"Eroul cu facalet" de la atentatele din Londra este decorat, vineri, de regina Marii Britanii

Florin Morariu, tanarul care s-a luptat cu teroristii in timpul atacului de pe Podul Londrei, denumit de mass-media "Eroul cu facalet", va fi decorat la Londra vineri. El va primi distinctia pentru curaj, care nu a mai fost acordata de Casa Regala a Marii Britanii de 24 de ani.

Romanul va fi decorat vineri, la ora 12:00, in cadrul unei ceremonii care va avea loc in Turnul Londrei. El a devenit cunoscut dupa ce in timpul atacului de la de la Borough Market a infruntat unul dintre teroristi. In noaptea de 3 spre 4 iunie 2017, trei indivizi au intrat cu o duba inchiriata in oameni, pe Podul Londrei. Apoi, inarmati cu cutite, au inceput apoi sa atace trecatorii si pe cei din localurile de langa pod.

Florin Morariu muncea atunci intr-o brutarie din Londra, chiar in zona London Bridge, in care a avut loc atacul terorist. El a reusit sa surprinda intr-o filmare facuta cu telefonul mobil momentele de cosmar de pe strazi. In filmare, romanul le povesteste colegilor de serviciu cum l-a lovit pe unul dintre teroristi dupa ce acesta reusise sa injunghie o persoana.