Naomi Campbell a făcut spectacol într-un club de pe litoral. Modelul a mixat pentru prima dată în România
Postat la: 16.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Naomi Campbell a fost invită să-și arăta talentul de DJ într-un club de fițe de pe litoral. Mii de tineri s-au înghesuit să o vadă pe cea care a urcat pe podium pentru cele mai mari case de modă din lume.
De Sfânta Maria, mii de tineri au dansat și s-au distrat pe litoral. Vedeta serii a fost celebrul model, Naomi Campbell (55 de ani), care de ceva vreme a dat modelingul pe noua sa pasiune: DJ-ingul. Aceasta a venit special de la Londra pentru a-și arăta talentul la Mamaia.
„Sunt foarte fericită să fiu aici în România. A fost o noapte grozavă și aveți o țară foarte frumoasă. Nu este prima dată când am venit în România. Nu mai stau, din păcate trebuie să mă întorc la bebelușul meu.", a spus Naomi Campbell, pentru PRO TV. La finalul programului, Campbel, înconjurată de agenți de pază, a urcat într-o mașină cu geamuri fumurii, și a plecat la hotelul de lux unde a fost cazată.
De ceva vreme, modelul și-a descoperit pasiunea pentru muzica electronică și își dorește să mixeze pe cele mai mi scene alături de DJ celebri. Naomi Campbell este unul dintre cele mai cunoscute fotomodele din lume. În cariera sa a defilat pentru cele mai mari case de modă precum Versace sau Dolce & Gabbana.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Caz șocant. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia obeză a căzut peste el și nu s-a putut ridica
Caz absolut șocant in Portugalia. Un barbat in varsta de 59 de ani a murit asfixiat, dupa ce sotia sa obeza s-a impiedic ...
-
Tărâmul ascuns al lumii: Locurile unde natura sfidează logica
Exista colțuri ale Pamantului unde realitatea pare sa se rupa din tipare, unde legile fizicii par suspendate și unde fie ...
-
În 1970 turistii occidentali veneau la Mamaia pentru că era mai frumos decât la Mediterana
În anii '70, Mamaia nu era doar o stațiune romaneasca - era destinația de vis a intregii Europe de Est. Hotelurile ...
-
FOTO fabulos cu inelul de nunta de milioane de euro al Georginei Rodriguez pe care i l-a facut cadou Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo și-a cerut iubita in casatorie. Așa cum era de așteptat inelul este unul cu totul special, avand un di ...
-
Primele semne ale demenței. Cât e de grav că nu-ți găsești cuvintele sau că uiți unde sunt cheile
Te aștepți ca primele semne ale demenței sa fie pierderea memoriei, insa nu este tot timpul așa. Uneori, demența nu are ...
-
Pisicile reduc riscul de infarct și AVC la oameni - Cum te poate ajuta pisica să trăiești mai mult. Știința îți va schimba modul în care privești animalele de companie
Dupa o zi lunga și stresanta, nimic nu este mai reconfortant decat sa te relaxezi pe canapea cu pisica torcand in poala. ...
-
O femeie vrea să facă un copil cu soțul mort într-un accident. Familia victimei se opune in fata judecatorilor
O femeie din Iași iși cere in instanța dreptul de a fi mama dupa ce apelase la fertilizare „in vitro". Cu o saptam ...
-
Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite bucătarul
Pentru prima data, Antena 1 obține o victorie in instanța impotriva unuia dintre foștii sai jurați de la „Chefi la ...
-
Tatăl brutal al lui Vladimir Putin i-a scos ochiul mamei sale cu o furcă „într-un acces de furie", potrivit unei noi biografii
O noua lucrare biografica despre Vladimir Putin scoate la iveala detalii tulburatoare din trecutul familial al președint ...
-
Cercetătorii au transformat iaurtul în hidrogel injectabil care ajută la repararea țesuturilor. Va fi cel mai bun cicatrizant inventat vreodata
Cercetatorii de la Universitatea Columbia au creat un hidrogel injectabil revoluționar, inspirat din... iaurt. Nu produs ...
-
Poezie în ADN. Un vers a fost codificat într-o „bacterie nemuritoare"
Un poet canadian și o inginera americana au reușit sa integreze poezie intr-unul dintre cele mai rezistente organisme cu ...
-
Au apărut picăturile de ochi care pot regenera ochii și rezolvă problema vederii la apropiere
Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat primele picatura pentru ochi pe baza de a ...
-
Prima națiune guvernată complet de AI: Insula unde Churchill și Mandela conduc viitorul
Într-un proiect revoluționar, startup-ul londonez Sensay a anunțat inființarea Sensay Island, prima națiune din lu ...
-
Primul studiu din lume despre reacția câinilor la vocea stăpânilor. Ce au descoperit oamenii de știință în creierul animalelor de companie când le vorbești
Oamenii și cainii traiesc impreuna de mii de ani, iar legatura lor este speciala, uneori inexplicabila. Însa, un s ...
-
Gata, a apărut pastila zilnică pentru slăbit: voluntarii care au realizat testul au pierdut peste 12% din greutatea corporală
O pastila zilnica pentru pierderea in greutate s-a dovedit ca ajuta pacientii sa piarda aproximativ 12% din greutatea co ...
-
După Parazitii și trupa Vama se retrage de la UNTOLD. "Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă"
Doua trupe romanești au anunțat vineri, 8 august, ca nu vor mai concerta la festivalul UNTOLD, care se desfașoara zilele ...
-
Decizie radicală luată de trupa Paraziții: Suspendă toate aparițiile live - Nu vor cânta nici la UNTOLD
Trupa Parazitii, prin vocea lui Cheloo, au anunțat pe rețelele de socializare ca "din motive independente de ei" nu vor ...
-
Boala misterioasă care acaparează galopant lumea, demistificată: Genetica schimbă tot ce știam despre oboseala cronică
O descoperire genetica uriașa zguduie lumea medicala: cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh au identificat opt ...
-
Imbatranesti ca la concurs prin obiceiuri zilnice care cresc, în tăcere, nivelul de cortizol, hormonul stresului. Plus ca si ingrasă excesiv
Cortizolul este cunoscut ca fiind un hormon steroid care este adesea numit „hormonul stresului" și este produs de ...
-
Tunelul secret al vedetelor din Los Angeles: o legendă urbană confirmată, în sfârșit, după decenii de zvonuri
Într-un oraș care iși vinde misterele la metru patrat, legenda unui tunel ascuns intre hotelul Chateau Marmont și ...
-
De ce trebuie sa fii atent daca ai transpirație excesivă: Ce alte simptome mai au doua boli grave legate de sudoarea masiva
Mulți ignora transpiratia excesiva ani la rand, crezand ca „așa e normal". Iata ce este de fapt hiperhidroza, cum ...
-
Stresul termic: ce se întâmplă în corp când temperaturile cresc si cum sa le combati cu dieta mediteraneeana
Dieta mediteraneeana vara este stilul alimentar ideal in zilele calde și foarte calde și este soluția ideala in perioade ...
-
Un doctor de la Harvard dezvăluie trei obiecte toxice din dormitor: „Aruncă-le cât mai repede!"
Un medic de la Harvard a atras atenția asupra a trei obiecte toxice care s-ar putea afla in dormitorul tau și pe care ar ...
-
Crește-ți șansele de a trăi mai mult: 14 modalități de a face include mai multă mișcare în viața de zi cu zi fără să mergi la sală
Știm cu toții povestea - exercițiile fizice te ajuta sa te simți mai bine, sa previi bolile și sa traiești mai mult. Dar ...
-
Adevăratul motiv pentru care persoanele bogate și celebre se îmbolnăvesc atât de des de boala Lyme
Cantarețul american Justin Timberlake a anunțat recent ca a fost diagnosticat cu boala Lyme, alaturandu-se unei liste lu ...
-
Mihaela Bilic dezvăluie ce alimente pot fi consumate fără griji, chiar dacă au expirat: „Nu e nicio tragedie". Ea însăși cumpără produse care au depășit termenul de valabilitate
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvaluit ca exista alimente care pot fi consumate fara griji chiar și dupa ce au d ...
-
Mesajul bizar al lui Cheloo din miez de noapte după ce a fost depistat pozitiv la Drugtest si a parcat in curtea Catedralei Neamului
Cheloo de la trupa Paraziții este implicat intr-un scandal mare, dupa ce a parcat mașina in curtea Catedralei Mantuirii ...
-
Care este țara unde oamenii îmbătrânesc mai lent și unde se clasează România în acest top. Care sunt factorii care favorizează îmbătrânirea rapidă
Europenii prezinta cele mai ridicate niveluri de imbatranire sanatoasa dintre cele patru continente analizate, arata un ...
-
Ce dietă strictă are Jennifer Lopez pentru silueta de invidiat. Artista de 56 de ani sfidează orice bazaconii sustin nutritionistii
Jennifer Lopez a declarat in nenumarate randuri ca alimentația joaca un rol esențial in menținerea formei sale impecabil ...
-
De ce nu recomandă medicii consumul de bere pe caniculă. "În combinație cu temperaturile ridicate, poate avea efecte devastatoare"
Relaxarea la terase, in vacanțe sau pe plaja, cu o bere rece sau un cocktail pe canicula nu e recomandata de medici. Obi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu