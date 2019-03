Horoscop zilnic 25 martie 2019: Taurii se simt limitati, Fecioarele au parte de noi oportunitati

Horoscop 25 martie Berbec

Este o zi in care totul pare stresant, chiar daca te retragi din viata publica. Ai putea sa-ti folosesti spontaneitatea facand glume bune. In acest fel, detensionezi atmosfera din jurul tau, cu succes.

Horoscop 25 martie Taur

Ai tendinta de a te simti destul de limitat, astazi. Libertatea de miscare este absenta si realizezi ca nu ai incotro sa te indrepti, pentru a face lucrurile bine. Fii atent la ce ti se spune de catre sefi.

Horoscop 25 martie Gemeni

Desi comunici cu cea mai mare usurinta astazi se esti neatent la potrivirea sensurilor cuvintelor si risti sa faci gafe. Nu incerca sa indrepti greselile comise ci fii sincer si recunoaste-ti slabiciunile.

Horoscop 25 martie Rac

Reactionezi la orice stimul exterior, cat de mic, intr-o maniera nu foarte obiectiva, ceea ce iti poate aduce reactii malitioase din partea celor apropiati. Vestea buna este ca stii ce spui si ce ai de facut.

Horoscop 25 martie Leu

Este o zi in care ar fi bine sa-ti pastrezi linistea interioara. Daca izbucnesti de fiecare data cand te superi, risti sa ramai singur. Mai bine canalizeaza-ti intreaga energie spre lucruri simple si frumoase.

Horoscop 25 martie Fecioara

Ai nevoie de o judecata limpede si obiectiva pentru a reusi sa gasesti solutii la ceea ce trebuie sa clarifici. Se deschid noi orizonturi profesionale, dar aveti senzatia ca va asteapta din nou clipe grele.

Horoscop 25 martie Balanta

Te simti amenintat, cumva, de dusmani imaginary. S-ar putea ca cel mai mare dusman al tau sa fii tu insuti, ceea ce te obliga sa analizezi situatiile in care esti implicat si care impun rezolvari imediate.

Horoscop 25 martie Scorpion

Stii care este adevarul si nimeni nu te poate minti sau convinge de opusul acestui lucru. Pe de alta parte, nu este o zi in care sa poti avansa usor, catre a atinge telul propus.

Horoscop 25 martie Sagetator

Pot aparea cheltuieli neprevazute, atunci cand vine vorba despre copii sau despre persoana iubita. Nevoia ta de a te elibera de stres si de a te distra isi spune cuvantul si esti dispus sa cheltuiesti exagerat.

Horoscop 25 martie Capricorn

Chiar daca ai senzatia ca trebuie sa reactionezi in conformitate cu logica si ratiunea, ia in calcul si faptul ca ceea ce ne inconjoara nu este alcatuit doar din lucruri care se vad. Fii precaut in ceea ce faci.

Horoscop 25 martie Varsator

Astazi, orice idee iti vine, pastreaz-o ascunsa de noteaz-o undeva pentru a reveni si a medita asupra ei intr-o alta zi, mai favorabila din punct de vedere astral. Pe plan personal lucrurile merg excelent.

Horoscop 25 martie Pesti

O zi in care confuzia este omniprezenta in viata ta. Este o zi in care cel mai bine ar fi sa dai Cezarului ceea ce ii apartine si, in acelasi timp, sa nu platesti cu aceasi moneda. O zi propice investitiilor.