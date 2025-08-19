Ministrul Alexandru Nazare explică pe larg de ce insistă Guvernul atat de mult pentru reducerea deficitului bugetar

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, într-o postare pe Facebook, de ce consideră esențială reducerea deficitului bugetar și a avertizat asupra consecințelor menținerii dezechilibrelor actuale. Ministrul a subliniat că România are „cel mai mare deficit din Uniunea Europeană" și că problemele sunt cauzate mai ales de dezechilibre vechi, nu doar de efectele pandemiei.

„Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă și îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecări de discurs și direcțiile de distragere a atenției de la adevărurile economice de bază", a transmis Nazare, subliniind că tema deficitului „ne privește pe toți".

Potrivit ministrului, în timp ce alte state europene au început să își reducă deficitele după pandemie, România a rămas în urmă. „În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-și totodată și deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat - dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui", a precizat Nazare.

Ministrul a atras atenția că un deficit bugetar ridicat are consecințe directe asupra vieții fiecărui român: „Un deficit mare înseamnă mai multă datorie publică, costuri mai mari cu dobânzile - care sunt plătite din taxele noastre - și mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă și alte oportunități."

Nazare a explicat că România se află mult departe de pragul european de 3% din PIB, media națională depășind 7%. „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii", a punctat ministrul.

Referindu-se la pachetele fiscal-bugetare aflate în pregătire, Nazare a afirmat că acestea sunt vitale pentru redresarea economică: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale: corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru toți și mai puțin către plata dobânzilor."

Ministrul Finanțelor a încheiat subliniind că reforma bugetară este singura soluție sustenabilă pentru redresarea economiei: „Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid și pentru a asigura o creștere economică mai rapidă și mai sănătoasă."