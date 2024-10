Clanul rus din spatele imperiului de criminalitate informatică „Evil Corp" protejat de FSB. Desfășoară atacuri cibernetice distructive în întreaga lume

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni, marți, 1 octombrie împotriva a șapte persoane și două entități asociate cu Evil Corp, un grup de criminalitate informatică cu sediul în Rusia.

Sancțiunile Trezoreriei au coincis cu punerea sub acuzare de către Departamentul de Justiție al SUA a unui membru al Evil Corp, precum și cu măsuri suplimentare din partea Regatului Unit și a Australiei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, Evil Corp este „responsabilă pentru dezvoltarea și distribuirea malware-ului Dridex".

„Evil Corp a folosit malware-ul Dridex pentru a infecta computere și a strânge datele de autentificare de la sute de bănci și alte instituții financiare din peste 40 de țări, ceea ce a dus la pierderi de peste 100 de milioane de dolari din furturi și daune suferite de instituțiile financiare americane și internaționale și de clienții acestora", a adăugat Miller.

Liderul și fondatorul Evil Corp, Maksim Iakubeț, a fost sancționat pentru prima dată de Biroul de control al activelor străine (OFAC) al Trezoreriei în 2019. În același timp, Departamentul de Justiție l-a pus sub acuzare pe Iakubeț și pe un alt membru Evil Corp și a pus o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care să conducă la capturarea și condamnarea lor ulterioară.

În declarația sa, Trezoreria a menționat că Iakubeț și alți membri ai Evil Corp au legături cu politicieni ruși și alte personalități guvernamentale.

Further Evil Corp cyber criminals exposed following NCA investigation, one unmasked as LockBit affiliate, as UK, US and Australia unveil sanctions.



