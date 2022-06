Avocatul Durgheu a ridicat prima exceptie de neconstitutionalitate pe OUG 71/2022 care da forma de legalitate prescriptiei speciale!

Avocatul Constantin Florin Durgheu a ridicat prima exceptie de neconstitutionalitate pe OUG 71/2022 emisa de Guvernul Romaniei, la propunerea ministrului Catalin Predoiu, pentru stoparea efectelor viitoare ale Deciziei CCR din 26 mai 2022 care a declarat neconstitutional art. 155 alin. (1) din Codul penal - „Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza". Este vorba despre Decizia CCR, a carei motivarea inca este asteptata, prin care art. 155 alin. (1) CP devine inaplicabil, eliminand din practica judiciara asa numita „prescriptie speciala" pe care magistratii o aplicau dupa bunul plac, doar prin intocmirea unui act in cadrul unui dosar penal.

Exceptia ridicata de avocatul Constantin Florin Durgheu in dosarul nr. 12586/3/2015 de pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia I Penala (dosar asupra caruia vom reveni cu detalii, fiind vorba despre o speta scandaloasa in care cinci din sase infractiuni retinute de procurorii anticoruptie sunt prescrise, iar pentru un prejudiciu total in cauza de circa 120.000 lei, cu banii restituiti si acuzatii care nu au corespondent in nicio alta proba, s-au aplicat sechestre pe mai multe case si masini ale persoanelor trimise in judecata de DNA inca din 2015) vizeaza modul in care Ministerul Justitiei a inteles sa adopte o ordonanta de urgenta in materie de justitie, ignorand rezultatul Referendumului pe justitie din 2019 (prin care s-a decis ca nu mai pot fi emise astfel de ordonante), dar si dreptul Parlamentului de a legifera, creand astfel „un veritabil blocaj constitutional".

Concret, avocatul Constantin Florin Durgheu a aratat in exceptia de neconstitutionalitate ridicata la Curtea de Apel Bucuresti (prin care cere instantei sa sesizeze CCR cu aceasta exceptie de neconstitutionalitate, CAB neavand niciun motiv credem noi sa refuze sesizarea CCR in conditiile in care ea poate clarifica situatia creata dupa emiterea OUG) faptul ca Executivul s-a grabit sa adopte OUG 71/2022, publicata in Monitorul Oficial in 30 mai 2022 (adica la patru zile de la declararea de catre CCR ca neconstitutional a art. 155 alin. (1) CP) in speranta ca „nici macar acum, instantele judecatoresti nu vor constata prescrierea raspunderii penale in dosarele in care aceasta a intervenit".

Precizarea „nici macar acum" este facuta de avocatul Durgheu in contextul in care, astfel cum este cunoscut, Curtea Constitutionala a declarat prin Decizia 297/2018 ca neconstitutional art. 155 alin. (1) CP - sintagma „oricarui act de procedura in cauza" - golind astfel de continut intregul alineat.

Dupa acea decizie insa, instantele si parchetele au fie nesocotit, fie ignorat hotararea judecatorilor constitutionali, aplicand in continuare „prescriptia speciala" in dosarele penale, pe motiv ca decizia CCR ar fi fost una interpretativa, in sensul ca prescriptia se intrerupe daca actul intocmit de procurori a fost comunicat persoanei vizate de cercetari, ceea ce era total fals.

Or, arata avocatul Durgheu in exceptia sa, art. 155 alin. (1) Cod Penal a fost „dezincriminat, incepand cu data de 09.08.2018, data la care s-au implinit cele 45 de zile prevazute in mod imperativ, atat de catre Constitutia Romaniei, cat si de catre Legea nr. 47/1992".

Recenta Decizie CCR prin care art. 155 alin. (1) CP a fost declarat neconstitutional in integralitatea sa vine practic sa certifice ceea ce instantele judecatoresti "au ales in mod nelegal sa ignore". Anume ca art. 155 alin. (1) CP a fost dezincriminat inca din 2018, nemaiputand fi aplicabil inca de atunci.

Pe de alta parte, se arata in exceptia de neconstitutionalitate aflata pe masa judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti, „speranta Guvernului, speranta exprimata pe cat de vocal, pe atat de nefondat de catre domnul Catalin Predoiu este desarta" din mai multe motive.

Primul dintre acestea este ca opereaza principiul neretroactivitatii legii, principiu consacrat de art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei, care impiedica aplicarea OUG 71/2022 persoanelor care se afla in situatia constatarii prescriptiei inca de la Decizia CCR 297/2018.

In acelasi timp, prin emiterea OUG 71/2022, Guvernul a nesocotit vointa poporului exprimata la referendumul din mai 2019 prin care circa 81% dintre romanii care si-au exprimat votul au cerut interzicerea emiterii ordonantelor in materie de justitie.

Si nu doar atat! Avocatul Durgheu puncteaza in exceptia de neconstitutionalitate de la CAB faptul ca Guvernul a impiedicat Parlamentul sa-si exercite competentele in momentul in care a emis OUG 71/2022. Concret, Executivul a ignorat inclusiv rolul Parlamentului si faptul ca, la momentul emiterii ordonantei de urgenta nr. 71/2022, Legislativul avea in dezbatere textul de lege, trecand de Prima Camera si asteptand votul final in Camera Decizionala.

Or, „oprirea procedurii legislative in una din camerele Parlamentului prin adoptarea unei ordonante de urgenta asupra aceluiasi proiect de lege ca si cel aflat in dezbatere parlamentara, poate declansa un blocaj constitutional intre Parlament si Guvern", se arata in exceptia de neconstitutionalitate.

Redam in continuare pasaje din exceptia de neconstitutionalitate ridicata de avocatul Constantin Florin Durgheu in dosarul nr. 12586/3/2015, de pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia I Penala:

„La data de 25.06.2018, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 518, Decizia prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale dispozitiile art. 155 alin. 1 din Codul Penal.

Dispozitiile art. 155 alin. 1 din Codul Penal nu mai produc efecte juridice deoarece textul a fost „dezincriminat", din cauza faptului ca, nici Parlamentul, nici Guvernul, nu au armonizat dispozitiile anterior citate ale Codului Penal cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 297, publicata la data de 25.06.2018, in cele 45 de zile prevazute in mod imperativ, atat de catre art. 147 alin. 1 din Constitutie, cat si de catre art. 31, alin. 3 din Legea nr. 47/1992 (Legea de Organizare si Functionare a Curtii Constitutionale).

Art. 147, alin. 1 din Constitutie :

„Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept".

Art. 31, alin. 3 din Legea nr. 47/1992 :

„Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept".

Avand in vedere faptul ca Decizia Curtii Constitutionale nr. 297 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 518, Partea I, la data de 25 iunie 2018, este mai mult decat evident faptul ca, din punct de vedere legal, dispozitiile din cuprinsul art. 155 alin. 1 Cod Penal referitoare la „intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza", si-au incetat efectele juridice, art. 155 alin. 1 Cod Penal fiind practic dezincriminat, incepand cu data de 09.08.2018, data la care s-au implinit cele 45 de zile prevazute in mod imperativ, atat de catre Constitutia Romaniei, cat si de catre Legea nr. 47/1992 !!!

Trebuie subliniat faptul ca deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii pentru toate autoritatile si institutiile publice, inclusiv pentru toate instantele judecatoresti, atat potrivit dispozitiilor art. 147 alin. 4 din Constitutie, cat si potrivit Deciziei Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1995, dar si a numeroaselor altor decizii pronuntate de catre C.C.R. in acest sens: Decizia nr. 1415/2009, Decizia nr. 414/2010 si Decizia nr. 415/2010.

Din cauza faptului ca majoritatea instantelor judecatoresti de pe intreg teritoriul tarii au ales in mod nelegal sa ignore decizia anterior mentionata, la data de 26.05.2022, Curtea Constitutionala a pronuntat o noua decizie prin care a dezincriminat absolut tot textul cuprins la art. 155 alin. 1 din Codul Penal.

Prefacandu-se ca ignora realitatea potrivit careia art. 155 alin. 1 din Codul Penal este golit de continut si, pe cale de consecinta, din punct de vedere legal nu mai produce consecinte juridice inca de la data de 09.08.2018, Guvernul Romaniei a promovat rapid Ordonanta de Urgenta nr. 71 din 30.05.2022, cu speranta ca, nici macar acum, instantele judecatoresti nu vor constata prescrierea raspunderii penale in dosarele in care aceasta a intervenit.

Speranta Guvernului, speranta exprimata pe cat de vocal, pe atat de nefondat de catre domnul CATALIN PREDOIU este desarta, nu doar din cauza principiului neretroactivitatii legii, principiu consacrat de art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei, ci si din cauza faptului ca Ordonanta de Urgenta nr. 71, publicata in M.O. la data de 30.05.2022, este, in mod evident neconstitutionala, cel putin din doua motive :

1. Legiferand prin Ordonanta de Urgenta in domeniul prevazut la art. 73 alin. 3, lit. h) din Constitutie, Guvernul a ignorat cu buna stiinta vointa poporului, vointa exprimata cu ocazia Referendumului organizat la data de 26.05.2019, la initiativa domnului KLAUS IOHANNIS, Presedintele Romaniei.

Referendumul „pe justitie" a cuprins doua intrebari.

Relevanta pentru prezenta speta este cea de-a doua intrebare inscrisa pe buletinele de vot :

„Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala" ?

Desi 81,1% dintre romanii care au participat la Referendum au votat raspunzand cu „DA" la aceasta intrebare, Guvernul Romaniei nu a fost deloc impresionat si a infrant suveranitatea nationala care, potrivit art. 2, alin. 1 din Constitutie „ ... apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum", adoptand Ordonanta de Urgenta nr. 71, publicata in M.O., Partea I, Nr. 531, din data de 30.05.2022.

Legiferand prin Ordonanta de Urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si regimului de executare al acestora, Guvernul Romaniei a intrat in coliziune directa cu dispozitiile art. 2, alin. 1 si ale art. 90, ambele din Constitutia Romaniei.

Este de necontestat faptul ca prescriptia raspunderii penale tine de domeniul infractiunilor si al pedepselor, motiv pentru care nu poate exista vreun dubiu pertinent referitor la aplicabilitatea rezultatului referendumului.

2. Legiferand prin Ordonanta de Urgenta nr. 71, referitor la un text care se afla deja in dezbaterea Parlamentului, trecand de Prima Camera si asteptand votul final in Camera Decizionala, Guvernul a incalcat si dispozitiile art. 75 din Constitutie.

Oprirea procedurii legislative in una din camerele Parlamentului prin adoptarea unei ordonante de urgenta asupra aceluiasi proiect de lege ca si cel aflat in dezbatere parlamentara, poate declansa un blocaj constitutional intre Parlament si Guvern.

Procedand astfel, Guvernul a impiedicat Parlamentul sa-si exercite competentele decizionale proprii, fapt care genereaza un veritabil blocaj constitutional.

Aceste aspecte au fost excelent punctate in Decizia Curtii Constitutionale nr. 1431 din 03.11.2010.

Chiar daca decizia anterior mentionata a analizat asumarea raspunderii Guvernului asupra unui text aflat in dezbaterea Parlamentului, similitudinile cu prezenta speta exista si nu pot fi ignorate.

Avand in vedere aceste considerente, va rog sa puneti in discutia contradictorie a partilor prezenta exceptie iar, in temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 sa constatati indeplinite conditiile de admisibilitate cu consecinta fireasca a sesizarii Curtii Constitutionale prin incheiere cu exceptia de neconstitutionalitate a articolului unic al Ordonantei de Urgenta nr. 71, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 531 din 30.05.2022, insotita de punctele de vedere ale partilor si opinia instantei".