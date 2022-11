Boston Herald: Depoziția lui Anthony Fauci pe care presa pătită nu vrea să o vedeți!

Doctorul Anthony Fauci a trebuit să îndure miercuri o audiere de șapte ore sub jurământ în cadrul unui proces civil. Procurorii generali din Louisiana și Missouri susțin că savantul nebun a fost profund implicat într-o "vastă întreprindere conspirativă" între administrația Biden și social media pentru a cenzura pe oricine și pe toți cei care se opuneau "Cultului COVID".

Este posibil să nu fi auzit nimic despre această depoziție, și nu doar pentru că a avut loc în ajunul Zilei Recunoștinței. Mai semnificativ, mass-media "de stat" a lăsat-o în pace pentru că... Democrații. Depoziția a fost "sigilată", astfel încât tovarășii pot pretinde că nu au cum să confirme ce s-a întâmplat - ca și cum asta îi oprește vreodată ori de câte ori inventează baliverne despre Trump, de la farsa coluziunii rusești (2016) la secrete nucleare la Mar-a-Lago (2022). Slavă Domnului, încă o dată, că Elon Musk deține acum Twitter, pentru că aproape toți cei care au participat la depoziție au scris pe Twitter despre râsul care a avut loc, scrie Boston Herald.

Cei doi procurori generali republicani care au intentat procesul inițial în instanța federală sunt Eric Schmitt din Missouri, în prezent senator ales al SUA, și Jeff Landry din Louisiana. Iată ce a avut de spus Landry după ce s-a încheiat depoziția: "Wow! A fost uimitor să petrec 7 ore cu Dr. Fauci. Omul care a distrus de unul singur economia SUA pe baza "științei". Doar pentru a descoperi că nu-și amintește practic nimic din ceea ce are legătură cu răspunsul său la COVID!". Bineînțeles că nu poate. Adevărata pandemie, cel puțin în Districtul Columbia, este amnezia - amnezia democrată, sub jurământ. Cu cât urci mai sus în hackerama federală, cu atât este mai probabil ca, pe cât îți amintești mai bine, să nu-ți poți aminti. Orice.

Iată câteva dintre cele câteva lucruri pe care AG Schmitt le-a scris pe Twitter: "Fauci știa că teoria (scurgerii) Laboratorului avea merite, dar se va întoarce la el & (el) a căutat să o discrediteze imediat." Cam atât despre știință. Singura știință reală în timpul panicii din 2020-21 a fost știința politică, pentru a scăpa de Trump. Schmitt spune că Fauci a reiterat, de asemenea, ceea ce a făcut clar prin diktaturile sale nebunești: "Noi ceilalți "nu avem capacitatea" de a determina ce este mai bine pentru noi înșine".

Schmitt a continuat: "În februarie '20, el a trimis un e-mail unei prietene în care o sfătuia că măștile sunt ineficiente. A confirmat din nou pe 31 martie. Pe 3 apr. 3, el este categoric că măștile ar trebui purtate, chiar dacă nu a putut cita un singur studiu care să dovedească acest lucru. Au urmat mandatele. Vieți distruse. S-a născut tirania COVID." Un alt avocat prezent la procedură a postat pe Twitter că atunci când Fauci a fost presat să explice de ce nu a putut cita niciun studiu despre măști pe care l-a urmărit, el a răspuns că era "prea ocupat să salveze vieți pentru a fi deranjat cu banalități".

A crezut Fauci în vreuna dintre prostiile pernicioase pe care le colporta, care au sfârșit prin a distruge nu doar economia, așa cum a subliniat AG Landry, ci au declanșat și alte multiple catastrofe în întreaga societate, din care va fi nevoie de generații pentru a se recupera? Pare îndoielnic. Dar ideea cea mai importantă este că lui Fauci nu i-a păsat. A fost vorba de mărire de sine și de a scăpa de Trump, ceea ce, în cazul unui astfel de democrat megaloman, care a șters hârtii, presupun că a însemnat același lucru. Scopul a justificat mijloacele.

Potrivit tweet-urilor, au existat câteva momente pline de umor în timpul calvarului oneros al octogenarului. Pe masa dintre el și "The Science", Landry a așezat un exemplar al best-sellerului lui Robert F. Kennedy Jr. "The Real Anthony Fauci". Bobby Jr. este un democrat, desigur, așa că se poate spune că depoziția a fost "bipartizană". Cel puțin la fel de bipartizană ca, să zicem, comisia din 6 ianuarie. Apoi a fost reporterul de la tribunal, stenograful. A strănutat. Dr. Fauci i-a cerut să își pună imediat o mască.

După cum a remarcat pe Facebook unul dintre ceilalți reclamanți, o femeie din Louisiana pe nume Jill Hines: "El era acolo pentru a vorbi despre "intervenția salvatoare de vieți" despre care se presupune că oamenii răspândesc informații eronate, dar iată-l aici, speriat de o stenografă care stă la câțiva metri de el.... El a declarat: "Ultimul lucru din lume pe care vreau să îl fac este să primesc COVID"." Dar stați puțin, nu cumva Fauci, chiar în ziua precedentă, la Casa Albă, a cerut ca toată lumea să fie din nou stimulată... și din nou? Nu a fost el însuși dublu vaccinat și dublu stimulat, și totuși s-a îmbolnăvit de două ori de gripa Wuhan?

După cum a scris AG Schmitt pe Twitter în descrierea momentului masca: "Aceasta este mentalitatea din 20 noiembrie 2022 a tipului care ne-a blocat țara și a ruinat nenumărate vieți și mijloace de trai." Dar nu a lui. Averea sa netă s-a mai mult decât dublat - la 12 milioane de dolari - de când chinezii roșii au importat panica pe țărmurile noastre. Făcând bine făcând bine, într-adevăr. În mod ciudat, Fauci însuși nu a scris niciun cuvânt pe Twitter despre toate acestea. Mass-media de stat nu este plină de relatări de sine stătătoare din partea "unei persoane familiarizate cu această chestiune care nu este autorizată să vorbească în mod oficial".

Amintiți-vă de câte ori Fauci, un agent democrat cu stetoscop, a fost primit în emisiunile de chat ale democraților de către agenți democrați cu permise de presă (George Stephanopoulos, Jake Tapper, F. Chuck Todd etc.). Desigur, aceasta a fost doar prima din ceea ce putem spera cu toții că va fi o serie de apariții, sub jurământ, ale tiranului de tinichea de 67 de centimetri înălțime, care și-a îngropat pentru prima dată botul în troaca publică pe vremea când Lyndon Johnson era președinte.

Câteva date amuzante finale despre Fauci: Are vreo legătură cu Massachusetts? (Bineînțeles - Holy Cross, promoția '62. Ce cruce pe care trebuie să o poarte Crusaders). Care este cel mai recent salariu al său? (480.654 de dolari pe an.) Care va fi pensia sa când se va pensiona? (375.211 dolari pe an.) Păcat că republicanii nu au preluat conducerea Senatului, pentru că senatorul Rand Paul nu va fi președintele unei comisii care să îl poată cita pe acest bătrânel urât și putred.

Dar poate că există o modalitate prin care Paul ar putea fi numit "of counsel" în prima comisie a Camerei, controlată de republicani, care să se ia de Fauci, sub jurământ? Și poate să-l aducă și pe Robert F. Kennedy Jr., ca să fie "bipartizan". Nu că presa de stat va acoperi vreuna dintre nebuniile lui Fauci, pentru că... Democrații. Îi aud deja pe tovarășii de drum în corul de "amin" repetând ca unul singur: "Nimic de văzut aici, oameni buni, treceți mai departe.