionar european si daca cazul nu trebuia clasat automat pentru ca Timmermans are imunitate parlamentara. Motivele clasarii au fost explicate intr-un comunicat de presa: "intrucat s-a stabilit ca nu s-a decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca faptele reclamate ar exista in materialitatea lor".

Timmermans a ajuns sa fie cercetat in Romania dupa ce site-ul "Lumea Justitiei", apropiat de postul de televiziune Antena3 si de PSD, i-a facut o plangere penala. Denuntul a fost formulat pe 30 ianuarie 2019. Sesizarea ii viza pe Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, comisarul european pe Justitie Vera Jourova, Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, dar si pe Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania. De asemenea, plangerea ii viza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, din 13 noiembrie 2018.