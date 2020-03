Baronul PSD din Dragomiresti rostogoleste banul public dupa bunul plac. Vladulescu si camarilla sa penală au bagat la "gaura" aproape un milion de euro prin metoda "reabilitarea"

Dragoș Vlădulescu, primarul comunei Dragomirești, județul Dâmbovița este un campion al mandatelor castigate. Dar la fel de bine se poate spune ca este un campion al drenarii banului public, ajungand la sume impresionante, ce bat spre un milion de euro. Pentru o localitate mica, precum Dragomiresti, suma este una imensa.

Primarul PSD Vladulescu a descoperit un mecanism ingenios de a "rula" banul comunitatii in interesul firmelor "de casa", implicit, in propriul interes. Specialitatea acestuia este "reabilitarea" si "restaurarea". Mai intai primarul reabiliteaza o gradinita, de pilda. Sumele necdesare reabilitarii sunt umflate de 4-5 ori. Vin firmele de casa care monteaza termopane, pun gresie si faianta, zugravesc, aduc aparatura necesare, mobilier. Dupa acest moment de inaugurare a noii facilitati, la cateva luni, imobilul respectiv este inchis si "bagat in restaurare". Fireste, cheltuielile se reiau, iar sumele scurse de la buget sunt uriase pentru localitate. Mai mult, cu o sfidare absoluta, consilierii nu sunt incunostintati de investitiile de la buget, asa cum este legal. In afara de consilierii PSD, care sunt apropiati primarului si care se infrupta "din cascaval", avand firme de constructii prin "terti", care obtin lucrarile, consilierii opozitiei nu stiu nimic, dupa cum se poate vedea din declaratiile obtinute in filmarea alaturata.

Problema este ca faptul nu este singular. Cel putin zece obiective imobiliare au fost supuse acestui carusel al lucrarilor de reabilitare. In plus fata de asta, primarul a facut asfaltari de strazi la intamplare, sensuri giratorii complet aiurea, dar camarilla sa a avut de castigat. In localitate au aparut constructii impozante, vile ale primarului si apropiatilor acestuia, despre care locuitorii declara ca s-au facut cu materiale care au fost achizitionate pentru scoli si gradinite. A aparut si un "Centru Turistic", desi in Dragomiresti turismul e ca si zero. Au mai aparut sedii de firme "imbracate in sticla", cu geamuri termopane de la firma de casa a primarului. Practic, toti banii de investitii trec pe la primar si pe la apropiatii acestuia, sumele ajungand spre un milion de euro, din banii localitatii, bani cu care se putea asfalta si moderniza cu gaze, apa si canal intreaga comuna.

Cand vorbim despre aceste "inginerii financiare" ale lui Vladulescu putem privi si in trecutul lui, inca de cand a inceput sa acapareze mandat dupa mandat, e adevarat, cu votul cetatenilor, pe care-i prosteste cu investitii in viitor, cu modernizarea comunei, dar si cu pomeni electorale consistente in preajma alegerilor. In plus, in Dragomiresti pe langa mafia locala a puterii PSD, mai funtioneaza o zona interlopa care sprijina primarul si care in campania electorala a devenit un soi de "mâna armata" a lui Vladulescu si asociatilor acestuia.

În anul 2010, Agenția Națională de Integritate a constatat incopatibilitatea sa pentru această funcție publică, pe motiv că, în perioada 10 martie 2003 - 1 septembrie 2009 a fost asociat unic și administrator la SC Vladostar Prod SRL. Ca sa scape de acest dosar de incompatibilitate, edilul a numit-o pe soția sa Maria Vlădulescu în funcția de administrator, lucru care reiese din declarația sa de avere și datele de la Registrul Comerțului. Vlădulescu mai deține patru mașini, două Volkswagen, un Ford și o mașină Dacia, cinci terenuri în Dragomirești, două în Târgoviște, o casă în Dragomirești și două în Târgoviște.

Toate din salariul său de primar, atunci de 25.000 de lei pe an și din cei 5.392 de lei primiți de soție ca administrator. Interesant e că, la încheierea controlului efectuat de ANI, firma Vladostar Prod SRL a continuat să prospere: a renovat căminul cultural, școala și grădinița din Dragomirești, școlile și grădinițele din Decindeni, Ungureni și Racaciov, sate care aparțin de Dragomirești. Firma Vladostar este, de fapt, în continuare a primarului din Dragomirești. La Târgoviște acesta are un magazin fără nicio firmă inscripționată, în care sunt expuse mostre de uși și ferestre cu geam termopan.

Primarul comunei dâmbovițene Dragomirești știe si cum să-și răsplătească familia, rudele și susținatorii apropiați. În baza Legii nr.15 din 2003, aplicată după bunul plac, edilul Dragoș Vlădulescu a împartit cu dedicație terenuri cu suprafețe de 5.000 de metri patrați, care, legal, trebuiau să fie atribuite și folosite doar de tineri pentru a-și construi case în vatra localității. Doar că beneficiarii au fost cu totul alții. În primul rând, primarul a avut grijă de rudele sale.

Astfel, în mod ilegal, au primit terenuri Ion Vlădulescu - frate, Catalin Radu - nepot, Bianca Mosescu - verișoară, Gheorghe Prodan - fin de cununie, Constantin Petcu- văr și Florica Steluțu - ginere. De asemenea, Dan Prodan, fratele finului, a primit două terenuri pentru fiii săi minori. Nu au fost uitați nici oamenii săi de încredere. Florin Ranca, soțul contabilei șef din Primărie, a beneficiat de două terenuri pentru copii săi în vârstă de 9 ani, respectiv 10 ani, iar consilierii comunali Marian Ivașcu, Gheorghe Honciu și Gheorghe Iacob, tot câte două terenuri, ultimul având în proprietate nu mai puțin de trei case.

Dar Vladulescu a avut grijă și de odihna apropiaților. Este cunoscut in localitate un caz de pomină. Invocând un simpozion pe teme de administrație locală, in vara anului 2017, edilul a plecat la mare, unde s-a cazat la hotelul Majestic din Mamaia, împreuna cu soția, cu cuscri Florica Steluțu și Gheorghe Ghinea, cu ginerele Cristian Ghinea și contabila Elena Ranca , precum și cu consilierul Ionuț Untaru, toți împreună cu familiile. Toate cheltuielile pentru sejurul de pe litoral au fost achitate din fondurile Primariei Dragomirești! Binecunoscutul slogan „cine împarte, parte-și face" este foarte iubit de edilul comunei din județul Dâmbovița.

Mai jos puteti urmari documentarea reporterilor la fata locului, din care a rezultat un material filmat edificator: