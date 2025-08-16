Alertă diplomatică: Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska

Alertă diplomatică în UE după summit-ul SUA - Rusia privind pacea din Ucraina. Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska, a relatat o sursă TASS. Totul după ce presa a relatat că Putin și Trump ar fi convenit schimburi de teritorii privind Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat după o întrevedere cu Vladimir Putin în Alaska că discuțiile au fost „extrem de productive", cu numeroase puncte de acord, și că va informa liderii NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre progresele făcute. Președintele american Donald Trump a afirmat, la finalul unei întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin desfășurate în Alaska, că cele două părți au făcut „progrese semnificative" în cadrul discuțiilor, chiar dacă nu s-a ajuns încă la un acord final, scrie Mediafax.

„Nu există un acord până nu există un acord. Dar avem o șansă foarte bună să ajungem acolo", a spus Trump. Liderul american a anunțat că intenționează să contacteze în scurt timp conducerea NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a le comunica detalii despre întrevedere. Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Trump vorbeşte în prezent la telefon cu liderii NATO, a mai declarat Leavittl.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Trump i-a informat pe Zelenski şi pe liderii europeni despre întâlnirea cu Putin. Convorbirea, la care au mai participat preşedintele Comisiei Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, a durat „puţin peste o oră", a anunţat sursa menţionată. Avionul Air Force One al lui Donald Trump a revenit la Washington, din Alaska, unde s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin.