Afacerile "Coronavirus". De la începutul pandemiei s-au achiziționat direct măști și combinezoane în valoare de 130 milioane lei

De la începutul lunii martie s-au achiziționat echipamente medicale de protecție și consumabile medicale, în principal măști de protecție, viziere, combinezoane și botoși, în valoare de aproape 130 milioane lei, toate prin achiziție directă.

Din 10 cele mai mari contracte încheiate pentru furnizarea de măști cu 3 straturi, simple, cel mai mult a plătit Compania Municipală Termoenergetica - 6,4 lei bucata, urmată de STB - 5,8 lei bucata și Poliția Locală Sector 1 - 5,12 lei bucata. În comparație, pe emag, un pachet de 50 de măști de unică folosință, cu 3 straturi, are prețul de 118 lei, circa 2,36 lei bucata.

În ceea ce privește măștile FFP2, cel mai mult au plătit Spitalele Județene de Urgență din Ploiești și Iași - 60 de lei, urmate de Spitalul Județean Cluj - 42 lei. Cel mai mic preț a fost de 13 lei la Serviciul de Ambulanță Judetean Bihor. În comparație, Asociația Magic plătește 12,53 lei bucata, la o comandă de 100.000 de bucăți.

În total, în luna martie s-au cumpărat prin achiziție directă echipamente de protecție în valoare de 51,4 milioane lei și consumabile medicale de 26 milioane lei. În total, în luna aprilie, s-au achiziționat echipamente de protecție de 38 milioane lei, iar consumabile medicale de 12 milioane lei.

Potrivit datelor centralizate de hotnews.ro, cele mai mari contracte încheiate de instituțiile statului, de pe 1 martie până în prezent, pentru măști cu 3 straturi, simple, prin achiziție directă sunt:

Poliția Locală Sector 1 a încheiat pe 17 martie un contract de 2.560.000 lei cu firma Mediplus Solutions pentru achiziționarea a 500.000 de măști chirurgicale cu 3 straturi și 3 pliuri. Prețul plătit pe bucată este de 5,12 lei.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Andrei din Constanța a încheiat pe 18 martie un contract de 1.984.000 lei cu firma Novitrade pentru achiziționarea a 800.000 de măști medicale cu 3 straturi. Prețul plătit pe bucată este de 2,48 lei bucata.

Unitatea Militară 01376 din Prahova a încheiat pe 25 martie un contract de 697.718 lei cu firma Invictus Force&Safe SA pentru furnizarea a 183.610 de măști nesterile cu 3 pliuri, de unica folosință. Prețul plătit pe bucată este de 3,80 lei.

Regia Autonomă de Transport București a încheiat pe 1 aprilie un contract de 580,000 lei cu firma Alias Prime pentru achiziția a 100.000 de măști chirurgicale de protecție, 3 pliuri , cu legături. Prețul plătit pe bucată este de 5,80 lei.

Unitatea Militară 01376 din Prahova a încheiat pe 2 aprilie un contract de 487,692 lei cu firma Invictus Force&Safe SA pentru furnizarea a 128.340 de măști nesterile cu 3 pliuri, de unica folosință. Prețul plătit pe bucată este de 3,80 lei.

Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin a încheiat pe 27 martie un contract de 399,000 lei cu firma Neramo Distribution pentru achiziția a 100.000 de măști chirurgicale de unică folosință, cu 3 pliuri. Prețul plătit pe bucată este de 3,99 lei.

Unitatea Militară 02214 din București a încheiat pe 24 martie un contract de 399,000 lei cu firma Neramo Distribution pentru achiziția a 100.000 de măști de unică folosință, cu 3 pliuri. Prețul plătit pe bucată este de 3,99 lei.

Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin a încheiat pe 27 martie un contract de 379,000 lei cu firma DNS Birotica pentru achiziționarea a 100.000 de măști chirurgicale de unică folosință, cu 3 pliuri și elastic. Prețul plătit pe bucată este de 3,99 lei.

Unitatea Militară 01144 din Neamț a încheiat pe 7 aprilie un contract de 340.000 lei cu firma Dolex Com pentru achiziționarea a 100.000 de măști chirurgicale cu 3 pliuri. Prețul plătit pe bucată este de 3,4 lei.

Compania Municipală Termoenergetica a încheiat pe 25 martie un contract de 320.000 lei cu firma Inedit Clean Total pentru achiziția a 50.000 de măști chirurgicale, cu 3 pliuri, cu elastic. Prețul plătit pe bucată este de 6,4 lei.

Potrivit datelor centralizate, cele mai mari contracte încheiate de instituțiile statului, de pe 1 martie până în prezent, pentru măști FFP2, prin achiziție directă sunt:

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a încheiat pe 16 aprilie un contract de 399.000 lei cu firma Livmed Impuls pentru achiziția a 26.600 măști FFP2 (KN95). Prețul plătit pe bucată este de 15 lei.

Poliția Locală Sector 1 a încheiat pe 17 martie un contract în valoare de 350.000 cu firma Best Achiziții pentru furnizarea a 10.000 de măști FFP2. Prețul plătit pe bucată este de 35 lei.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a încheiat pe 30 martie un contract de 330.000 lei cu firma Velmed Internațional pentru furnizarea a 10.000 de măști FFP2 cu supapă. Prețul plătit pe bucată este de 33 lei.

Serviciul de Ambulanță Bihor a încheiat pe 25 martie un contract de 320.000 lei cu firma Multi Point Management pentru furnizarea a 20.000 de măști FFP2 (KN95). Prețul plătit pe bucată este de 16 lei.

Unitatea Militară 02464 din București a încheiat pe 27 martie un contract de 300.000 lei cu firma Neramo Distribution pentru achiziția a 10.000 de măști FFP2 fără supapă și 6000 de viziere. Prețul plătit pentru o mască este de 18 lei.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a încheiat pe 1 aprilie un contract de 270.000 lei cu firma Three Pharm pentru furnizarea a 4.500 de măști FFP2 cu supapă de expirație. Prețul plătit pentru o mască este de 60 lei.

Serviciul de Ambulanță Judetean Bihor a încheiat pe 31 martie un contract în valoare de 260.000 lei cu firma Qmobili pentru furnizarea a 20.000 de măști FFP 2 (KN95). Prețul plătit pentru o mască este de 13 lei.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a încheiat pe 7 aprilie un contract în valoare de 231.000 lei cu firma Velmed International pentru furnizarea a 7.000 de măști FFP2 (KN95). Prețul plătit pentru o mască este de 33 lei.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj a încheiat pe 26 martie un contract în valoare de 189.000 lei cu firma AIS PRODIMPEX pentru achiziția a 4.500 măști FFP2 cu valvă. Prețul plătit pentru o mască este de 42 lei.

Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Spiridon Iași a încheiat pe 31 martie un contract de 180.000 lei cu firma Three Pharm pentru livrarea a 3.000 măști FFP2 cochilie. Prețul plătit pentru o mască este de 60 lei.