Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie URSS: "Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă"
Postat la: 15.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi preşedintele american Donald Trump. El purta un pulover pe care scria mare, la mijloc, „CCCP", acronimul chirilic pentru „URSS".
Serghei Lavrov a vorbit scurt cu reporterii la sosirea sa în Alaska, asigurându-i că Rusia îi va prezenta preşedintelui american Donald Trump o „poziţie clară şi inteligibilă".
„Noi nu facem niciodată planuri în avans. Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă. O vom prezenta", a declarat ministrul rus de externe.
El a continuat: „S-au realizat deja multe în timpul vizitelor trimisului special al preşedintelui SUA, Witkoff. Sper că mâine (el se află încă joi în Alaska - n.r.), vom continua această conversaţie utilă".
În Alaska, fost teritoriu rus vândut americanilor în 1867, nu toată lumea este mulţumită de vizita preşedintelui rus. Joi, câteva zeci de manifestanţi s-au opus vizitei sale, afişând pancarte pe care scria „Putin criminal de război".
„Este o ruşine ca preşedintele nostru să îl invite (...). Ţara noastră ar trebui să apere pacea", a spus unul dintre ei. „Ar trebui să fie oprit, dar iată că este bine primit şi, pe deasupra, într-o bază militară! Este şocant", a spus un alt american.
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora locală 11:00 (22:00, ora României), a anunţat Casa Albă, şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, potrivit Kremlinului.
După tete-a-tete-ul dintre Putin şi Trump, negocierile între delegaţii se vor desfăşura în format 5 la 5.
Din delegaţia rusă fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov, asistentul preşedintelui, Iuri Uşakov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanţelor Anton Siluanov şi reprezentantul special al preşedintelui pentru cooperarea investiţională şi economică cu ţările străine Kirill Dmitriev, a anunţat joi Kremlinul.
Joi, consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov a salutat locul de desfăşurare al discuţiilor. El a precizat că în apropierea bazei militare unde sunt programate discuţiile există un cimitir memorial în care sunt înmormântaţi nouă piloţi sovietici, precum şi doi militari şi doi civili. Toţi aceştia au murit în perioada 1942-1945, în timpul transferului de aeronave din SUA în URSS. Potrivit lui Uşakov, locul de întâlnire are o semnificaţie istorică deosebită, deoarece aminteşte de fraternitatea în luptă a popoarelor celor două ţări. El a subliniat că acesta dobândeşte un simbolism suplimentar în anul celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Germaniei naziste şi a Japoniei militariste.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Putin pregătește un test cu racheta cu capacitate nucleară Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător"
Vladimir Putin se pregatește sa testeze o noua racheta de croaziera cu capacitate nucleara inainte de intalnirea sa cu D ...
-
Rușii și americanii discută pentru o Palestină în Ucraina
Rusia și SUA discuta controlul Moscovei asupra teritoriilor pierdute de Ucraina, dupa modelul Cisiordaniei, parte a Pale ...
-
Ce teritorii ar urma să schimbe Rusia cu Ucraina după Summitul Trump-Putin din Alaska
Donald Trump a anuntat ca discutiile sale cu Vladimir Putin de pe 15 august din Alaska, pentru a rezolva razboiul din Uc ...
-
Viktor Orban proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump. Ce le reproșează europenilor
Viktor Orbán a declarat ca Rusia a caștigat razboiul din Ucraina, in timp ce ucrainenii l-au pierdut, și a critic ...
-
Liderii Europei, scrisoare comună către Donald Trump: Viktor Orban a refuzat să semneze documentul
Liderii Uniunii Europene au emis marți dimineața o declarație prin care fac apel la președintele SUA, Donald Trump, sa a ...
-
Trump declară stare de urgență în Washington DC și anunță trimiterea Gărzii Naționale: "Orașul a fost cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge"
Președintele american Donald Trump anunța, intr-o conferința de presa, ca va trimite Garda Naționala in Washington DC, p ...
-
Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise
Federația Rusa a continuat dezvoltarea de rachete nucleare de raza mica și intermediara in timpul moratoriului semnat de ...
-
Taman Rusia denunță planul Israelului de ocupare a orașului Gaza: Catastrofă umanitară în față
Rusia a condamnat sambata planul Israelului de a prelua controlul asupra orasului Gaza, afirmand ca o astfel de miscare ...
-
Semnificația istorică a locului ales de Trump pentru întâlnirea cu Putin: Afacerea a fost intermediată de un român
Donald Trump a stabilit marea intalnire cu Vladimir Putin pe data 15 august, in Alaska. Deși pare un loc ciudat, decizia ...
-
Vladimir Putin si cu Donald Trump și-au împărtit deja Ucraina dezvaluie Wall Street Journal
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este pregatit sa negocieze dur cu Donald Trump și va merge cu cereri maxim ...
-
Donald Trump manipuleaza si piata aurului după cea bursiera si criptomonede: Prețul a explodat la un maxim istoric după ultima decizie a presedintelui SUA
Prețul aurului a crescut semnificativ dupa ce președintele american Donald Trump a decis sa impuna tarife vamale de 39% ...
-
Turcia face un joc extrem de periculos, în timp ce Trump amenință cu sancțiuni privind comerțul cu Rusia
Ankara incearca sa evite amenințarea președintelui Donald Trump cu sancțiuni impotriva țarilor care fac comerț cu Rusia. ...
-
Rusia se implică în conflictul care ar putea aprinde butoiul cu pulbere din Balcani: Este în joc existența Bosniei și Herțegovinei
Federația Rusa a reacționat la demiterea lui Milorad Dodik din funcția de președinte al Republicii Srpska afirmand ca ve ...
-
Moscow Times: Rachetele nucleare rusești sunt direcționate spre Europa
Rusia rupe tacerea și intoarce rachetele spre Europa. Kremlinul renunța oficial la moratoriul privind desfașurarea rache ...
-
Cum încet, încet administrația Trump ia o turnură orwelliană ANALIZĂ CNN
La prima vedere, ordinul executiv semnat de președintele Donald Trump in luna martie parea un apel solemn la protejarea ...
-
Donald Trump dezvăluie cifrele reale ale soldaților pierduți de la începutul anului de Rusia și Ucraina
Donald Trump a declarat vineri ca, potrivit datelor americane, Rusia a pierdut de la inceputul anului peste 112.000 de s ...
-
Vladimir Putin a anunțat intrarea în serviciu celei mai noi rachete hipersonice pe care Kremlinul o deține
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a anunțat vineri ca Rusia a lansat producția celei mai noi rachete hipersonice ale ...
-
Situația devine tensionată: Donald Trump trimite două submarine nucleare în apropierea Rusiei, după amenințările lui Medvedev
Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat armatei SUA sa pozitioneze doua submarine nucleare in a ...
-
Efectul Trump: Cum a redresat "din vorbe" presedintele SUA economia în trimestrul doi din 2025 in urma negocierilor si jocurilor pe bursa de capital
Economia SUA a crescut intr-un ritm anual de 3% in trimestrul doi din 2025, o surpriza dupa declinul de 0,5% din primele ...
-
Trump a anunțat că ultimatumul de 50 de zile acordat Rusiei a fost redus. Kremlinul răspunde: Am luat notă și operațiunea militară continuă
Kremlinul a anuntat marti ca "a luat nota" de declaratia presedintelui american Donald Trump potrivit caruia ultimatumul ...
-
Leapșa de la Ursula: Europa i-a făcut o mare promisiune lui Donald Trump, dar cele 600 de miliarde există doar pe hârtie
Uniunea Europeana a admis ca nu are capacitatea de a onora promisiunea de a investi 600 de miliarde de dolari in economi ...
-
Donald si Ursula în serialul "Tăvălugul tarifar", sezonul 3: SUA au ieșit victorioase în în războiul comercial, zice Trump. Von der Leyen spune ca ea a câștigat!
În timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește despre „cel mai bun acord posibil" d ...
-
Elon Musk, acuzat că a oprit Starlink în timpul unui moment crucial al ofensivei Ucrainei
În timpul unui moment crucial al ofensivei Ucrainei pentru recucerirea teritoriului ocupat de Rusia, la sfarsitul ...
-
Donald Trump pare că joacă la pariuri acordul comercial cu UE: Șansele sunt la '50-50'
Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca probabilitatea ca SUA sa incheie un acord comercial cu Uniunea Eu ...
-
Discuții despre comerț, schimbări climatice și război - Europa și China organizează un summit restrâns
Liderii europeni s-au intalnit joi la Beijing cu inalți oficiali chinezi pentru a discuta despre comerț, schimbarile cli ...
-
Șefa Băncii Centrale Europene cere din nou urgentarea adoptării euro digital și a uniunii depozitelor și investițiilor
Banca Centrala Europeana - BCE a luat joi decizia de a pastra dobanda monetara la nivelul existent, dupa mai bine de un ...
-
Scandalul Trump - Obama ia amploare: Apar acuzații de trădare din partea actualului lider de la Casa Albă
Președintele american, Donald Trump a lansat marți noi acuzații la adresa lui Barack Obama, susținand ca acesta ar fi co ...
-
Regimul Trump prăbușeste turismul si izolează America. Taxă suplimentară de cel puțin 250 de dolari pentru vizitele în SUA. Plata va fi solicitată la momentul eliberării vizelor
Vizitatorilor straini ai SUA le va trebui sa plateasca o noua „taxa de integritate a vizei" de cel puțin 250 de do ...
-
Vin miliarde de dolari dinspre SUA spre Europa. Investitorii americani au cumpărat într-o lună obligaţiuni de aproape 100 de miliarde de euro
Datoria suverana a zonei euro a atras aproape 100 de miliarde de euro din partea investitorilor straini in luna mai, cee ...
-
Donald Trump se laudă că a "eliberat" Siria. Giganții din SUA se bat acum pe resursele energetice ale țării
Companiile americane Baker Hughes, Hunt Energy si Argent LNG vor elabora un masterplan pentru redresarea sectorului ener ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu