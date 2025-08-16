Avem antrenament la dezastre!

Cine nu ar vrea să ne fie finalmente bine împreună? E vară incă și mă bucur ca un copil de toate culorile ei ca și când ceea ce urmează după august o să fie rău. Dar toate anotimpurile din România sunt date nouă așa și nu altfel ca în alte parți, pentru ca noi să ne modelăm sufletul după ele și să fim ceea ce suntem și nu altfel.

Trăim vremuri cu permanente semnale de panică în piața publică iar noi împreună, noi care trăim viața reală a familiilor noastre și a prietenilor pe care-i avem, pare că nu suntem "împreună". Ca mai peste tot în lume, noi ne-am împărțit în două tabere: noi cei luminați și informați care înțelegem totul și voi cei proști care nu înțelegeți nimic.

Din care tabără facem parte eu sau tu sau voi? Din ambele tabere de fapt, pentru că ceea ce credem noi despre noi nu este certificat de toată lumea. Așdar, pare că suntem și deștepți și proști în același timp într-o definire de "împreună". Dar... Dar adevărul nu poate fi văzut decât dacă ne dezbrăcăm de armura aroganței de a spune: "Eu știu, voi nu!". Depre toate în viața reală nu avem cum a ne da cu părerea competent dar despre toate putem avea o opinie cu bun simț.

Ce este de făcut? Vrem să înțelegem ce se întâmplă cu România? Atunci trebuie să ne instruim cu învățătură despre economie și istorie și politică și geografie... și să citim analize competente. Dacă nu avem timp pentru asta sau nu putem învăța căci ne-a pierit deprinderea atunci să apelăm la bunul simț pe care, dacă l-am pierdut, să-l rechemăm spre noi.

Cine crede în Dumnezeu are aceste instrumente să o facă repede. Dar și cine nu crede poate apela la memoria spitiruală care se regăsește în familie, în anii de școală sau faptele bune făcute "împreună". Dar clar ne trebuie o liniștire a tensiunilor din noi, să înlocuim ura cât de repede posibil. Să redevenim ceea ce suntem de fapt... oameni buni la suflet.

Cine poate să îndrepte țara asta? Aici sunt de fapt cele două tabere. Pe de o parte suntem noi toți "împreună" iar pe altă parte sunt politicienii care conduc la propriu această țară în care locuim de fapt împreună cu ei. Cu toții cred că înțelegem acum că este gravă situația financiară a României. Nu cred că mai este cineva care să nu fie lămurit de asta. Oricât de redus ar fi IQ-ul. Nu cred. Sau există dar acolo nu mai funcționează nimic din logica umană.

Prim ministrul al nostru dl. Bolojan are un plan rezultat din multiple consultări cu experți. Așa ne-a zis el și așa ne-a zis și președintele-matematician. Există și un alt plan alternativ? Zic plan și nu sloganuri... plan cu studiu economic și financiar? Există o variantă de plan politic și economic mai viabilă, mai bună pe care să o susținem personal și împreună? Nu există. Nu am văzut. Sunt numai vorbe de tipul: "Jos cu ei că venim noi și veți vedea că o să fie mai bine!".

Clar nu am văzut prezentat un alt plan profesional. Dar îmi convine cel prezentat de primul minstru? Nu, evident că nu. Cui sa-i convină? Ce pot face eu și ce putem face "împreună "? Să transmitem cu toții un semnal către politicieni: "Așa nu mai merge fraților! Acum nu mai este vorba despre voi, e vorba despre noi și țara noastră. Acum ocupați-vă "împreună" numai de salvare. De nimic altceva. De salvare.

Iar noi să ne întoarcem la viața noastră "împreună" și nu divizată. Să ne trăim timpul pe care îl avem cu bucuria fiecărei zile oricât de greu va fi. De ce putem face asta? Pentru că avem ca popor cu un antrenament la dezastre incredibil !

Mike Godoroja