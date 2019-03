Liderul unui clan mafiot, impuscat de sase ori in fata casei sale

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat azi noapte in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea lovit de camioneta condusa de presupusii asasini.

Seful mafiot a fost transportat la Spitalul Universitar Staten Island, unde a fost declarat mort. Asasinatul a avut loc in fata casei lui Cali din cartierul Todt Hill din Staten Island. Familia Gambino, una din cele cinci care alcatuiesc mafia siciliana din New York, a ajuns sa fie considerata cea mai mare organizatie criminala din Statele Unite axata pe toate tipurile de activitati ilegale, pana la decaderea ei in anii 90 ca urmare a actiunilor intreprinse de autoritati.

Asasinarea lui Cali este prima in zeci de ani a unui sef mafiot in New York si de cel mai important nivel in familia Gambino de cand, in 1985, John Gotti ordonase uciderea liderului de atunci Paul Castellano pentru a prelua puterea in organizatie. Gotti a fost arestat la finalul lui 1990 gratie colaborarii cu FBI a adjunctului sau, Salvatore Gravano, o relatie care a provocat caderea mai multor sefi mafioti si pierderea de catre familia Gambino a unei mari parti din puterea sa. Gotti a murit in inchisoare in 2002.

Nascut la New York in 1965, din parinti sicilieni din Palermo, Cali s-a implicat de tanar in mafia new-yorkeza. Intre 2008 si 2009, el a executat 10 luni de inchisoare pentru extorcare. Cali a preluat controlul organizatiei in 2015. Autoritatile americane si italiene il considerau membru al Cosa Nostra si drept un ambasador la New York al familiilor mafiote din Sicilia.