Rareș Bogdan: "Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est. România și Republica Moldova sunt vitale pentru el"
Postat la: 19.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează asupra mizei strategice a Rusiei în Ucraina și asupra riscurilor pentru România și Republica Moldova. Potrivit europarlamentarului, Vladimir Putin urmărește să recâștige influența în fostul spațiu CAER, pentru a controla politic statele din Europa de Est și a scăpa de sancțiuni, menținând astfel veniturile din gaz și petrol.
Bogdan subliniază că agresiunea Rusiei trebuie confruntată ferm și că nici Europa, nici SUA nu trebuie să ignore faptul că Putin rămâne agresorul. El insistă că binomul SUA-UE rămâne puterea de neînfrânt, iar influența Rusiei trebuie contracarată prin unitate și strategie.
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează, într-o postare recentă, asupra intențiilor președintelui rus Vladimir Putin în contextul războiului din Ucraina. „Miza războiului dus de Putin în Ucraina este ca Rusia să recâștige influența în Estul Europei, pe care să o extindă, prin pionii plantați deja, către Vest! Iar România și Republica Moldova sunt vitale pentru el", scrie Bogdan.
El explică mecanismul prin care Rusia urmărește să-și maximizeze influența politică: „Cu ce îl ajută să dicteze în fostul spațiu CAER (organizație creată de URSS în 1949, pentru a-și consolida influența, un fel de replică a Planului Marshall): controlând politic statele ex-CAER influențează votul în Consiliul UE. Cu ce l-ar ajuta? Simplu: Dorește să scape de sancțiuni și de dorința Uniunii de a renunța definitiv la gazul și petrolul Kremlinului. Fără acest venit, Rusia colapsează."
Bogdan subliniază și dificultățile Rusiei pe piața energetică globală: „Veți spune ok, dar Rusia poate vinde petrol în alte părți ale lumii. Teoretic. Prețul e din nou în cap, trebuie să ocolească sancțiuni indirecte, iar America are alternative uriașe de furnizare de energie. Nemaivorbind de faptul că SUA au argumente de nerefuzat pentru piețele tradiționale ale Rusiei."
Referitor la aliații Rusiei, Bogdan atrage atenția: „Că tot vorbim de aliații rușilor: iranienii sunt aproape de colaps după imprudența de a ataca frontal Israelul (n-au estimat corect reacția), iar chinezii sunt nervoși pe tarifele impuse de SUA, pentru că stau cu marfa în galantare. Totodată, chinezii sunt conștienți că ar avea o fereastră de oportunitate să înlocuiască Rusia pe scena mondială, deci fac un balet elaborat. La cel mai mic semn că șeful Federației Ruse e istorie, chinezii vor face stânga-mprejur fără scrupule."
În ceea ce privește strategia lui Putin, Bogdan este ferm: „Interesul rușilor este să prelungească războiul pentru ca estul UE să devină irelevant politic pentru Bruxelles, dar relevant pentru Moscova. Putin se preface că este dornic de pace și inflexibilitatea sa în ce privește renunțarea la teritoriul smuls de la ucraineni este pentru a da senzația că stăpânește situația. Nu trebuie cedat! Nici Europa, nici America nu au de ce să închidă ochii la faptul că Putin este un agresor, nu o victimă."
În final, Bogdan avertizează asupra consecințelor geopolitice ale agresiunii ruse și importanța coordonării transatlantice: „Binomul SUA-UE nu poate fi înfrânt, iar interesul Rusiei este să-l submineze la fiecare pas. Să nu intrăm în jocul său!"
