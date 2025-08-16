Ministrul Dragoș Pîslaru are casă la Bruxells dar a decontat zeci de mii de euro din bani publici cu cazarea

Ministrul Dezvoltării, Dragoș Pîslaru, s-a plimbat de zeci de mii de euro în 2025. Deși premierul Ilie Bolojan a declarat că interzice sau reduce deplasările pe bani publici, Pîslaru nu a avut de ales și a plecat de mai multe ori la Bruxelles. România și-a renegociat recent PNRR. Ce e interesant însă e că din miile de euro cheltuite pe deplasări in acest an, jumătate din bani au mers spre cazare, deși Pîslaru are o casă în Bruxelles.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că "deplasările domnului ministru Dragoș Pîslaru la Bruxelles au vizat prioritățile aferente implementării politicii de coeziune în perioada 2021-2027, precum și elementele de interes strategic pentru România din perspectiva evoluției Politicii de Coeziune în contextul Noului Cadru Financiar Multianual (CFM) 2028-2034, dar și cea de-a doua revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea optimizării absorbției fondurilor europene și îmbunătățirii eficienței implementării, precum și a finalizării rapide a negocierilor informale.".

Dragoș Pîslaru a declarat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va implementa un sistem de monitorizare transparentă a proiectelor PNRR, pentru a asigura vizibilitate clară asupra stadiului de implementare. Potrivit acestuia, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de bord" care va permite prioritizarea proiectelor și transformarea PNRR într-o „poveste de succes" până în august 2026.

Pîslaru a precizat că ordonanța de urgență aflată în primă lectură stabilește măsuri pentru proiectele care nu mai vor fi finanțate în PNRR, având în vedere că valoarea contractelor semnate depășește resursele disponibile: „Pe un PNRR de 28,5 miliarde de euro, s-au pus contracte de 47,4 miliarde de euro. Este ca și cum am pregăti zece feluri de mâncare în același timp și nu am termina niciunul".

„Pentru proiectele care sunt între 0 și 30% ca progres fizic, aceste proiecte sunt într-un stadiu incipient care aduce riscuri majore ca ele să mai poată fi finalizate și avem și problema aceasta de constrângeri bugetare. Aceste proiecte ar urma să fie suspendate. Deci asta înseamnă că nu se renunță la ele, dar se suspendă pentru că acum ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare și pe care trebuie să vedem cum alocăm banii puțini pe care le avem în 2025 și 2026".

Ministrul a explicat că proiectele aflate între 0 și 30% progres fizic vor fi suspendate temporar, pentru a concentra resursele pe cele mai avansate, cu șantiere deschise și lucrări în derulare Proiectele peste 30% progres vor fi prioritare și vor primi finanțare suplimentară pentru finalizare, Pîslaru subliniind că ordonanța urmărește „să pună ordine" și să genereze rezultate concrete, iar studiile și proiectele în stadiu incipient vor putea fi continuate ulterior prin alte surse europene.