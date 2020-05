Cazul "Bombonica 2": Negoita pe urmele lui Dragnea cu angajari fictive pe sume uriase la Primaria Sectorului 3. Cum vrea sa musamalizeze cazul ca sa scape de DNA

În martie 2018, după ce salariile din aministrația publică s-au dublat, ba chiar și triplat, în unele cazuri, Robert Negoiță a dat dispoziție ca unele posturi din primărie să fie desființate.

Cel mai mult a fost afectată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care a trebuit să renunțe la peste 100 de posturi. Evident, au fost aleși pentru disponibilizare oamenii incomozi. Iar unii dintre aceștia au început să dezvăluie nereguli, de la banala folosire abuzivă a unor privilegii ca mașină de serviciu folosită în interes personal, până la trucarea de concursuri de ocupare a unor posturi și chiar angajări fictive sau oameni folosiți pentru alte activități (ca de pildă campanie electorală) decât cele pentru care fuseseră angajați în cadrul Direcției.

Într-una dintre ședințele Consiliului Local, mai mulți angajați ai DGASPC care primiseră adrese de disponibilizare, au venit în plen (profitând de caracterul public al ședințelor) și, la final, au luat cuvântul, făcând o serie de dezvăluiri ale neregulilor privind politica de personal. Una dintre angajate, care îl acuza vehement pe primar că este responsabil direct de modul în care se fac angajări pe pile, a fost dată afară cu forța din sală de către agenții de pază, care au chemat în ajutor și agenți ai Poliției Locale. Incidentul a fost filmat.

Urmare a acestui episod, consilierul local liberal Inocentiu Voinea a propus înființarea unei comisii speciale a Consiliului Local, având ca scop verificarea celor semnalate. PSD-ul nu s-a putut opune unei astfel de inițiative, căci scandalul ar fi fost și mai mare. După ce s-a aprobat hotărârea, Voinea a fost propus și desemnat președinte al acestei comisii, ca inițiator de proiect. Dar, după ce consilierul PNL a propus membrilor Comisiei ca, la prima întîlnire, să înainteze DGASPC o listă de persoane pe care să le invite la audieri, PSD-iștii au votat schimbarea lui Inocentiu Voinea din funcția de președinte cu Adriana Păunică de la PSD.

Cu toate acestea, Voinea a insistat ca persoanele care s-au exprimat în ședința Consiliului Local să fie chemate la audieri, chiar dacă li se defăcuseră contractele de muncă. Urmare acestei solicitări, comisia nu s-a mai întrunit. Au fost câteva tentative, dar PSD-iștii au boicotat de fiecare data, pentru a nu se realiza cvorumul și a nu se putea ține ședința.

DGASPC a trimis, la solicitarea aceluiasi consilier liberal o situație a angajărilor și a fluctuației de personal începând din 2014, doar lista de funcții, nu o situație analitică. Și, bineînțeles, Hotărârea de Consiliu nu s-a respectat, întrucât Comisia specială nu și-a îndeplinit scopul, Acela de a prezenta în fața Consiliului un Raport și propuneri de măsuri.

Inocențiu Voinea, consilier local PNL: "Mi-e foarte clar că au fost nereguli cât casa la DGASPC, devreme ce a fost sabotată activitatea Comisiei speciale de verificare și analiză, constituită printr-o Hotărâre de Consiliu al cărei inițiator am fost. În primul rând, când Negoiță și-a dat seama că eu chiar sunt hotărât să fac lumină în acest caz, a dispus schimbarea mea din funcția de președinte al comisiei, pentru a-mi lua inițiativa de a convoca și a conduce lucrările Comisiei. A pus o pesedistă, care a aranjat cu colegii săi să lipsească de la ședințe, astfel încât să nu avem cvorum. Apoi, doamna Alina David de la personal a venit cu aberația că nu prea putem să verificăm managementul resurselor umane, căci e vorba de date cu careacter personal și ne împiedică legea. I-am dat cu legea în cap, arătându-i că există suficiente pârghii care să ne permită accesul la informațiile solicitate. Evident că au făcut tot posibilul să nu fie chemați la audieri oamenii care aveau de făcut dezvăluiri ce urmau să fie consemnate în procesele verbale de ședință. Asta i-ar fi îngropat, probabil. Când a venit vremea să prezentăm raportul am întrebat-o pe Păunică ce vom scrie în raport? Răspunsul? Umeri ridicați. Evident că n-a fost niciun raport, pentru că nu a existat nicio verificare. Pentru mine e clar că avem de-a face cu un al doilea caz Bombonica, și că acela, ca și acesta, de altfel, de la Sectorul 3, sunt doar vârfuri de aisberguri.", afirma consilierul local PNL (in foto).

"Înțeleg că există la Poliția Sectorului 3 un dosar deschis de vreo doi ani. Inițial a fost sesizat DNA, dar DNA a pasat subiectul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, care, la rându-l său, l-a redirecționat , cu siguranță, poliției pentru a fi instrumentat. Dar se instrumentează într-un sertar, ca să treacă timpul, iar eventualele fapte să fie prescrise, chiar și cu o zi înainte de o eventuală pronuțare a vreunei instanțe, după modelul bine-cunoscut! Una dintre piesele dosarului este un afiș în care un angajat al DGASPC își lasă numărul de telefon pentru a fi contactat în legătură cu o întâlnire electorală pe care i-o programase primarului Negoiță, nu după program, ci în timpul programului său de lucru la DGASPC. Ce dovadă mai clară că treba lui nu DGASPC-ul era, ci Campania lui Negoiță. Dar nu numai la DGASPC e această problemă. Păi să ne amintim ce a spus Mircea Rednic când fostul președinte Alexandru David (un apropiat al fraților Negoiță) a plecat de la Dinamo. A zis că vine un an electoral și că a primit oferta de a se ocupa de campania lui Robert Negoiță. Și, ce să vezi, îl regăsim azi pe David pe post de director de comunicare la Primăria Sectorului 3! Deci se ocupă de campania lui Negoiță de pe un post de funcționar public, plătit din banii cetățenilor. Și propune campanii de promovare, chipurile pentru serviciile primăriei, dar, de fapt, în care se transmite idea că Negoiță ar fi cel mai bun! E foarte convenabil să îți faci campanie de milioane de euro din bani publici. Recent s-a mai aprobat încă un milion de euro, în plină pandemie, pentru publicitate. Nu există niciun pic de decență. Iar faptul că nimeni nu-i deranjează cu nimic, îi încurajează să acționeze în continuare iresponsabil.", mai spune Inocentiu Voinea.

Lista angajaților fictivi la Direcția de Asistență Socială din Sectorul 3

Intrucat primarul doctor Robert Negoita garanteaza ca nu au existat angajari fictive, iar cei care si-au permis sa faca treaba asta sa plateasca, adaugam la "analiza ampla" care a fost demarata de el, evident pentru "grija in cheltuirea banului public" si pe urmatorii angajati din DGASPC 3 de care nu a auzit nimeni (detasati in 2014): Oprea Camelia Alexandra; Anton Loredana Petruta; Nastase Petruta Cristina; Iacob Alexandra Valeria; Bardan Laurentiu; Ciobotaru Adrian Cristian; Filip Cristian; Ionita Leontina; Tugui Adrian Alexandru; Nagy Raducanu Mihaela; Turiac Alexandru; Vasilescu Emilian Sabin; Asmarandi Alina Ioana; Serban Alin Alexandru; Militaru Ramona Alexandra; Iancu George Andrei; Palade Tudor Valentin; Radu Angelica Daniela; Ghita Andrada Elena; Marin Mihai; Josceanu Irina; Costache Alexandru Andrei; Garofil George; Chitei Cristian; Varasteanu Ion Viorel; Mihai Anca Irina.

Mentionam ca acestia sunt doar o parte dintre cei care beneficiau de "banul public" cheltuit cu grija, ani de zile, sub conducerea Marioarei Georgeta Terciu (director general adjunct la nivelul anului 2014 venita prin detasare cu un salariu de 4277 - aproape dublu fata de un director de la acea vreme, acum director general plin) detasata de Robert Negoita sa "eficientizeze activitatea", impreuna cu Elena Marculescu (detasata si ea ca director resurse umane cu acelasi salariu de 4277 lei, intre timp retrasa in Primarie, la inceputul lui 2018), scriu membrii de sindicat care au protestat pe aceasta cale.

"Pentru a observa discrepantele de salarii dintre fictivii lui Negoita detasati in DGASPC3 si angajatii normali ai institutiei, va incurajam sa solicitati un stat de personal din data de 02.06.2014 - aprobat de Mihaela Ungureanu - detasata si aceasta de RN pe 25.11.2013, tot pentru eficientizare, pentru un an de zile, ca director general - precum si state de personal pentru anii 2015, 2016, 2017. Precizam ca presa se poate informa despre angajatii fictivi direct de la conducerea DGASPC3 si primar astazi, 14.03 la ora 15.30 in Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14 (in spatele pietei Minis), unde va avea loc sedinta cu toti sefii institutiei.", mai mentioneaza sindicalistii.