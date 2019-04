Dublu standard al alimentelor: Firmele care vand produse cu calitate diferita vor fi amendate cu 4% din cifra de afaceri

Firmele care vand produse cu o calitate diferita in tarile europene vor plati amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri, a anuntat comisarul European pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova, aflat la Bucuresti.

Aceasta a povestit ca a experimentat chiar ea diferenta acestor produse, arata TVR 1. "Eu ma simt inselata cand ma duc in tara mea (Cehia - n.red.) si cand cumpar un iaurt are o chimicala in loc de capsuni. Interzicem dublul standard al produselor", a explicat ea. In consecinta, pentru a stopa aceste practici de dublu-standard, autoritatile europene au impus noi reguli. Astfel, dupa ce directiva "Omnibus" va fi adoptata, probabil in aprilie, producatorii trebuie sa informeze consumatorii daca ceea ce vand are sau nu aceeasi calitate in toate tarile europene. De asemenea, pentru promotii, companiile trebuie sa arate si pretul initial, pe langa procentul redus. De asemenea, magazinele online vor fi obligate sa publice doar recenzii venite din partea clientilor, cele facute de angajati vor fi interzise.