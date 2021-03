A apărut motivarea sentintei in care a fost condamnat Darius Valcov la sase ani si sase luni de inchisoare pentru spagile cu care si-a finantat afacerile secrete

Tribunalul Dolj a motivat sentinta prin care fostul primar, parlamentar si ministru Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la sase ani si sase luni de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. Sentinta a fost atacata cu apel, care se judeca la Curtea de Apel Craiova.

Trimis in judecata pentru doua fapte de luare de mita si una de trafic de influenta, fostul primar al Slatinei, Darius Valcov, a fost condamnat in iulie 2020 la sase ani si sase luni de inchisoare. Dupa opt luni de la pronuntarea sentintei, judecatorul a finalizat de motivat hotararea. In pronuntarea sentintei, judecatorul a retinut ca faptele lui Darius Valcov au un grad de pericol social ridicat, inculpatul profitand de functia de primar "lezand astfel grav relatiile sociale care privesc increderea cetatenilor in institutiile publice". De asemenea, judecatorul a retinut ca in colectarea spagilor, Valcov a actionat "premeditat si minutios", apeland la persoane interpuse pe care le putea influenta si controla, atat pentru pretinderea, cat si pentru primirea sumelor de bani.

"Nu in ultimul rand, instanta va avea in vedere faptul ca la momentul savirsirii infractiunii de trafic de influenta inculpatul avea calitatea de senator, ulterior a dobandit functia de ministru delegat pentru buget, respectiv ministru de finante, iar toate acestea nu fac altceva decit sa imprime faptei un caracter mult mai grav intrucat aceasta calitatea presupunea o buna cunoastere si respectare a dispozitiilor legale asfel incat sa constientizeze importanta deosebita a valorilor sociale pe care le-a periclitat si vatamat prin fapta sa precum si starea de pericol creata", a mai aratat Tribunalul Dolj in sentinta de condamnare a lui Valcov.

Spagi de aproape un milion de euro

In rechizitoriul de trimitere in judecata a lui Valcov, procurorii DNA au aratat ca Valcov a cerut si primit de la doua firme, prin interpusi, suma totala de 4,2 milioane de lei pentru ca firmele, care au incheiat contracte cu Primaria Slatina si Compania de Apa Olt, "sa nu aiba probleme" si sa isi primeasca banii. Faptele de coruptie pentru care Valcov a fost condamnat in prima instanta:

1.In perioada noiembrie-decembrie 2012, inculpatul Valcov Darius-Bogdan, in calitate de primar al municipiului Slatina, i-a pretins unui om de afaceri - denuntator in cauza, aproximativ 10% din sumele incasate de societatea unui om de afaceri de la Primaria Slatina, in baza unui contract semnat anterior, iar in perioada 21 ianuarie - 13 iunie 2013 a primit, in mai multe transe, de la respectiva societate, printr-o firma intermediara, suma de 2.146.270 lei, astfel incat denuntatorul sa nu intampine probleme in derularea contractului si sa primeasca banii la timp pentru lucrarile efectuate.

Contractul avea ca obiect elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice si executia lucrarilor pentru izolarea termica a fatadelor a 131 de blocuri din municipiul Slatina, fiind in valoare de 24.833.258 lei fara TVA.

Procent din sumele incasate de oamenii de afaceri

2.In aceeasi maniera a procedat inculpatul si in cazul unui alt contract incheiat de institutia publica pe care o reprezenta cu o alta societate comerciala, privind reabilitarea Centrului istoric al orasului Slatina, pretul contractului fiind de 7.726.919 lei fara TVA.

Astfel, in luna iunie 2012, inculpatul Valcov Darius-Bogdan a pretins de la administratorul firmei respective, printr-un intermediar, 10% din valoarea contractului, in schimbul semnarii respectivului act de catre autoritatea contractanta si efectuarii la timp a platilor, iar, ulterior, a primit prin intermediul unor persoane suma totala de 450.000 lei.

3.La data de 23 iulie 2014, intre S.C. Compania de Apa Olt S.A., si aceeasi firma s-a incheiat un contract de lucrari avand ca obiect "Continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere a retelelor de apa si apa uzata in aglomerarile Potcoava si Scornicesti", pretul licitat contractat fiind de 17.000.000 lei fara TVA.

Ulterior, inaintea datei de 27 august 2014, (data emiterii primei facturi catre S.C. Compania De Apa Olt S.A.), administratorul firmei respective a fost contactat de o persoana din cercul de apropiati ai inculpatului Valcov Darius-Bogdan, care i-a comunicat ca acesta din urma ii pretinde 10% din valoarea contractului respectiv pentru "a interveni la conducerea companiei in vederea efectuarii la timp a platilor aferente contractului", lucru cu care omul de afaceri a fost de acord. Astfel, in lunile septembrie 2014 si februarie 2015, inculpatul a primit, in doua transe, de la omul de afaceri, tot prin intermediari, suma de bani pretinsa initial.

Atat in cursul anchetei, cat si la proces, complicii lui Valcov, care au scapat de acuzatii primind statut de martori au declarat ca fostul primar al Slatinei detinea mai multe afaceri prin interpusi (un hotel, o curatatorie chimica, un complex imobiliar si o firma de constructii), iar banii erau spalati prin intermediul acestor firme. In faza anchetei, Valcov s-a prevalat de dreptul la tacere, dar in proces s-a aparat respingand acuzatiile DNA.

"In cauza, inculpatul nu a adus nicio proba plauzibila care sa infirme sustinerea acuzarii, simpla afirmatie ca nu a pretins si primit sumele de bani in scopul retinut, nu este de natura sa demonstreze ca nu a pretins martorului denuntator 10% din valoarea contractului incheiat, in contextul probelor administrate care au demonstrat dincolo de orice indoiala rezonabila atat pretinderea cat si primirea sumelor de bani in doua transe, respectiv in luna septembrie 2014 si in luna februarie 2015", se arata in sentinta de condamnare a lui Valcov.

Valcov s-a mai aparat spunand ca in toata perioada in care au fost comise faptele a fost supravegheat prin mijloace tehnice fiindu-i interceptate convorbirile si "daca ar fi comis faptele care i se imputa, organele de urmarire penala ar fi trebuit sa aiba probe in acest sens". Judecatorul a aratat ca apararea nu este fondata "atata vreme cat masurile de supraveghere a inculpatului au fost dispuse (n.r. intr-un alt dosar) cu mult dupa comiterea faptelor ce fac obiectul prezentului dosar penal".

"Rechizitoriul intocmit in cauza se bazeaza numai pe declaratiile martorilor denuntatori si acestia au avut interesul sa declare aspecte nereale intrucat au beneficiat de o cauza de impunitate si au obtinut solutii de clasare din partea organelor de urmarire penala", a fost o alta aparare a lui Valcov in proces.

"Instanta constata ca prin rechizitoriul intocmit in dosar nr. 378/P/2014 de Directia Nationala Anticoruptie Structura Centrala Sectia de combatere a coruptiei s-a dispus trimiterea in judecata a martorilor alaturi de inculpat pentru savarsirea mai multor fapte de natura penala, iar cu privire la alte fapte presuspus a fi comise de alti martori denuntatori s-a dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor cum este cazul martorului.

In acest context, nu se poate sustine ca martorii din prezentul dosar ar fi beneficiat de un tratament juridic preferential, respectiv beneficii nelegale pentru a face declaratii intr-un anume fel sau pentru a acuza sau disculpa vreo persoana.

Dosarul a ajuns in apel

Singurele beneficii au fost, cele prevazute de dispozitiile legale si care vizeaza aplicarea cauzei de nepedepsire, respectiv dispozitiile art 290 alin 3 C.pen si art 292 alin 2 C.pen conform carora, mituitorul si respectiv cumparatorul de influenta nu se pedepsesc daca denunta fapta inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta", se mai arata in sentinta Tribunalul Dolj.

Procesul lui Valcov continua la Curtea de Apel Craiova, urmatorul termen din proces fiind fixat in 18 mai 2021. Intr-un alt proces de coruptie, Darius Valcov a fost condamnat la opt ani de inchisoare. Dosarul a ajuns in apel, unde a fost suspendat in asteptarea unui verdict din partea CJUE referitor la constituirea completelor de trei judecatori de la Inalta Curtea.