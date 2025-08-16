Descoperire neașteptată la Ierusalim: Obiect misterios legat de o profeție biblică a lui Iisus Hristos
16.08.2025
Iisus Hristos a prezis căderea Templului în Evanghelii, spunând că nu va rămâne piatră pe piatră. Aceste pasaje, găsite în Matei, Marcu și Luca, sunt văzute ca prevestind distrugerea Templului de către romani în anul 70 d.Hr. Acum, o descoperire neașteptată a fost făcută la Ierusalim: o monedă misterioasă legată de profeția lui Iisus, prezentată în Biblie.
Arheologii au descoperit în Ierusalim o monedă veche de 2.000 de ani, care a fost bătută cu puțin timp înainte de distrugerea celui de-al Doilea Templu, un eveniment prezis de Iisus în Biblie, potrivit Daily Mail.
Moneda de bronz datează între anii 69 și 70 d.Hr., la doar câteva decenii după ce Iisus a fost răstignit, și a fost făcută de rebelii evrei în timpul celui de-al patrulea an al Marii Revolte împotriva romanilor.
Revolta, cunoscută și sub numele de Primul Război Iudeo-Roman, a fost o răscoală majoră a populației evreiești împotriva stăpânirii romane din Iudeea, care a avut loc între anii 66 și 73 d.Hr. Deoarece moneda a fost bătută chiar înainte de distrugerea Templului, provine exact din perioada în care Ierusalimul era asediat.
Iisus a prezis căderea Templului în Evanghelii, spunând că nu va rămâne piatră pe piatră. Aceste pasaje, găsite în Matei, Marcu și Luca, sunt văzute ca prevestind distrugerea Templului de către romani în anul 70 d.Hr. Moneda în sine poartă un simbolism puternic, aversul având o inscripție în alfabetul ebraic antic: „Pentru Răscumpărarea Sionului", exprimând speranța rebelilor în ultimele luni ale revoltei.
Pe revers se află un lulav, o frunză de palmier folosită în festivalul Sukkot, însoțită de doi etrogi, fructul de citron folosit și el în ritual. Festivalul Sukkot comemorează cei 40 de ani de rătăcire ai israeliților în deșert după Exodul din Egipt.
Arheologii au remarcat: „De asemenea, este posibil ca reprezentările ritualului "Cele Patru Specii" înfățișate pe monedă să fi fost menite să evoce în rândul rebelilor un sentiment de răscumpărare și anticiparea unui miracol sperat și a unor vremuri mai fericite."
Marea Revoltă a avut loc în Iudeea, declanșată de tensiuni religioase, impozite mari și opresiune politică sub stăpânirea romană. Rebelii evrei au obținut inițial victorii, dar au fost în cele din urmă copleșiți de legiunile romane. S-a încheiat în anul 73 d.Hr. odată cu căderea Masadei, lăsând zeci de mii de morți și mulți alții înrobiți sau exilați.
Al Doilea Templu a fost distrus de romani ca pedeapsă pentru revolta evreiască și pentru a elimina simbolul central al cultului și rezistenței evreiești, plasând bătutul monedei în lunile tensionate de dinaintea acestui eveniment crucial.
Moneda a fost găsită în apropierea colțului de sud-vest al Muntelui Templului în timpul săpăturilor conduse de Autoritatea Israeliană pentru Antichități (IAA). Yanniv David Levy, cercetător și curator în departamentul de monede al IAA, a declarat: „Moneda este realizată din bronz, iar starea sa de conservare este destul de bună.
Pe dos, puteți vedea un model de pocal, iar în jurul său se află o inscripție în alfabetul ebraic antic: „LeGe'ulat Zion", „Pentru Răscumpărarea Sionului". Moneda a fost găsită la o fortificație monumentală descoperită de echipă anul trecut. Creat prin exploatare extinsă în cariere, șanțul de apărare a format un canal masiv care separă Cetatea lui David de Muntele Templului și zona Ofel.
„Nu se știe când a fost săpat inițial șanțul de apărare, dar dovezile sugerează că a fost folosit în secolele în care Ierusalimul era capitala Regatului Iuda, acum aproape 3.000 de ani, începând cu regele Iosia", a anunțat IAA.
„În acei ani, șanțul de apărare separa partea rezidențială sudică a orașului de Acropola conducătoare din nord; orașul superior, unde se aflau palatul și templul." IAA a explicat că crearea șanțului de apărare a fost o întreprindere masivă, monumentală, concepută pentru a remodela peisajul natural și a demonstra puterea conducătorilor Ierusalimului oricui intra în oraș. Potrivit cercetătorilor, proiectul a necesitat abilități inginerești avansate și resurse substanțiale, evidențiind puterea și autoritatea liderilor orașului. Șanțul de apărare în sine are o adâncime de cel puțin 9 metri și o lățime de nu mai puțin de 30 de metri.
