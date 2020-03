Adevarul despre Marea Testare a Gabrielei Firea. O găinărie electorala si o afacere financiara de succes de care nu e Străin nici Cercel!

Gabriela Firea este in centrul unui nou scandal pentru achizitii de teste COVID-19. Scandalul a avut o asemenea magnitudine incat, impreuna cu alte elemente, a condus la demisia (in fapt demiterea) ministrului Sanatatii Victor Costache.

Inca de la inceputul acestei saptamani, pe un canal de televiziune, Adrian Streinu-Cercel, specialist in epidemiologie si sef al Institutului Matei Bals, a explicat ca doreste sa faca o cercetare stiintifica despre raspandirea coronavirului in marile aglomeratii, a propus Capitala, si ca ar avea nevoie de echipe mobile, de masini, de teste rapide etc. Imediat au sosit, in direct, si propuneri de donatii, 12 autoturisme, apoi donatii in bani, de pilda Gigi Becali a donat 100.000 de euro pentru institut si campanie. Streinu-Cercel, care nu este chiar strain de scandaluri anterioare referitoare la achizitii in perioade epidemice (sunt relatari pe internet despre cazuri care privesc medicamentul Tamiflu, folosit si la gripa aviara, porcina etc.), a spus ca a propus aceste masuri si Ministerului Sanatatii, ministrului, mai precis. Victor Costache si-a dat avizul, urmand ca sa se contacteze - eventual - si Primaria Capitalei.

Gabriea Firea a luat din zbor informatia si a deturnat-o in sens strict electoral in ceea ce priveste propria persoana, dar si in ceea ce priveste o noua oportunitate de achizitii masive ale testelor rapide. Care teste rapide au o marja de eroare de 25%, deci probabilitatea ca studiul stiintific sa aiba date cu acuratete este deja discutabil. Multa lume a privit "afacerea" ca un "nou tun" dat de cuplul Cercel-Firea, cu sprijinul lui Costache. Tot in momentul acela, asupra lui Costache plana suspiciunea de "achizitii frauduloase", celebra firma de la Uzunu, dar si achizitia ciudata de combinezoane, masti etc. la suprapret, pentru firme "de casa" cu istoric in oferte si licitatii cu Ministerul Sanatatii. Era normal ca Ludovic Orban si guvernul liberal sa explodeze si sa-l forteze pe Costache sa demisioneze, s-o demita si pe sefa achizitiilor Georgiana Bumbac (lasata de Viorica Dancila pe post, dar si in CA-uri la CNAIR, Aeroporturi Bucuresti, Portul Constanta etc., care privesc - culmea - exclusiv de Ministerul Transporturilor, de unde se vede ca aceasta Caracatita Interlopa are tentacule peste tot).

Ludovic Orban si noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca noua masura de testare a populatiei Capitaelei de Gabriela Firea, cu sprijin electoral de la Streinu-Cercel este "o prostie". Nu numai ca nu are efect, dar este si periculoasa. Datele obtinute au marje mari de eroare, presupun aportul unui numar mare de medici, asistenti, laboranti, care ar trebui folositi in lupta reala cu coronavirusul. In plus, prin aliniera in fata blocurilor a celor testati riscul de contaminare creste, ca si riscul ca personal medical sa fie infectat si sa transmita mai departe boala de la un bloc la altul. Streinu-Cercel repeta ca nu este o operatiune a Ministerului Sanatatii, ci o actiune comuna a Institutului Matei Bals si a Primariei Capitalei. Cu toate astea incalca direct carantina impusa, izolarea la domiciliu si distantarea sociala. In plus, decide cu de la sine putere ca daca intr-un bloc testele rapide vor arata prezenta unui singur caz de coronavirus atunci toata scara de bloc intra in carantina, ca si cum scara alaturata ar fi izolata. In loc sa stea in case contactii, ei vor deveni automat carantinati, urmand sa fie folosite procedurile in vigoare, politie locala, personal auxiliar etc. Asadar, cum poate fi o "actiune" particulara cand implica sprijinul autoritatilor locale si al statului?

Mai mult, Streinu-Cercel a afirmat pe un post tv ca un kit de testare complet costa in jur de 70-80 de euro la sursa de achizitie. Proiectul prevede 10.500 de teste. 4.500 de teste vor fi achizitionate de Primaria Capitalei printr-o companie locala din cele 15 (care si asa sunt suspendate ca activitate prin decizie judecatoreasca), iar restul de 6.000 de teste vor fi achizitionate de primariile de sector (cele sase), prin directiile de achizitii locale. Ca atare, ar fi nevoie de un total de 840.000 de euro pentru achizitie - mai mult ca sigur de la aceeasi firma, cu comision, fireste! - plus transportul aerian, putem zice ca e vorba de 900.000 de euro grosso-modo. Numai ca pretul anuntat de Cercel este pentru un test sigur, nu pentru un test rapid, cu marja de eroare. In realitate, un test rapid costa in jur de 35-40 de dolari peste tot pe piata mondiala (se poate da cautare pe internet), ceea ce inseamna in jur de 30-35 de euro maximum, adica sub jumatate din pretul anuntat. Rezulta ca in realitate achizitia nu depaseste 400.000 de euro. La un calcul rapid rezulta "o spaga" de 500.000 de euro.

Cat despre imaginea electorala a Gabrielei Firea e foarte simplu. Dupa sacrificarea lui Costache, liberalii tind sa-si pastreze imaginea curata chiar daca au speculanti in propria ograda. Firea va zice ca implicit prin actiunile ei de testare - apropo se tot aduce in prim-plan modelele Coreea de Sud si Germania, numai ca acolo e cu totula alta situatie si disciplina, plus ca nu e vorba despre spagari - a condus la demiterea unui ministru "corupt". Daca actiunea e suspendata pana luni de guvern - asa cum ar fi normal - atunci va zice ca Orban & Co nu o lasa sa-i salveze pe bucuresteni si pe batranii din Capitala (care, ca veni vorba, sunt 385.000 ca numar, tot dupa cum a declarat primarul general acum cateva zile, deci 10.000 de teste e cam frectie la picior de lemn). Daca testele ies anapoda si statistica e aiurea, atunci va da vina pe Streinu-Cercel ca nu si-a facut treaba. Din punct de vedere electoral, Firea vede afacerea ca un win-win, si ca imagine, si financiar. Mai ales ca Autoritatea Electorala Permanenta a propus amanarea alegerilor locale pana la cele parlamentare (urmeaza sa se ia o decizie in parlament).