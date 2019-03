Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, despre lipsa autostrazilor din Romania: ''Statul paralel este de vina"

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, la Craiova, ca Romania nu are autostrazi, din cauza interventiilor „statului paralel", acesta sustinand ca angajatii nu semnau actele „de teama".

Ministrul Razvan Cuc a declarat ca „oamenii erau terorizati de statul paralel, de tot felul de amenintari, ca daca semnezi te duci la puscarie" din acest motiv nu au fost semnate mai multe contracte privind infrastructura de transport.

„A fost tot timpul teroare, tot timpul eu le-am cerut angajatilor din servicii, din companii sa dea dovada de mai mult curaj in abordarea problemelor, sa nu se lase intimidati de ceea ce vedeau pe la televizor: plimbari pe la DNA, arestari dimineata. In contextul acesta, multi oameni au spus ca nu vor sa faca act aditional la contract, ca s-ar putea interpreta, in conditiile in care pe noi ne-ar fi ajutat sa deblocam un proiect sau sa mergem mai departe, si era un lucru legal, dar le era frica sa semneze", a spus ministrul Cuc.

Acesta a spus ca daca va fi nevoie, pentru a nu mai aparea situatii de acest fel, trebuie modificata legislatia. „Atunci, sa facem lucrurile mult mai clare, sa nu le fie frica sa semneze, pentru ca rabdarea oamenilor, inclusiv a mea ca ministru, a ajuns undeva la limita normalitatii. Nu mai suport sa imi spuna nimeni ca nu se poate. Daca nu poate sa spuna de ce nu se poate. Daca exista o constrangere legislativa, modificam legea", a mai spus Cuc. Intrebat daca au fost interventii ale serviciilor in acest domeniu, al transporturilor, ministrul Razvan Cuc a raspuns ca nu are astfel de informatii. Razvan Cuc a participat, la Craiova, la Forumul Industriei Auto 2019.