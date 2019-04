Algoritmul "Belona": Cum se scot 2.000 de metri patrati din cel mai scump teren si cum se cedeaza mafiei din Eforie

Unul dintre cei mai mari investitori din turism și, implicit, unul dintre cei mai bogați oameni din Eforie este chiar viceprimarul Dănuț Chiparu, mana dreapta a primarului liberal Robert Serban, cel care l-a si ales in functie de viceprimar cu sprijinul masiv al consiliului local pe care-l controleaza.

In consecinta, membru al „marcantului" partid PRM condus odinioară de Corneliu Vadim Tudor, Chiparu a reușit performanța de a fi votat viceprimar fără a avea în consiliu vreun alt coleg de partid. Uite cum liberalismul si peremismul si-au dat mana pentru "propasirea" orasului Eforie si pentru incurajarea turismului. Fireste, pe multi bani de la buget, pe bani europeni, dar si pe o retea de firme "de casa". In cele ce urmeaza vom vorbi despre Afacerea "Belona", care presupune o investitie consistenta pentru amenajarea lacului micut dintre Techirghiol si Marea Neagra. Un proiect care altfel ar fi frumos si de bun augur, daca nu ar purta in "trena" o cedare de teren catre viceprimar, prin bunavointa primarului, dar si oportunitatea drenarii de sume babane catre clanul de tip mafiot care a pus stapanire peste Eforie Nord si Eforie Sud.

Hotarare de consiliu pentru suveica primar-viceprimar

Primaria Eforie a depus un proiect de amenajare a lacului Belona care sa fie finantat atat din fonduri locale, dar si din cele europene. Deocamdata, lacul se afla intr-o stare jalnica, e depozit de gunoaie, plin de balarii, iar din studiul de mediu (vezi document SEI) reiese ca e perturbat si habitatul natural al pasarilor ce au cuiburi pe malul lacului, precum si flora locala. Pestii din lac sunt intoxicati de otravurile pe care le deverseaza comerciantii ilegali din zona plajei. Unii dintre acestia extrag apa din lac in scopuri menajere.

Ar urma ca lacul Belona sa fie amenajat cu alei de jur imprejur, cu o flora bogata, zone de agreement etc. (dupa cum se poate vedea in planurile pe care le anexam si in memoriul inaintat de primarie). Deocamdata banii se duc pe studii de fezabilitate si se pierde din intravilanul comunitar prin cedari de terenuri. Pana cand sa ajunga un proiect care sa atraga o finantare de 4,5 milioane de euro, halci de teren dispar prin hotarari la Primaria Eforie, semnate chiar de primarul Robert Serban (vezi document de scoatere a 1960 de mp din arealul lacului si hotararea Consiliului Local si raportul PH de moficare a HG).

Zona la care facem referire se vede in foto (delimitata cu verde in foto mai jos). Fireste ca s-a pus intrebarea pentru cine cedeaza primarul acest teren, foarte valoros, daca ne gandim ca metrul patrat in zona lacului Belona este intre 75-100 de euro, atunci putem sa calculam o valoare medie de 160.000 de euro pentru aceasta suprafata. Bani cedati dintr-o lovitura, mai precis, dintr-o semnatura. Dar valoarea se inmulteste inzecit daca ne gandim ca destinatia terenului este pentru constructii. Data cand acest teren a fost scos din perimetrul lacului este 23.06.2016, adica imediat dupa ce Robert Serban a devenit primar, ceea ce ne indica faptul ca a fost o recompensa pentru ca a fost ales. Indiciile au inceput sa curga. Odata cu decizia de amenajare a lacului Belona au inceput sa creasca si interesele viceprimarului, dar si constructii ilegale, pe zone de servitute, toate legate de numele lui Chiparu.

Totul are un inceput, iar acest inceput s-a gasit mai intai in poveștile urbane, dar si in relatarile presei locale. Dănuț Chiparu și fratele său, care acum și-a schimbat numele în Markus Schroder, au venit din Mereni la Eforie în urmă cu mai mulți ani, dupa ce au făcut primii bani prin Europa occidentala din afaceri complicate cu carne de porc. Cei doi au fondat SC Briza Mării SRL, societate care, o dată cu intrarea lui Chiparu în politică și mai ales în Consiliul Local Eforie, a dobândit unele dintre cele mai bune terenuri, pe care a construit hoteluri și restaurante. Unul dintre acestea este "Mirage MedSpa", care a inflorit brusc odata cu destinatia politica a patronului, s-a supraetajat si a devenit o baza de tratament cu ape din Techirghiol si namol. Chiparu a calcat pe cadavre si a ingropat spitalul din localitate pentru a-si dezvolta hotelul principal. dar asta vom povesti intr-un alt episod al anchetei noastre jurnalistice, cand ne vom referi la batalia pentru namolul din lacul Techirghiol. Acum vorbim despre tandemul Serban - Chiparu, cu un fapt grav, anume că proiectele de dezvoltare ale firmei viceprimarului nu țin cont de interesele legitime ale altor investitori în turism din Eforie.

Un caz elocvent este cel al terenurilor din zona Aleii Belona din Eforie Nord. Între alee și lacul Belona se află mai multe loturi de teren care au fost supuse procesului de concesionare în anul 2000. Toate aceste loturi, inclusiv străzi și alei, figurau în planul cadastral al orașului Eforie întocmit în 15.05.2000. De doi ani incoace, bataia e pentru cumpararea aceastor terenuri si a eventualelor constructii, iar Primaria lui Robert Serban a inceput o campanie de vanzari prin interpusi ale acestor loturi de pe Aleea Belona, dar si alte stradute adiacente (vezi documente referitoare la aceste vanzari).

Revenim la istoria afacerii, ca sa vedem cum de devenit interesat viceprimarul de intreaga zona Belona. Conform schiței cadastrale, loturile 15, 18, 19, 20, 21 și 22 se află între aleea Belona și lacul cu același nume. Între loturile respective există, din proiect, o porțiune de teren liberă. Această porțiune a rămas inițial în posesia Consiliului Local Eforie, fiind domeniu public. Cum, după vânzarea acestor loturi, investitorii au ridicat obiective turistice, hoteluri, pensiuni sau spații comerciale, spațiul aflat în spatele acestor construcții, respectiv între lacul Belona și obiectivele menționate, a fost utilizat ca drum de acces și de servitute pentru agenții economici. Aici se mai adaugă și faptul că este strict necesar ca în cazuri de situații de urgență (incendii, urgențe medicale etc.) pe aici să fie asigurat accesul autospecialelor. Asta în situația în care Aleea Belona este foarte strâmtă și accesul auto se face extrem de greu, mai ales când zona este plină de turiști.

Doar că firma viceprimarului Dănuț Chiparu și a fratelui acestuia, SC Briza Mării Negre SRL, a cumpărat de la UAT oraș Eforie, reprezentată la acea vreme de Ovidiu Brăiloiu, porțiunea de teren situată chiar în spatele imobilelor de pe Aleea Belona. Astfel, prin contractul încheiat în data de 9 noiembrie 2015, SC Briza Mării Negre SRL cumpăra la prețul de 8.320 de euro (vezi document) un teren, în regim de folosință curți-construcții, situat în intravilanul localității Eforie Nord, Aleea Belona, în suprafață totală de 160 de mp (vezi foto, zona incercuita din alee). Desigur, toată afacerea are în spate o licitație publică și o Hotărâre de Consiliu Local dată cu două zile înainte de Crăciunul anului 2014, de care nu mulți consilieri locali își amintesc.

Fostul proprietar al terenului cu deschidere la Aleea Belona a depus la Primăria Eforie, încă din anul 2008, solicitarea nr. 20242, prin care cerea să îi fie vândut lotul de teren dinspre lac, care îi reîntregea proprietatea, dar îi asigura și calea de acces. Curios este că, spre desosebire de ceilalți 18 deținători de loturi de teren din zonă, acesta a fost singurul care nu a primit niciun răspuns. Normal, cineva din Primărie îi promisese acest teren viceprimarului.

Actualul primar al orașului Eforie, Robert Șerban, a declarat in presa locala că situația se datorează „voinței consiliilor locale anterioare" și că, în realitate, există în clipa de față mai mulți agenți economici care nu au nicio cale de acces către clădiri. Mai mult, primarul Șerban promite că se va implementa un proiect de construire a unui drum cu acces limitat și a unei zone de promenadă pe malul lacului. Din acel moment, toți agenții economici nu vor mai avea voie să construiască în zonă pentru a nu deteriora investiția. Doar că drumul de acces construit de primărie este pe marginea lacului (pe lângă proprietatea lui Chiparu) și nu folosește deloc proprietarilor de imobile de pe Aleea Belona.

Dacă lumea este obișnuită să vadă pasarele peste drumuri intens circulate, cu scopul de a fluidiza traficul și de a pune în siguranță pietonii, în Eforie Nord vor avea posibilitatea să vadă o pasarelă peste o zonă pietonală, construită exclusiv pentru interesul unui privat! Pe siteul Primăriei Eforie a fost afișat anunțul cu privire la informarea și consultarea publicului privind elaborarea „PUD-Pasarela Supratraversare Alee Belona", anunț depus de aceeași firmă a viceprimarului Chiparu, SC Briza Mării Negre SRL. Pasarela ar face legătura între două imobile aparținând aceleași firme, fiecare imobil fiind situat pe marginea Aleii Belona, care este o arteră ce aparține domeniului public al UAT Eforie. Deci, scopul exclusiv al acestei investiții care implică și domeniul public este profitul firmei în care asociat este viceprimarul.

Robert Șerban a declarat unui post local TV că „proiectul este deocamdată în stadiul de PUD și trebuie să vedem dacă el trece de Consiliul Local". Din păcate, edilul nu știa exact care este regimul juridic al ridicării construcțiilor în acea zonă, deoarece, conform legii, pe malul mării construcțiile trebuie amplasate la o anumită distanță de apă (între 50 m și 150 m, în funcție de zonă). În plus, spune primarul, pentru ca administrația locală să emită o autorizație de construcție, solicitantul trebuie să obțină toate avizele necesare, inclusiv un aviz de la ABADL (Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral), instituția care ar trebui să vegheze ca legea să fie respectată atunci când se construiește în apropierea zonelor de plajă.

Un complex turistic va răsări în zona Belona

Prin intermediul investiției propuse de societatea SC Briza Mării SRL, care a depuns un memorandum pentru construirea unui complex turistic în zona Belona a stațiunii, dorește să se implice activ în dezvoltarea turistică a orașului Eforie. Asa zice viceprimarul Chiparu in sedinta Consiliului Local. Terenul pe care se dorește realizarea proiectului are o suprafață de 1745 de metri, iar conform certificatului de urbanism, emis de Primăria orașului Eforie, pe data de 18 noiembrie 2017, folosirea actuală a terenului este curți-construcții, iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate este de turism, agrement, spații verzi.

Construcția propusă va avea regim de înălțime S+P+3E și va face parte dintr-un complex turistic, ce va fi compus în final din două corpuri unite printr-o pasarelă. Imobilul propus prin proiectul de față va găzdui 65 de camere duble pentru cazare turistică, spații tehnice și parcări la subsol, iar la parter se vor organiza spații pentru alimentație publică și recepție. Interesant este ca desi nu sunt obtinute toate aprobarile, ceea ce o face ilegala din start, constructia complexului a demarat deja, fiind la stadiul de turnari betoane in cadre, lucrari incepute la primul corp de cladire, urmand ca al doilea corp sa se dezvolte ulterior (vezi foto).

Omul de baza pentru gestionarea afacerii Belona

La sediul primăriei din Eforie a existat un simulacru de concurs care avea drept scop aducerea in funcţia de administrator public a unei angajate de-a casei, Viorica Greceanu. Aceasta avea sa devina, alaturi de Alina Oprea, unul din oamenii de baza ai primarului Robert Serban, prin mainile carora trec majoritatea actelor de "albire" a afacerilor subterane si de "tragere in legalitate" pe cat posibil a abuzurilor mafiei locale (vezi documente anexate semnate de Oprea sau Greceanu). Si Alina Oprea si Viorica Greceanu au pregatit mapa de "lucru" a afacerii Belona, la fel cum au preparat si retetele altor zeci de afaceri dubioase din Eforie N-S, pe care le regasim pe parcursul acestei anchete jurnalistice.

Greceanu a mai ocupat aceeaşi funcţie şi în mandatul fostului primar, perioadă în care a fost actor în cel mai răsunător dosar de corupţie din Eforie. Vara anului 2012 vine cu o lovitură pentru locuitorii staţiunii de pe malul mării: mai multi indivizi, printre care şi funcţionari din cadrul primăriei sunt prinşi în timp ce luau şpagă în schimbul promisiunii eliberării unor autorizaţii pentru desfăşurarea comerţului stradal.

Funcţionarii vizaţi de ancheta demarată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa erau primarul oraşului, Ovidiu Brăiloiu, viceprimarul Robert Şerban, Greceanu Viorica, administrator public în perioada 01.07.2008-03.11. 2011, Oprea Alina, director executiv al Direcţiei Financiare şi Marius Păvălachi, inspector.

Pe data de 26.05.2009, Consiliul local Eforie aproba asocierea cu S.C. Calibo Cosm SRL, care ulterior şi-a schimbat denumirea în Eforie Estival N-S SRL, avându-l ca administrator pe Dan Bogdan, în vederea exploatării parcărilor şi amplasării de standuri comerciale pentru activităţi sezoniere.

Lucrurile au mers bine până în vara lui 2012, când procurorii au descins în Eforie şi au stabilit că de câştigat a avut numai SC Eforie Estival N-S, primăria fiind prejudiciată cu sume importante prin nedeclararea veniturilor reale obţinute, prejudicii care, conform anchetatorilor, s-au ridicat numai în perioada 04.05.2011-31.07. 2012 la suma de 1.801.417 lei. Conform anchetei, funcţionarii amintiţi mai sus ar fi ignorat cu bună ştiinţă activitatea infracţională a SC Eforie Estival N-S, neurmărind încasările acesteia, primăria Eforie primind din această asociere infima sumă de 80.000 de lei. Nu doar investigaţia procurorilor a evidenţiat acest prejudiciu creat, printre alţii, cu concursul actualului primar şi viitorului administrator public, ci şi controlul efectuat de ANAF, soldat cu procesul verbal încheiat la data de 14.09.2012, prin care se confirma paguba de 4.503.720 lei suferita de primăria Eforie şi statul român, cu menţiunea că aceasta s-ar fi realizat prin nedeclararea numărului real de locuri de parcare şi de tarabe exploatate.

Controlul Curţii de Conturi scoate de asemenea în evidenţă reaua credinţă şi incompetenţa funcţionarilor primăriei Eforie. Raportul relevă că un prejudiciu de 6.052.000 lei a fost adus prin faptul că activităţile desfășurate de societatea asociată nici măcar nu au fost autorizate pentru funcţionare, neîncasându-se sumele aferente. Actualul primar Robert Şerban îşi răsplăteşte fosta colega de dosar cu un post bine plătit şi total inutil în administraţia oraşului Eforie.

Am facut aceasta paranteza "penala" pentru a ilustra pe mana cui a picat afacerea Belona, caci Greceanu si Oprea sunt persoanele de incredere care gestioneaza intregul complex de acte si ilegalitati care se deruleaza in aceasta investitie mamut. Pentru ca oficial, cum spuneam, toate par bune si frumoase, dupa cum se prezinta lucrurile in memoriul de amenajare a lacului, dar si in studiile de fezabilitate si avizele de mediu. Atata doar ca de tot acest mecanism se preocupa niste persoane cercetate penal.





Un proiect de vis, o finantare de aur si un rezultat de cosmar!

Robert Serban a semnat - aratam mai sus - contractul de finanţare pentru proiectul „Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - Lacul Belona, Oraşul Eforie" (pe care l-am anexat mai sus, alaturi de schitele cadastrale), un proiect a cărui documentaţie fusese depusă la scurt timp după ce a preluat conducerea localităţii Eforie. Proiectul vizează amenajarea în scop turistic a Lacului Belona din Eforie Nord, valorificarea lui prin crearea infrastructurii de agrement în vederea atragerii de turişti şi creşterea numărului de salariaţi în staţiune, cum spuneam si la inceputul acestui articol.

În acest moment, Lacul Belona, ce se întinde pe o suprafaţă de 52.104 mp. şi 17.355 mp. teren adiacent (asta dupa ce - cum am aratat - primarul a scos dintr-o lovitura 1.960 de mp din teren, ce pare un comision de 10% din vechea suprafata a terenului aferent), este un obiectiv turistic natural de utilitate publică, care se află într-o stare avansată de degradare necesitând lucrări de intervenţii în ceea ce priveşte curăţarea, ecologizarea şi decolmatarea. Tocmai de aceea, în cadrul proiectului, pe amplasament, sunt prevăzute lucrări precum ecologizarea lacului, prin dragare, consolidarea malurilor, defrişarea controlată a unor zone de stuf şi asigurarea aerării lacului în vederea reîmprospătării şi oxigenării continue a acestuia.

Tot din proiect mai face parte şi amenajarea promenadei, prin crearea de alei pietonale iluminate, în jurul lacului şi pe terenul adiacent, amplasarea unei promenade tip ponton, piste de biciclişti, suport pentru parcare biciclete, mobilier urban, fântâni de băut apă şi alte amenajări. Un alt obiectiv vizează amenajări peisagistice care vor cuprinde jardiniere cu plante decorative, flori, arbori, arbuşti şi spaţii gazonate. În plus, foişorul (turn belvedere) va fi o construcţie ce va avea o înălţime de aproximativ 20 metri şi va fi realizat dintr-o structură metalică cu scară pentru acces pietonal şi o platformă cu elevator pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

Cu alte cuvinte, foarte multe lucrari care pot fi date spre construire firmelor de casa ale mafiei locale, iar dupa construire mai multe contracte de intretinere. Numai ca Robert Serban nu doreste sa ramana in acest stadiu, isi dezvaluie intentiile si cu alte proiecte banoase. „Acest proiect este primul, dar îi asigur pe locuitorii oraşului că vor urma multe altele, la fel de importante. Mai mult ca oricând, prioritatea mea rămâne accesarea fondurilor europene. Cu ajutorul acestor investiţii vom putea să îmbunătăţim imaginea oraşului Eforie, să creştem nivelul de confort, astfel încât din ce în ce mai mulţi turişti să aleagă staţiunea noastră ca loc de petrecere a vacanţei", a declarat primarul pentru media locala.

Valoarea totală a proiectului „Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - Lacul Belona, Oraşul Eforie" este de aproximativ 4,5 milioane de euro. Din aceştia, 85% din valoarea eligibilă provin de la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% vor fi alocaţi de la bugetul de stat, în timp ce rata de cofinanţare a Primăriei Oraşului Eforie va fi de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Durata estimată de implementare este de 36 luni.

Robert Serban a redus-o la tacere pe Elena Udrea

Aminteam ca ca o parte dintre restaurantele sau terasele ridicate pe nisip in zona Belona sunt ilegale, fac parte din reteaua mafiota din Eforie patronata de oamenii primarului si viceprimarului, dar - culmea! - au toate actele in regula. "Am putea sa incercam sa ne judecam cu ei, dar asta inseamna ani si statiunea moare", a spus la un moment dat Elena Udrea, cand era ministru al Turismului, dupa o vizita in zona, pe atunci Robert Serban era viceprimar si s-a ocupat personal de protocolul reprezentantei guvernului, care brusc a renuntat sa se mai agite pentru a darama cosmeliile ilegale. Ministrul de atunci al Turismului a descins in zona cu scandal mare, a afirmat ca situatia cea mai grava este in zona lacului Belona, din Eforie Nord, ca este inadmisibil ce se intampla acolo. Dupa ce a fost preluata de Robert Serban si "fezandata", Elena Udrea nu a spus numai ca renunta la procese dar mai mult a declarat: "Potrivit unor calcule facute la minister, ar fi nevoie de cinci milioane de euro pentru ca patronii carora primariile locale le-au dat autorizatie sa fie stramutati." Ca atare, situatia s-a musamalizat, iar mafia locala a prosperat.