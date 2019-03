Laura Codruta Kovesi le ordona procurorilor sa "fenteze" legea

Intr-un interviu oferit de judecatoarea Gabriela Baltag, membru CSM, a vorbit despre ordinele pe care Laura Codruta Kovesi le dadea procurorilor din Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Aceste ordine vizau dosarele trimise in instanta si le cerea procurorilor sa trimita doar acei suporti din convorbirile sau inregistrarile relevante pentru cauza. Masura este una socanta deoarece Codul de Procedura Penala prevede ca tot suportul trebuie trimis catre instanta.

„Acest ordin despre care nu o data am auzit si noi, pe surse, ca ar exista ceva indicatii, am sperat ca nu este o realitate. Insa, motivarea, considerentele Curtii Constitutionale ne vorbesc si despre aceasta procedura de selectie, despre faptul ca, la instante, ajungeau numai anumite parti convenabile, nu stiu cui, din probatoriul administrat in cauza. Se vorbeste daca judecatorul avea sau nu posibilitatea de a cunoaste. Nu stim inca. CSM are de aproape un an dispus un control prin Inspectia Judiciara asupra situatiei protocoalelor, atat pe partea de parchete, pentru ca sunt mult mai multe aspecte care intereseaza si care trebuiesc lamurite, dar si pe parte de instante. Pe 20 martie, chiar presedintele Inaltei Curti a indemnat a lamuri acest aspect. Situatia a fost propagata imediat au iesit la iveala protocoalele (...) Am inteles ca partea de control pe parchete a fost finalizata, dar acum controlul este in randul instantelor pentru a vedea ce impact au avut", a declarat judecatoarea Baltag.