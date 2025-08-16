Naomi Campbell a făcut spectacol într-un club de pe litoral. Modelul a mixat pentru prima dată în România

Naomi Campbell a fost invită să-și arăta talentul de DJ într-un club de fițe de pe litoral. Mii de tineri s-au înghesuit să o vadă pe cea care a urcat pe podium pentru cele mai mari case de modă din lume.

De Sfânta Maria, mii de tineri au dansat și s-au distrat pe litoral. Vedeta serii a fost celebrul model, Naomi Campbell (55 de ani), care de ceva vreme a dat modelingul pe noua sa pasiune: DJ-ingul. Aceasta a venit special de la Londra pentru a-și arăta talentul la Mamaia.

„Sunt foarte fericită să fiu aici în România. A fost o noapte grozavă și aveți o țară foarte frumoasă. Nu este prima dată când am venit în România. Nu mai stau, din păcate trebuie să mă întorc la bebelușul meu.", a spus Naomi Campbell, pentru PRO TV. La finalul programului, Campbel, înconjurată de agenți de pază, a urcat într-o mașină cu geamuri fumurii, și a plecat la hotelul de lux unde a fost cazată.

De ceva vreme, modelul și-a descoperit pasiunea pentru muzica electronică și își dorește să mixeze pe cele mai mi scene alături de DJ celebri. Naomi Campbell este unul dintre cele mai cunoscute fotomodele din lume. În cariera sa a defilat pentru cele mai mari case de modă precum Versace sau Dolce & Gabbana.