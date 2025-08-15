Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie URSS: "Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă"

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi preşedintele american Donald Trump. El purta un pulover pe care scria mare, la mijloc, „CCCP", acronimul chirilic pentru „URSS".

Serghei Lavrov a vorbit scurt cu reporterii la sosirea sa în Alaska, asigurându-i că Rusia îi va prezenta preşedintelui american Donald Trump o „poziţie clară şi inteligibilă".

„Noi nu facem niciodată planuri în avans. Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă. O vom prezenta", a declarat ministrul rus de externe.

El a continuat: „S-au realizat deja multe în timpul vizitelor trimisului special al preşedintelui SUA, Witkoff. Sper că mâine (el se află încă joi în Alaska - n.r.), vom continua această conversaţie utilă".

În Alaska, fost teritoriu rus vândut americanilor în 1867, nu toată lumea este mulţumită de vizita preşedintelui rus. Joi, câteva zeci de manifestanţi s-au opus vizitei sale, afişând pancarte pe care scria „Putin criminal de război".

„Este o ruşine ca preşedintele nostru să îl invite (...). Ţara noastră ar trebui să apere pacea", a spus unul dintre ei. „Ar trebui să fie oprit, dar iată că este bine primit şi, pe deasupra, într-o bază militară! Este şocant", a spus un alt american.

Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora locală 11:00 (22:00, ora României), a anunţat Casa Albă, şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, potrivit Kremlinului.

După tete-a-tete-ul dintre Putin şi Trump, negocierile între delegaţii se vor desfăşura în format 5 la 5.

Din delegaţia rusă fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov, asistentul preşedintelui, Iuri Uşakov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanţelor Anton Siluanov şi reprezentantul special al preşedintelui pentru cooperarea investiţională şi economică cu ţările străine Kirill Dmitriev, a anunţat joi Kremlinul.

Joi, consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov a salutat locul de desfăşurare al discuţiilor. El a precizat că în apropierea bazei militare unde sunt programate discuţiile există un cimitir memorial în care sunt înmormântaţi nouă piloţi sovietici, precum şi doi militari şi doi civili. Toţi aceştia au murit în perioada 1942-1945, în timpul transferului de aeronave din SUA în URSS. Potrivit lui Uşakov, locul de întâlnire are o semnificaţie istorică deosebită, deoarece aminteşte de fraternitatea în luptă a popoarelor celor două ţări. El a subliniat că acesta dobândeşte un simbolism suplimentar în anul celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Germaniei naziste şi a Japoniei militariste.