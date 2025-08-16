Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte"
Postat la: 16.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Nimeni nu știe cu adevărat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor după conferința de presă comună.
Însă, discuțiile cu ușile închise au fost în cele din urmă caracterizate pozitiv de ambii lideri, chiar dacă nu s-a ajuns la un acord crucial pentru încheierea războiului din Ucraina.
CNN a sintetizat principalele declarații din conferința de presă comună:
Ruperea tradiției: Putin și-a început discursul recunoscând că relațiile dintre SUA și Rusia au suferit în ultimii ani. De obicei, când un președinte american găzduiește un omolog străin, conferința de presă comună începe cu discursul liderului american, urmat de cel al oaspetelui său.
Progrese în încheierea unui acord: Trump a declarat că el și Putin „au făcut unele progrese" și „progrese importante" în cadrul întâlnirii bilaterale. Totuși, a adăugat el, „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord".
Putin a afirmat că, pentru ca războiul din Ucraina să ia sfârșit, trebuie eliminate „cauzele principale" ale acestuia. De asemenea, liderul rus le-a cerut liderilor ucraineni și europeni să nu interfereze cu „progresele în curs".
Evaluare pozitivă: Negocierile dintre Putin și Trump s-au desfășurat într-o „atmosferă respectuoasă, constructivă și de respect reciproc", a afirmat Putin. Trump a declarat că au avut „o întâlnire extrem de productivă și că s-a convenit asupra multor puncte".
Alte subiecte menționate: Putin a declarat că este de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată. El a afirmat, de asemenea, la un moment dat, că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă Trump ar fi fost președinte în 2022 - o teză repetată adesea de Trump însuși.
Ce urmează: Trump a declarat că are de efectuat diverse apeluri telefonice după summit, printre care unele către NATO, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți oficiali competenți.
