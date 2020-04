Cosmin Mihaltan, "sageata" lui Orban si Bode in consiliile de administratie ale marilor companii de afaceri. Noul cerc al "baietilor destepti"

In aceste vremuri de criza economica profunda, pricinuita si de criza din sanatate a coronavirusului, constatatam tot mai des ca apare in prim plan un personaj care pana acum s-a dorit a fi in umbra, spre a trage sforile in interesul diverselor grupuri de forta care ruleaza banii grei ai statului. Numele lui Cosmin Mihalțan ne-a reiesit zilele trecute, cand a fost impus pe langa noua organigrama a CN Aeroporturi Bucuresti SA.

Mihaltan, insa, este mai vechi in culisele jocurilor de putere economica, mereu prezent prin ministere, prin consilii de administratie, sau prin cancelariile ministrilor, ocupand pozitii cheie pentru grupurile de interese ilicite ale unei puteri corupte. Mihaltan de pilda este si sef de cabinet al ministrului Transporturilor si Comunicatiilor Lucian Bode, dar isi doreste si functia de presedinte al CA al CNAB. Fiind chestiuni de comunicatii, in care intra si sectorul cibernetic, Mihaltan apare si aici ca expert, fiind bransat la firme din domeniu care sunt favorite in afacerile cu statul.

Nici nu ajunsese bine la putere guvernul Orban ca, in pline discuţii despre vânzarea Telekom, primul ministru - sa nu uitam ca si el a fost ministru al Transporturilor, cunoscator al mersului din ministerul cu pricina si al sefimii de acolo - îşi pune oameni noi în boardul grupului, unul e din Cluj, specializat în securitate cibernetica. Noua putere a trimis din nou în CA un fost director din Romtelecom, care ştie culisele afacerilor grupului. Asa ajunge Mihaltan si in CA al Telekom (fost Romtelecom, unde acelasi personaj era propulsat in domeniu).

Noul guvern a schimbat trei din cei patru re­prezentanţi pe care îi nu­meşte în consiliul de ad­minis­traţie al companiilor din grupul Telekom România - unul dintre cei mai mari furnizori de comunicaţii fixe şi mobile de pe piaţă, cea mai mare surpriză -, un mesaj important către giganţii Deutsche Telekom şi OTE fiind opţiunea noului ministru al Comunicatiilor ca unul dintre oamenii noi să fie un „insider" în afacerile Telekom Ro­mâ­nia - respectiv Bogdan Voicu, fost director de achiziţii în cadrul grupului Telekom până în aprilie 2014. Pe lângă Bogdan Voicu, ceilalţi doi oameni numiţi sunt Cosmin Mihălţan şi Iulian Popa - profesor asociat la Univer­sita­tea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, care are un doctorat în guvernanţă şi securitate în spa­ţiul cibernetic. Popa este specializat în guver­nare digitală şi politici de securitate cibernetică.

In foto de mai sus il puteti vedea pe Mihaltan alaturi de Gheorghe Seculici (fost vice-premier in Guvernul Tariceanu), la CCIA Arad, pe chestiuni de "start-up nation", zona unde iar s-a specializat omul binomului Orban-Bode, specialist si consultant SPA. De unde pana in urma cu cativa ani Mihaltan conseia cum sa pornesti de la zero firme, sau cum sa cumperi firme deja existente si sa le dezvolti, acum a facut un salt direct in marile companii ce-si desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.

Se vede de aici propensiunea lui Mihaltan de a penetra consiliile de adminsitratie din companiile importante. Dar hai sa vedem in cele ce urmeaza ce intoarce la schimb Mihaltan, ce-l face atat de dorit in posturile cheie de catre Ludovic Orban, via ministrul Lucian Bode. Omul acestora e foarte bun organizator de sondaje interne, deseori masluite, care sondaje ii fac pe sefii liberali sa se simta confortabil in zona puterii.

Partidul Naţional Liberal, organizaţia judeţeană Cluj, a angajat o companie abia înfiinţată pentru a efectua un sondaj de opinie la Gherla. Iar această companie a încercat să influenţeze respondenţii. S-a folosit metoda CATI (interviu telefonic asistat de calculator). Cei care au spus că ar dori să voteze cu candidatul PSD, Ioan Neselean, au fost luaţi la rost, iar cei care l-au preferat pe reprezentantul PMP, Vlad Bărbos, au fost informaţi că acesta este „traseist". Singura opţiune corectă era actualul primar, liberalul Marius Sabo. Convorbirea cu o operatoare a fost înregistrată de unul dintre respondeţi.

"Bărbos a trecut pe la mai multe partide, PDL, PNL, PMP, urmărind să obţină funcţii politice cu price preţ. Cum apreciaţi atitudinea lui traseistă?", este întrebarea operatoarei. „Partea în care îl face pe un candidat traseist nu este în regulă. Este clar o încercare de manipulare. Scopul este evident: dorinţa de a obţine avantaje electorale", a afirmat un sociolog.

Firma care face sondajul se numeşte Red Vision SRL şi este deţinută de Cosmin Florin Mihălţan, care este şi administratorul societăţii, respectiv de Kis Szabolcs. Potrivit Monitorului Oficial, firma s-a înfiinţat în 31 iulie 2015 şi are ca obiect de activitate „acţiuni de studiere a pieţei şi sondare a opiniei publice". Operatoarea a afirmat în discuţie că lucrează pentru „Centrul de analiză Red Corp", iar Mihălţan se prezintă ca general manager Red Corp Research&Communication Services.

„Pot să confirm că Red Vision SRL are contract cu PNL. Obiectul contractului este efectuarea de către prestator în favoarea beneficiarului a următoarelor servicii: un sondaj de opinie în municipiul Gherla pe un eşantion de minim 1000 de respondeţi", au precizat surse liberale. Si uitea asa, acesta fiind doar un exemplu, Red Vision SRL face serivicii dupa servicii in zona sondajelor de opinie manipulate, dar si interventii telefonice pentru a influenta "viziunea" electorala a oemnilor de pe tot cuprinsul tarii.

Si declaratia de avere a lui Mihaltan este surprinzatoare. Acesta afirma ca nu detine nici terenuri, nici imobile (ne intrebam daca locuieste pe strada, sau in Gara de Nord, ca tot e aproape de minister, asta daca nu cumva doarme chiar pe canapeaua din biroul lui Lucian Bode), in schimb are o pasine nebuna dupa ceasuri, detinand orologii de 13.000 de euro, are doua credite la Banca Transilvania de 23.000 de euro (probabil ca sa-si cumpere ceasuri), nu are nici masina dar mai obtine 50.000 de lei pe an de la CCIA Arad, plus ce mai ia de la Telekom. Sa tot isi cumpere ceasuri.