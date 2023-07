China dezvăluie armele "Neurostrike" care pot "ataca și controla creierele" de la mii de kilometri distanță

China a declarat că a dezvoltat o nouă armă sofisticată cu energie directă, capabilă să "perturbe funcțiile cerebrale și să influențeze liderii guvernamentali sau populații întregi".

Potrivit Washington Times, un raport de 12 pagini publicat de China arată că noile "arme neurostrike" vor permite regimului comunist chinez să devină cea mai dominantă superputere din lume: "Armata Populară de Eliberare a Chinei dezvoltă arme de înaltă tehnologie concepute pentru a perturba funcțiile cerebrale și a influența liderii guvernamentali sau populații întregi, potrivit unui raport realizat de trei analiști de informații din surse deschise. Armele pot fi folosite pentru a ataca sau controla direct creierul folosind microunde sau alte arme cu energie dirijată în arme de mână sau arme mai mari care trag cu raze electromagnetice, adăugând că pericolul armelor chinezești de război cerebral înainte sau în timpul unui conflict nu mai este teoretic."

Raportul înseamnă că, probabil, chinezii țintesc deja anumiți lideri mondiali din Occident cu arme neurostrike și, de asemenea, vizează largi pături ale populației cu sisteme de control al minții. Raportul se intitulează "Enumerarea, direcționarea și prăbușirea programului de neurostrike al Partidului Comunist Chinez" și dovedește că chinezii "s-au impus ca lideri mondiali în dezvoltarea armelor neurostrike": "Fără ca mulți să știe, Partidul Comunist Chinez (PCC) și Armata Populară de Eliberare (APL) s-au impus ca lideri mondiali în dezvoltarea armelor neurostrike", se arată în raportul de 12 pagini, "Enumerating, Targeting and Collapsing the Chinese Communist Party's Neurostrike Program". The Washington Times a obținut o copie a studiului.

Departamentul de Comerț al SUA a impus în decembrie 2021 sancțiuni împotriva Academiei de Științe Medicale Militare din China și a 11 entități conexe despre care departamentul a spus că folosesc "procese de biotehnologie pentru a sprijini utilizările și utilizatorii finali militari chinezi, inclusiv presupusele arme de control al creierului". Realizarea faptului că China deține astfel de arme ar trebui să ne alarmeze profund pe toți. Dar ar putea fi, de asemenea, posibil ca chinezii sau altcineva să folosească deja astfel de arme?

În ultimii ani, personalul diplomatic american a avut din nou și din nou "probleme neurologice" grave, iar în momentul de față principala teorie este că aceștia sunt atacați de arme electromagnetice... La sfârșitul anului 2016, la un an după ce guvernul Statelor Unite a restabilit legăturile diplomatice cu Cuba, personalul de la ambasada SUA din Havana a început să raporteze boli neobișnuite. Simptomele includeau "presiune sau vibrații la nivelul capului, amețeli, urmate în unele cazuri de tinitus, probleme de vedere, vertij și dificultăți cognitive". Simptomele erau uneori precedate de un zgomot puternic și de durere.

De atunci, personalul diplomatic american și familiile acestora au raportat cel puțin două sute de cazuri de ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de "sindromul Havana", cu "atacuri" raportate în Austria, Australia, Columbia, Georgia, Kârgâzstan, Polonia, Rusia, Serbia, Taiwan și Uzbekistan. Unii dintre cei afectați au avut doar simptome de scurtă durată, în timp ce alții au raportat probleme neurologice grave care au avut impact asupra muncii, somnului și vieții de zi cu zi. Sindromul a fost atribuit în diverse moduri greierilor tropicali, virusului Zika și chiar "isteriei în masă", dar, deoarece angajații guvernului SUA au fost majoritatea celor care au raportat simptome, principala teorie este că este cauzat de un atac clandestin cu o armă electromagnetică.

Armele neurostrike au devenit foarte importante pentru chinezi. De fapt, acest nou raport de 12 pagini care tocmai a fost publicat spune că China consideră că astfel de arme sunt "o componentă centrală a strategiei sale de război asimetric împotriva Statelor Unite"... Studiul a fost redactat de Ryan Clarke, cercetător senior la Institutul Est-Asiatic al Universității Naționale din Singapore; Xiaoxu Sean Lin, fost microbiolog al armatei, în prezent la Feitan College; și L.J. Eads, fost ofițer de informații al Forțelor Aeriene și actual specialist în inteligență artificială pentru comunitatea de informații din SUA. Cei trei autori scriu că liderii Chinei "consideră că neurostrike și războiul psihologic reprezintă o componentă centrală a strategiei sale de război asimetric împotriva Statelor Unite și a aliaților săi din Indo-Pacific".