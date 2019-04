Mark Zuckerberg: Avem prea multa putere! Guvernele ar trebui sa reglementeze Internetul mai mult

Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a cerut o implicare mai mare a autoritatilor competente in reglementarea Internetului. Liderul celei mai mari retele sociale din lume a transmis ca isi doreste implementarea unor masuri care sa opreasca posarea si distribuirea continutului periculos in mediul online.

De asemenea, in editorialul publicat in Washington Post, el a abordat si rolul important pe care Internetul a ajuns sa il aiba in alegeri. De asemenea, a vorbit si despre protejarea intimitatii utilizatorilor, precum si despre portabilitatea datelor personale. "In fiecare zi decidem ce fel de continut este daunator, ce fel de continut este o reclama politica si cum putem preveni atacurile cibernetice sofisticate. Aceste lucruri sunt importante pentru ca cei din comunitate sa fie in siguranta. Insa daca ar fi sa incepem de la zero, nu le-am cere companiilor sa faca aceste judecati singure. Adesea, leguitorii imi spun ca avem o putere prea mare asupra libertatii de exprimare. Si, sincer, sunt de acord cu ei", a explicat Mark Zuckerberg, citat de The Independent.

Seful Facebook a mai spus ca procesul prin care se decide daca o reclama este politica nu a fost intotdeauna de incredere. "Sistemele noastre ar putea sa fie mai eficiente daca ar exista reglementari care sa verifice actorii politici. (...) Credem ca legislatia ar trebui actualizata pentru a reflecta realitatea amenintatilor cu care ne confruntam si, totoata, sa stabileasca niste reglementari unitare pentru intreaga industrie", a adaugat acesta. Mark Zuckerberg a mai spus ca Facebook le va da posibilitatea utilizatorilor sai ca sa conteste decizia retelei sociale de a elimina un continut. In concluzie, el a opinat ca Internetul ar fi mai sigur daca toate tarile ar adopta un regulament ca cel european privind protectia datelor personale (GDPR) .