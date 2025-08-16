Avem antrenament la dezastre!
Postat la: 16.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cine nu ar vrea să ne fie finalmente bine împreună? E vară incă și mă bucur ca un copil de toate culorile ei ca și când ceea ce urmează după august o să fie rău. Dar toate anotimpurile din România sunt date nouă așa și nu altfel ca în alte parți, pentru ca noi să ne modelăm sufletul după ele și să fim ceea ce suntem și nu altfel.
Trăim vremuri cu permanente semnale de panică în piața publică iar noi împreună, noi care trăim viața reală a familiilor noastre și a prietenilor pe care-i avem, pare că nu suntem "împreună". Ca mai peste tot în lume, noi ne-am împărțit în două tabere: noi cei luminați și informați care înțelegem totul și voi cei proști care nu înțelegeți nimic.
Din care tabără facem parte eu sau tu sau voi? Din ambele tabere de fapt, pentru că ceea ce credem noi despre noi nu este certificat de toată lumea. Așdar, pare că suntem și deștepți și proști în același timp într-o definire de "împreună". Dar... Dar adevărul nu poate fi văzut decât dacă ne dezbrăcăm de armura aroganței de a spune: "Eu știu, voi nu!". Depre toate în viața reală nu avem cum a ne da cu părerea competent dar despre toate putem avea o opinie cu bun simț.
Ce este de făcut? Vrem să înțelegem ce se întâmplă cu România? Atunci trebuie să ne instruim cu învățătură despre economie și istorie și politică și geografie... și să citim analize competente. Dacă nu avem timp pentru asta sau nu putem învăța căci ne-a pierit deprinderea atunci să apelăm la bunul simț pe care, dacă l-am pierdut, să-l rechemăm spre noi.
Cine crede în Dumnezeu are aceste instrumente să o facă repede. Dar și cine nu crede poate apela la memoria spitiruală care se regăsește în familie, în anii de școală sau faptele bune făcute "împreună". Dar clar ne trebuie o liniștire a tensiunilor din noi, să înlocuim ura cât de repede posibil. Să redevenim ceea ce suntem de fapt... oameni buni la suflet.
Cine poate să îndrepte țara asta? Aici sunt de fapt cele două tabere. Pe de o parte suntem noi toți "împreună" iar pe altă parte sunt politicienii care conduc la propriu această țară în care locuim de fapt împreună cu ei. Cu toții cred că înțelegem acum că este gravă situația financiară a României. Nu cred că mai este cineva care să nu fie lămurit de asta. Oricât de redus ar fi IQ-ul. Nu cred. Sau există dar acolo nu mai funcționează nimic din logica umană.
Prim ministrul al nostru dl. Bolojan are un plan rezultat din multiple consultări cu experți. Așa ne-a zis el și așa ne-a zis și președintele-matematician. Există și un alt plan alternativ? Zic plan și nu sloganuri... plan cu studiu economic și financiar? Există o variantă de plan politic și economic mai viabilă, mai bună pe care să o susținem personal și împreună? Nu există. Nu am văzut. Sunt numai vorbe de tipul: "Jos cu ei că venim noi și veți vedea că o să fie mai bine!".
Clar nu am văzut prezentat un alt plan profesional. Dar îmi convine cel prezentat de primul minstru? Nu, evident că nu. Cui sa-i convină? Ce pot face eu și ce putem face "împreună "? Să transmitem cu toții un semnal către politicieni: "Așa nu mai merge fraților! Acum nu mai este vorba despre voi, e vorba despre noi și țara noastră. Acum ocupați-vă "împreună" numai de salvare. De nimic altceva. De salvare.
Iar noi să ne întoarcem la viața noastră "împreună" și nu divizată. Să ne trăim timpul pe care îl avem cu bucuria fiecărei zile oricât de greu va fi. De ce putem face asta? Pentru că avem ca popor cu un antrenament la dezastre incredibil !
Mike Godoroja
-
Dedesubturile relației Putin-Trump: „E mai mult decât o curtoazie"
Lucrurile sunt clare: cei doi președinți au ajuns la un consens, iar Ucraina și UE trebuie sa stabileasca daca agreeaza ...
-
Putin - Trump - knock-out din prima repriza!
Putin a stiut punctul cel mai slab al delegatiei americane: istoria conflictului. Nu este de mirare care a fost strateg ...
-
Întâlnirea Trump - Putin: S-au pus cartile pe masă!
Peste 100 de ani istoricii vor vedea o stenograma, o inregistrare, un memorandum ceva cu cele 3 ore de discuții. Pana at ...
-
Alaska marilor speranțe înghețate
Aproape 3 ore in loc de 7 așa cum s-a estimat, doua declarații evazive, esopice, sibilinice sau estompate la sfarșitul i ...
-
O invitație la șpagă și evaziune fiscală
Ministerul Finanțelor vehiculeaza un proiect de lege de amnistie fiscala mascata a corporațiilor care practica optimizar ...
-
"Dar noi am furat mai puțin!"
Cand a devenit, oare, Ilie Bolojan virtuosul slujitor public interesat sa opreasca risipirea și jefuirea banului public? ...
-
Cum vede Departamentul de Stat problema anulării alegerilor din România
Raportul pe anul 2024 al Departamentului de Stat al SUA cu privire la drepturile omului in Romania consemneaza in debutu ...
-
Ce vrea Rusia?
a) În UcrainaDemantelarea Ucrainei in actuala forma, transformarea ei intr-un stat marioneta, stat clientelar, sta ...
-
Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!
Voi ați observat ca nicușoriștii au o nevoie patologica de a vorbi despre idolul lor? Antinicușoriștii fac caterinca, se ...
-
Taxele pe salarii să scadă cu 30%. Guvernul să ia bani de la șpăguitori!
Masurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan prin Pachetul 1 de masuri și cele care urmeaza in Pachetul 2, vor b ...
-
Avatarurile inteligenței artificiale
Parte din boții lui Musk produși de xAI sunt facuți dupa chipul și asemanarea creatorului lor, de unde și vorba, cum e t ...
-
Statul contra națiunii. Dedesubtul tentativei de expropriere a asiguraților de la Pilonul 2 de pensii
Daca tot nu va era clar pana acum, atunci lovitura de miliarde lei aplicata de guvern și ASF asiguraților la pensii priv ...
-
Vătaful colonial Bolojan expropriază băștinașii. Jaful de 23 miliarde euro din banii românilor
Scriu la cald despre scelerata manevra a Guvernului Bolojan care vrea sa exproprieze banii deținuți de romani in fonduri ...
-
România care și-a boicotat propriul protocol
Pe 5 august 2025, Ion Iliescu, primul președinte ales dupa Revoluția din 1989 a plecat dintre noi. Funeraliile de stat, ...
-
O SINISTRĂ DEZNĂDEJDE
Îmi cer scuze, de la bun inceput, ca am sa va ocup timpul cu un text desprte mine. Parțial mai mult despre mine de ...
-
Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor
Pe vremea cand Liviu Dragnea a vrut sa modifice la fel regulile privind pensiile private, romanii au ieșit in strada. 17 ...
-
Afaceriștii din jurul lui Bolojan. All inclusive capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea (II)
În ultimii 15-16 ani, perioada care coincide cu era Bolojan de la Primaria Municipiului Oradea și de la Con ...
-
Minciuna că Iliescu, și nu rușii, a reușit salvarea RO de la dezintegrare în 1990, este, culmea, promovată azi de către vechi securiști, unii foști agenți de influență KGB!
Informația ca Ion Iliescu a fost impus ca lider al Romaniei de catre ruși, in 1989 a inceput, in sfarșit, sa circule lib ...
-
Între obligație și considerație, la catafalcul lui Ion Iliescu
Osatura statului roman este cladita pe temelia pusa de Ion Iliescu. Cartea de vizita a Romaniei, credibilitatea și predi ...
-
Cine a ținut dosarele revoluției și mineriadelor
Reziștii se adreseaza la ghișeul greșit. Ei fac impietatea de a organiza o manifestare in aceeași zi cu inmormantarea l ...
-
Un mediocru longeviv, viclean și norocos, care i-a trădat în mod succesiv pe toți cei ce l-au sprijinit, inclusiv pe români ca popor. Dumnezeu să-l ierte!
Titlul de azi l-am redactat și publicat ieri, la puține minute dupa ce am aflat vestea morții lui Ion Iliescu. Așa mi s- ...
-
Ultimul comunist autentic din Romania
A murit ultimul comunist autentic din Romania. Cel care s-a agatat de comunism si s-a uitat dupa lumina Moscovei pana ca ...
-
Șefa CSM știe că o pensie de 3500 de euro e insuficientă, dar refuză să evalueze nocivitatea activității magistraților români din ultimele decenii!
Dupa decizia fatala și incorecta de ucidere a cuplului Ceaușescu, in decembrie 1989, decizie careia noi, romanii, i-am p ...
-
Bolojan și acoliții săi continuă mătrășirea fostei primărițe din Brusturi
Am prezentat pe larg in acest an execuția politica, mediatica și judiciara la care a fost supusa ex-primarița social-dem ...
-
Jaful din Sănătate. Gura păcătosului de la CNAS adevăr grăiește!
Iata de ce a pus Bolojan cass și pe mațe, iata unde se duc banii din asigurari de sanatate storși de guvern de la mamici ...
-
Lupta pentru primăria București se întețește în plină vară! Care sunt mizele extinse și ce situații politice se pot genera?
Anul trecut, in primavara, am acceptat propunerea lui George Simion de a candida, eu, Cozmin Gușa, ca independent susțin ...
-
Administrația von der Leyen nu este un partner de dialog
Dupa o scurta perioada de surpriza totala, in care toata lumea a incercat sa gaseasca partea buna a acordului comercial ...
-
Fondul „Proprietatea 2”
In ultimile saptamani, fostul ambasador, Adrian Zuckermann, parasit de americani in Romania la terminarea mandatului, co ...
-
Marea finanță occidentală a decis. E cu război, cu UE pusă la cheremul economico-militar. Trump pus cu botul pe labe!
De mai bine de 24 de ore, se analizeaza peste tot, nu doar in lumea occidentala, ci și in cealalta lume geopolitica comp ...
-
Prigonirea preotului Mega de către o inchiziție încropită la Oradea
O Biserica inacrita, o Securitate reițita și o Justiție tuta și-au dat mana in republica bolojana de la Oradea in pedeps ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu